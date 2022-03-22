دنيا سمير غانم تتعرض لهجوم شرس بسبب صورتها بـ”الهوت شورت” وتصرف غريب من زوجها! (شاهد)

وطن – تعرضت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، لهجوم حاد من بعض الناشطين بسبب ظهورها بالهوت شورت، على الرغم من عدم مرور عام على وفاة والديها.

“أحلى أم كايلا”

جاء ذلك بعدما نشر زوجها الإعلامي المصري، رامي رضوان، صورة وهو يحتضنها، بينما ترتدي دنيا سمير غانم تيشرت أبيض منقط، وهوت شورت جينز.

وعلق رامي: “في #عيد_الأم أحلى أم كايلا في العالم ما شاء الله.. بهجة حياتنا، كل سنة وانت طيبة حبيبتي “.

وبينما حاول البعض الدفاع عن دنيا بسبب الشورت، ورجحوا أن الصورة قديمة، إلا أن الأغلبية أصروا على انتقادها ومهاجمتها.

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ومما جاء في التعليقات: “مش. كانت. فى العمرة؟ إزاي تلبس كدة؟”.

وكتب آخر مستنكراً: “والديك لم يمر علي موتهما عام وانت بالشورت”.

وبتعليق مشابه، عقبت ناشطة: “لم تمر سنة على رحيل والديها وهذا حالها بالشورت يا لجحود الابناء”.

ونوهت أخرى إلى كون رامي نشر صورة زوجته بالشورت بنفسه. وكتبت: “ماعدش فيه غيرة، الرجال نشرها بنفسه”.

وهو الأمر الذي جعل رامي رضوان يغير الصورة من جديد، وينشر صورة لا تُظهر سوى وجهيهما.

رسالة مؤثرة

وفي سياق آخر، وجهت دنيا رسالة مؤثرة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز فى عيد الأم.

ونشرت دنيا صورة لوالدتها عبر “انستجرام”، وكتبت: “وحشتيني أوي يا مامي، كل سنة وانت طيبة وفى الجنة يا رب ضاحكة مستبشرة”.

وتابعت “بشكرك أنت وبابى على كل الحب والرضا والصبر والإيمان اللى زرعتوه فيا. عشان أعرف أتعامل مع الدنيا من بعدكم بكل رضا الحمد لله.. أشوفكم علي خير يا حبايبي يا أحن أهل في الدنيا”.

“وحشتيني يا ديدي”

أما شقيقتها إيمي، فنشرت صورة لها برفقة دنيا وتتوسطهن والدتهن . وكتبت: “اول يوم ام من غير مامي. كل سنه و انتي طيبه يا ديدي و عيدك في الجنه باذن الله اشوفك علي خير يا مامي. بحبك”.

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