كيف ولدت بندقية AK-47؟ تعرف على تاريخ أشهر بندقية هجومية روسية

وطن – يشير اسم AK-47 إلى منشئه والسنة التي تم فيها إنشاء هذا السلاح الشعبي.

أنجح بندقية هجومية

في الحقيقة، يعد سلاح AK-47، أنجح بندقية هجومية وجدت في تاريخ البشرية. وذلك، من حيث عدد الأسلحة المنتجة وطول الخدمة والانتشار في جميع أنحاء العالم، فهي لا مثيل لها على الإطلاق.

لقد اشتق اسم AK-47 من الكلمات الروسية “Avtomat Kalashnikova”، تكريما لمدى قدرة هذا السلاح على إطلاق النار الآلي. ومصممه الرئيسي ميخائيل كلاشنيكوف، وفقا لما ترجمته “وطن”

وبحسب ما نشرته الصحيفة الإسبانية، “أوك دياريو”، يشير الرقم 47 إلى عام 1947. آنذاك بدأ الاختبار لإصدار البندقية، الذي تمت الموافقة عليه في النهاية، لاعتماده من قبل القوات المسلحة السوفيتية بعد ذلك بوقت قصير.

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كيف ولدت AK-47؟

خلال الحرب العالمية الثانية، أثرت بندقية Sturmgewehr 44 الألمانية بشكل خاص على السوفييت. كان السلاح بمثابة اتحاد مثالي بين دقة البندقية وقوة نيران المدفع الرشاش.

لهذا السبب، بدأ الروس على الفور في تطوير نسختهم الخاصة لاستبدال مدافعهم الرشاشة PPSh-41.

لكن من أين أتت كلمة AK-47؟ بدأ كل شيء بخرطوشة M43 مقاس 7.62 × 39 ملم، حيث انتهى بها الأمر في أيدي ميخائيل كلاشنيكوف. وهو ملازم أول في الجيش السوفيتي ومصمم أسلحة.

ميخائيل كلاشنيكوف

كان كلاشنيكوف، أحد المشاركين في نوع من مسابقة التصميم، التي نظمها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في عام 1944. حيث ابتكر كاربينًا نصف أوتوماتيكيًا بمكبس 7.62 × 39 ملم يعمل بالغاز، والذي كان بمثابة إعادة تفسير للطائرة الأمريكية M1 Garand.

كانت هذه البندقية الجديدة في نفس فئة كاربين Simonov SKS-45، السلاح الذي سيفوز بالمنافسة فيما بعد.

في عام 1946، كانت هناك مسابقة تطوير جديدة وقدم كلاشنيكوف بنادق من طراز AK-1 و AK 2. كانا نموذجين لا يزالان يشبهان الموديل 44.

مسامير دوارة

ومع ذلك، تمكن ميخائيل من الوصول إلى الجولة الثانية من المسابقة. ربما بفضل الذخيرة المنحنية المتكونة من 30 طلقة داخل البندقية.

كان هذا الطراز، المعروف أيضًا باسم AK-46s، مزودا بمسامير دوارة وجهاز استقبال متكون من جزأين مع غلاف منفصل لوحدة الزناد. ومحددات إطلاق نار وسلامة منفصلة، ومقبض إعادة تحميل غير متبادل يقع على الجانب الأيسر من السلاح.

في أواخر عام 1946، أثناء اختبار البنادق، اقترح ألكسندر زايتسيف، أحد مساعدي كلاشينكوف، إعادة تصميم رئيسية لتحسين البندقية.

وفي نوفمبر 1947، تم الانتهاء من النموذج الأولي الجديد. وهكذا ولدت بندقية AK-47 الشهيرة، سلاح يستخدم مكبس الغاز. تم دمج جهاز الاستقبال العلوي والسفلي في جسم واحد.

المحدد والأمان

علاوة على ذلك، تم أيضًا تصنيع المحدد والأمان في عصا تحكم واحدة على الجانب الأيمن من البندقية. وفي عام 1949 تم تبنيها رسميًا من قبل الجيش السوفيتي باسم “بندقية كلاشينكوف 7.62 ملم”.

وحول صناعة هذا السلاح، أوضح كلاشنيكوف منذ سنوات ما الذي دفعه إلى صنعه. حيث قال: “كنت في المستشفى، وسألني جندي في الفراش بجواري، لماذا جنودنا لديهم فقط بندقية واحدة يستعملها إثنين أو ثلاثة من رجالنا؟ بينما لدى الألمان أسلحة آلية؟”.

وأضاف: “لذلك صممت واحدة جديدة تمامًا. كنت جنديا وصنعت مدفع رشاش لجندي. وهكذا، أطلق عليه اسم Avtomat Kalashnikova، سلاح كلاشينكوف الأوتوماتيكي”، البندقية الهجومية الأكثر شهرة في التاريخ.

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