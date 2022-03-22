رياضة

ديبالا خارج يوفنتوس مع نهاية الموسم والأخير يجد البديل للتفاوض معه

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس، 2022آخر تحديث: 22 مارس، 2022
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رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا عن نادي يوفنتوس watanserb.com
يوفنتوس يختار محمد صلاح للتفاوض معه من أجل تعويض رحيل ديبالا

وطن – ذكرت تقارير إيطالية عن تعثر المفاوضات بين النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ونادي يوفنتوس بشأن تجديد عقده، الذي أوشك على الانتهاء في شهر يونيو/ حزيران المقبل، دون التوصل إلى اتفاق يرضي كلا الجانبين، إلا أن نادي السيدة العجوز وجد البديل لبدء التفاوض معه.

رحيل ديبالا عن يوفنتوس

وأفادت صحيفة “كورييرى ديلا سيرا” الإيطالية، بأن نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي. بعد عرضه للبيع خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل تعثر المفاوضات مع إدارة الريدز بشأن تجديد عقده حتى الآن.

وبينت الصحيفة، بأن نادي يوفنتوس سيدخل التنافس من أجل الحصول على خدمات المصري محمد صلاح، لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الصيف المقبل.

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ديبالا ورفض عرض يوفنتوس

وكان نادي يوفنتوس ” السيدة العجوز” قد توصل إلى اتفاق مع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا لتجديد عقده مع الفريق خلال المواسم المقبلة مقابل 11 مليون يورو سنوياً.

لكن النادي قد سحب العرض وقدم راتب أخر نهاية العام الماضي، أقل والذي يترواح قيمته. ما بين 6 -7 مليون يورو سنوياً إلى جانب الحوافز المالية. وهو ما رفض اللاعب ووكيله.

محمد صلاح وتحقيق حلم يوفنتوس

كما وأضافت الصحيفة الإيطالية، ” تعاقد نادي يوفنتوس مع النجم المصري محمد صلاح. هي بمثابة تحقيق الحلم لإدارة السيدة العجوز من أجل تدعيم الفريق بنجم كبير، عقب رحيل صاروخ ماديرا. البرتغالي كريستيانو رونالدو واقتراب رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا”.

واستكملت، ” مدرب فريق يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، قد طلب من الإدارة بضرورة التعاقد مع نجم فريق ليفربول محمد صلاح، من أجل تعزيز الجوانب الهجومية للفريق الموسم المقبل”.

سعر محمد صلاح

وفي سياق متصل، كشفت قناة ” تيلي لومبارديا” في وقت سابق، بأن نادي يوفنتوس استفسر بالفعل عن سعر النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، مستغلاً عن تعثر المفاوضات بين اللاعب ووكيله. وإدارة نادي الريدز بشأن عقده.

كما وأوضحت القناة الإيطالية، بأن نادي يوفنتوس الإيطالي لديه الرغبة القوية في التعاقد مع المصري محمد صلاح، منذ أن كان لاعباً في صفوف فريقي فيورنتينا وروما بالدوري الإيطالي. إلا أن نادي ليفربول نجح في التعاقد مع اللاعب عام 2017.

وتتنافس العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد مع المصري محمد صلاح خلال موسم الانتقالات الصيفة القادمة، في حال رفض نادي ليفربول تجديد عقده والموافقة على مطالبه، حيث من أبرز تلك الأندية برشلونة. وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، وبدرجة أقل مانشستر يونايتد وريال مدريد.

ويحتل نجم ليفربول محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة. برصيد 20 هدفاً، بفارق كبير عن أقرب المنافسين النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين. وزميله البرتغالي دييغو جوتا برصيد 13 هدفاً للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام إيطالية)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس، 2022آخر تحديث: 22 مارس، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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