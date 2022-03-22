مارست الجنس بمقابل مادي وأحياناً مجاناً.. ماذا حدث باستئناف فتاة “التيك توك “موكا حجازي؟

وطن – عقدت محكمة استئناف الطفل، اليوم الثلاثاء جلسة لنظر استئناف فتاة التيك توك، نانسي أيمن، والمعروفة إعلامياً بـ “موكا حجازي”. على حكم حبسها لمدة سنة.

التحريض على الفسق والفجور

وذلك بعد اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياء، وتحرض على الفسق والفجور.

وتعذر حضور المتهمة موكا حجازي إلى المحكمة بالجيزة، والتي واصلت النظر للاستئناف بحسب ما أوردت صحيفة “القاهرة 24”.

ولاحقاً، قررت محكمة استئناف الطفل تأجيل نظر استئناف موكا على حكم حبسها لمدة سنة. لجلسة 29 مارس لضم الاخصائي الاجتماعي.

قد يهمك أيضا:

الاستفادة المادية هدف موكا

وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، قد كشفت أن موكا (16 عاماً). تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا.

وأقنع أحد الشباب موكا، بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق تيك توك، واستخدامه في نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية. والاستفادة مادياً عن طريق الإعلانات.

وأطلقت موكا حساباً على “تيك توك” ربطتها بحسابها عبر تطبيق إنستجرام.

كما أنشأت المتهمة صفحة على موقع يوتيوب، وبدأت بمساعدة أحد المتهمين الصادر ضدهم ضبط وإحضار في القضية. بنشر فيديوهات تخدش الحياء.

لا مصدر دخل ثابت

واعترفت موكا في التحقيقات أنها قامت بتصوير الفيديوهات. على الرغم من تحذير العديد من المقربين منها والمتابعين لها بخطورتها. وأنها قد تدفعها للمسائلة القانونية.

وقالت فتاة “التيك توك”، إن غرضها من إنشاء الصفحات، هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات.

وأرادت موكا أن تستثمر الأمر في جلب معلنين، وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرًا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها بحسب أقوالها.

علاقات غير شرعية!

وأشارت موكا إلى أن شابا ساعدها في إنشاء تلك الصفحات، واقترح عليها بعض الفيديوهات والأفكار لتصويرها.

وأكدت موكا، أن هذا الشاب كان أيضاً يشاركها بتصوير تلك المقاطع، ونشرها على تيك توك، يوتيوب، وإنستجرام.

كما كان يتولى التنسيق فيما يخص الإعلانات الخاصة بالمحال التجارية.

وفجرت التحقيقات مفاجأة، حين تبين أن موكا مارست علاقات جنسية مع عدد من الشباب، بمقابل مادي أحياناً، ومجاناً أحياناً أخرى.

وصدر قرار النيابة بعرض موكا على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها.

اقرأ أيضا: