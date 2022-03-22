ثمنه 700 مليون دولار.. عدو “بوتين” اللدود يكشف عن المالك الحقيقي لليخت “شهرزاد” المحتجز في إيطاليا

وطن – كشف خبراء بأن اليخت “السوبر” الغامض الذي تبلغ تكلفته 535 مليون جنيه إسترليني والمرسي قبالة ساحل توسكانا الإيطالي مملوك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد شوهدت سلطات إنفاذ القانون الإيطالية وهي تجتاح القارب المسمى “شهرزاد”. وتستولي عليه تنفيذا للعقوبات الأوروبية ضد “بوتين” وزمرته، للتأكد من مالكه.

قبطان اليخت ينفي علمه بمالكه

وقال قبطان اليخت غاي بينيت بيرس لصحيفة نيويورك تايمز: “إنهم يبحثون بجدية إنهم ينظرون إلى كل جانب”.

وأضاف:” هؤلاء رجال يرتدون بدلات داكنة – لم يكن لدي خيار سوى تسليم الوثائق”، موضحا حول إن كان يعلم أن مالك اليخت هو “بوتين” :”لم أره قط. لم يسبق لي أن التقيت به.”

وأكد القبطان على انه ليس لديه أي شك على الإطلاق أن هذا التحقيق سوف ينهي كل الشائعات والتكهنات السلبية حول مالك اليخت.

عدو “بوتين” اللدود أليكسي نافالني يكشف السر

وقالت الصحيفة أنه وفقًا للمحققين الذين وظفهم عدو “بوتين” اللدود أليكسي نافالني، تم الكشف عن أن اليخت يخص بوتين بالفعل – ويعتقد أنه يستخدم جواسيس روس لإدارتها.

وفي مقطع فيديو نشره فريق “نافالني”، قال مقدم العرض: “في المجمل ، في أول صفحتين فقط من قائمة الطاقم ، نرى 23 شخصًا ، نصفهم تقريبًا مرتبطون بالخدمة السرية الروسية”

واكد أنه حتى في إيطاليا ، على بعد آلاف الأميال من موسكو ، يعمل عليها أشخاص مدرجون رسميًا على أنهم حراس أمن بوتين وموظفوه الشخصيون.

ولفت إلى أن نفس الأشخاص الذين يعتنون ببوتين في مساكنه وفي رحلاته. والذين يديرون حياته، يسافرون معًا إلى إيطاليا للعمل على أحد أغلى اليخوت في العالم.

وتابع قائلا: ” “لا يمكنني التفكير في دليل أفضل على أن هذا اليخت ملك بوتين”.

يشار إلى أنه لا يزال اليخت عالقا في إيطاليا، ولم يصدر المسؤولون الإيطاليون بعد بيانًا رسميًا حوله.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن المسئولين الأمريكيين يبحثون فى ملكية يخت فاخر بقيمة 700 مليون دولار. موجود حاليًا في حوض جاف في بلدة ساحلية إيطالية، ويعتقدون أنه قد يكون مرتبطًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفقًا لعدة أشخاص تم إطلاعهم على المعلومات.

الاستخبارات الأمريكية لم تتوصل إلى المالك بشكل نهائي

وقالت الصحيفة إن وكالات الاستخبارات الأمريكية لم تتوصل إلى استنتاجات نهائية حول ملكية اليخت العملاق – المسمى شهرزاد -. لكن المسئولين الأمريكيين قالوا إنهم وجدوا مؤشرات أولية على ارتباطه بالرئيس بوتين. وجاءت المعلومات من المسئولين الأمريكيين بعد أن ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن السلطات الإيطالية تحقق في ملكية اليخت الذى يبلغ طوله 459 قدمًا. وأن أحد أفراد الطاقم السابق قال إنه كان مخصصا لاستخدام بوتين.

ثروة “بوتين”

وقال مسئولون أمريكيون إن بوتين احتفظ بالقليل من ثروته باسمه. وبدلاً من ذلك ، يستخدم المنازل والقوارب المملوكة اسمياً لحكم القلة الروس. ومع ذلك ، فمن الممكن أنه من خلال العديد من الشركات الوهمية ، يمكن أن يتمتع بوتين بسيطرة مباشرة أكبر على شهرزاد.

وقال مسئولون أمريكيون إن بوتين قضى وقتًا طويلاً طوال فترة انتشار جائحة الفيروس التاجي. في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود. وقامت شهرزاد برحلات إلى سوتشي في صيف 2020 و 2021.

ويحقق كل من مكتب الاستخبارات والتحليل بوزارة الخزانة ومكتب المخابرات البحرية التابع للبحرية في ملكية اليخوت الفاخرة المرتبطة بحكم القلة الروس. ورفض متحدث باسم البحرية ومتحدثة باسم وزارة الخزانة التعليق.

مطاردة الأوليغارشية الروسية

شكلت وزارة العدل فريق عمل لملاحقة أصول الأوليغارشية الروسية الخاضعة للعقوبات. وفي نقاش مع الصحفيين، قال مسؤول بوزارة العدل إن فرقة العمل ستحقق مع الأفراد الذين يساعدون المسؤولين الروس أو الأوليغارشية لمعاقبتهم في إخفاء أصولهم. قد يواجه هؤلاء الأفراد اتهامات تتعلق بانتهاكات العقوبات أو اتهامات دولية بغسيل الأموال.

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