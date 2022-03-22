مفاجأة.. صور أقمار صناعية تكشف عن استهداف الحوثيين لموقع نفطي سعودي مرتين

وطن – في واقعة مثيرة وتعكس هشاشة الدفاعات الجوية السعودية، كشفت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية بأن الحوثيين ضربوا هذا الأسبوع نفس خزان تخزين النفط في مدينة جدة السعودية الذي ضربوه قبل عامين. حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية اليوم الثلاثاء.

استهداف خزان نفط في جدة

وتظهر صور الأقمار الصناعية Planet Labs PBC ، التي حللتها وكالة أسوشيتيد برس ، الأضرار التي لحقت يوم الأحد بمحطة شمال جدة السائبة، التي تقع جنوب شرق مطار المدينة الدولي ، وهي مركز مهم للحجاج المسلمين المتجهين إلى مكة.

وقالت الوكالة إن صهريج التخزين نفسه – المملوك لشركة النفط العربية السعودية العملاقة المملوكة للدولة، المعروف باسم أرامكو السعودية – أصيب بما وصفه الحوثيون بصاروخ كروز في هجوم نوفمبر / تشرين الثاني 2020 .

وجدد هجوم يوم الأحد التساؤلات حول قدرة المملكة على الدفاع عن نفسها من نيران الحوثيين مع استمرار الحرب المستمرة منذ سنوات. في أفقر دولة في العالم العربي ولا تلوح في الأفق نهاية للنزاع.

تحذير سعودي

يأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي أصدرت فيه المملكة العربية السعودية تحذيرًا صارخًا بشكل غير عادي. بأنها غير قادرة على ضمان عدم تأثر إنتاجها النفطي بمزيد من الهجمات – مما قد يدفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع وسط حرب روسيا على أوكرانيا.

ويمثل هجوم الحوثيين يوم الأحد أحد أعنف هجمات الحرب. حيث كان من بين الأهداف مجمع للبتروكيماويات في ينبع على ساحل البحر الأحمر قال مسؤولون سعوديون إنه أدى إلى تعطل الإنتاج لأكبر مصدر للنفط في العالم.

وكان الهدف الآخر هو معمل السوائل في شمال جدة، الذي يخزن الديزل والبنزين ووقود الطائرات لاستخدامه في جدة ، ثاني أكبر مدينة في المملكة على بعد 285 كيلومترا (177 ميلا) جنوب شرق ينبع على الساحل. فهي تمثل أكثر من ربع إجمالي إمدادات المملكة العربية السعودية. كما أنها توفر الوقود الضروري لتشغيل محطة تحلية إقليمية.

ووصفت السلطات السعودية في وقت سابق الهجوم بأنه تسبب في “حريق محدود في أحد الخزانات الذي تمت السيطرة عليه دون التسبب في وقوع إصابات. حيث قال الحوثيون إنهم استخدموا صاروخ كروز للهجوم الأرضي من طراز القدس 2 في الهجوم.

وأظهرت صور Planet Labs PBC ، التي التقطت يوم الإثنين. ما يُرجح أنه مادة بيضاء لإخماد الحرائق تحيط بالخزان، والذي بدا متضررا من جانبه المواجه للجنوب. فيما أظهرت صورة جديدة ومفصلة التقطت يوم الثلاثاء أن الحطام والمواد تم إزالتها جزئيًا. مع وجود ثقب واضح في الخزان المحترق.

استهداف خزان النفط نفسه في جدة قبل عامين

وفي وقت هجوم 2020 ، كان الخزان ، الذي تبلغ سعته 500 ألف برميل ، يحتوي على وقود الديزل. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تبحث في حرب اليمن. كلف إصلاحه بعد الهجوم الأخير أرامكو حوالي 1.5 مليون دولار.

الأمم المتحدة تدين استهداف خزان النفط في جدة

ووصف خبراء الأمم المتحدة المنشأة بأنها “هدف مدني” كان على الحوثيين تجنبه بعد هجوم 2020.

وقالت اللجنة: “بينما تزود المنشأة الجيش السعودي بالمنتجات البترولية ، فإنها تزود العملاء المدنيين في الغالب”. “إذا كان المصنع خارج الخدمة لفترة طويلة. فمن المحتمل أن يكون التأثير على اقتصاد المملكة وكذلك على رفاهية سكان المنطقة الغربية كبيرًا.”

عجز الدفاعات الجوية السعودية

ولا يزال من الصعب إسقاط صواريخ كروز والطائرات بدون طيار. على الرغم من أن الولايات المتحدة أرسلت مؤخرًا عددًا كبيرًا من صواريخ باتريوت الاعتراضية المضادة للصواريخ إلى المملكة العربية السعودية لإعادة إمداد المملكة وسط هجمات الحوثيين.

وفي سبتمبر، ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن الولايات المتحدة قد أزالت أنظمة دفاع باتريوت وثاد الخاصة بها من قاعدة الأمير سلطان الجوية خارج الرياض.