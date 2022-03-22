ديبالا خارج يوفنتوس مع نهاية الموسم والأخير يجد البديل للتفاوض معه

وطن – ذكرت تقارير إيطالية عن تعثر المفاوضات بين النجم الأرجنتيني باولو ديبالا ونادي يوفنتوس بشأن تجديد عقده، الذي أوشك على الانتهاء في شهر يونيو/ حزيران المقبل، دون التوصل إلى اتفاق يرضي كلا الجانبين، إلا أن نادي السيدة العجوز وجد البديل لبدء التفاوض معه.

رحيل ديبالا عن يوفنتوس

وأفادت صحيفة “كورييرى ديلا سيرا” الإيطالية، بأن نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي. بعد عرضه للبيع خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل تعثر المفاوضات مع إدارة الريدز بشأن تجديد عقده حتى الآن.

🎙️| ماتويدي:

رحيل ديبالا؟

لقد صدمت ، لأنه بالنسبة ليوفنتوس لن يكون من السهل استبدال ديبالا. لقد قام ببعض الأشياء الرائعة ولن ينسى المشجعون ذلك. التفسير الوحيد هو أن يوفنتوس يريد تغيير فريقه pic.twitter.com/Ut6ZVrwvqq — Curva Juventus (@CurvaJ) March 22, 2022

وبينت الصحيفة، بأن نادي يوفنتوس سيدخل التنافس من أجل الحصول على خدمات المصري محمد صلاح، لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الصيف المقبل.

ديبالا ورفض عرض يوفنتوس

وكان نادي يوفنتوس ” السيدة العجوز” قد توصل إلى اتفاق مع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا لتجديد عقده مع الفريق خلال المواسم المقبلة مقابل 11 مليون يورو سنوياً.

لكن النادي قد سحب العرض وقدم راتب أخر نهاية العام الماضي، أقل والذي يترواح قيمته. ما بين 6 -7 مليون يورو سنوياً إلى جانب الحوافز المالية. وهو ما رفض اللاعب ووكيله.

محمد صلاح وتحقيق حلم يوفنتوس

كما وأضافت الصحيفة الإيطالية، ” تعاقد نادي يوفنتوس مع النجم المصري محمد صلاح. هي بمثابة تحقيق الحلم لإدارة السيدة العجوز من أجل تدعيم الفريق بنجم كبير، عقب رحيل صاروخ ماديرا. البرتغالي كريستيانو رونالدو واقتراب رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا”.

كوريري ديلا سيرا | محمد صلاح هو الحلم بالنسبة لـ يوفنتوس و اليغري لتعويض رحيل باولو ديبالا pic.twitter.com/KxOBrVxrP1 — Juventus 4 Arab (@Ju4Arb) March 22, 2022

واستكملت، ” مدرب فريق يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، قد طلب من الإدارة بضرورة التعاقد مع نجم فريق ليفربول محمد صلاح، من أجل تعزيز الجوانب الهجومية للفريق الموسم المقبل”.

سعر محمد صلاح

وفي سياق متصل، كشفت قناة ” تيلي لومبارديا” في وقت سابق، بأن نادي يوفنتوس استفسر بالفعل عن سعر النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، مستغلاً عن تعثر المفاوضات بين اللاعب ووكيله. وإدارة نادي الريدز بشأن عقده.

كما وأوضحت القناة الإيطالية، بأن نادي يوفنتوس الإيطالي لديه الرغبة القوية في التعاقد مع المصري محمد صلاح، منذ أن كان لاعباً في صفوف فريقي فيورنتينا وروما بالدوري الإيطالي. إلا أن نادي ليفربول نجح في التعاقد مع اللاعب عام 2017.

تقارير | ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس يحلم بالتعاقد مع محمد صلاح، ووصفت التقارير ذلك بـ "الحلم المستحيل"، بعد أن أصبح رحيل ديبالا عن فريق السيدة العجوز، شبه مؤكد pic.twitter.com/v5TJqVeiqD — kora11.com (@kora11) March 22, 2022

وتتنافس العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد مع المصري محمد صلاح خلال موسم الانتقالات الصيفة القادمة، في حال رفض نادي ليفربول تجديد عقده والموافقة على مطالبه، حيث من أبرز تلك الأندية برشلونة. وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، وبدرجة أقل مانشستر يونايتد وريال مدريد.

ويحتل نجم ليفربول محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة. برصيد 20 هدفاً، بفارق كبير عن أقرب المنافسين النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين. وزميله البرتغالي دييغو جوتا برصيد 13 هدفاً للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام إيطالية)

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