تعرف على فوائد القهوة الصحية من كوب واحد إلى ستة أكواب

وطن – تشير الأبحاث إلى أن من يشربون القهوة أقل عرضة للإصابة بعدد من الحالات الخطيرة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض الكبد الدهنية وبعض أنواع السرطان.

وتظهر نتائج دراسة نُشرت مؤخراً وأُجريت على مدار 10 سنوات أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة لأي سبب.

فوائد القهوة سريعة التحضير

في حين أن الفوائد مرتبطة بشكل أساسي بالقهوة المطحونة، إلا أن هناك بعض الفوائد أيضاً للقهوة سريعة التحضير.

بالإضافة إلى الكافيين، تحتوي القهوة – بما في ذلك الفورية – على معادن، لا سيما المغنيسيوم (لعظام صحية ووظائف العضلات)، والبوتاسيوم (الذي يلعب دورًا في ضغط الدم) وفيتامين B3 (ضروري لإطلاق الطاقة من الطعام والجهاز العصبي الصحي).

وقد وجدت دراسة حديثة أن كل فنجان قهوة إضافي يومي مرتبط بانخفاض خطر الإصابة باضطرابات نبض القلب بنسبة 3 في المائة.

من جهتها، تقول الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء إن تناول ما يصل إلى 400 ملليغرام (ملغم) من الكافيين يوميًا لا يسبب خطرًا على صحة معظم البالغين.

يُنصح الحوامل بالالتزام بـ 200 مجم من الكافيين يوميًا.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن فوائد القهوة الصحية من كوب واحد إلى ستة أكواب.

كوب واحد

التأثير الصحي: تعزيز الشعور باليقظة والمساعدة على تحسين حركة الأمعاء.

إن تناول 100 ملغ من الكافيين في كوب واحد من القهوة القوية يعزز الشعور باليقظة عن طريق منع عمل الأدينوزين مؤقتاً، وهو مادة كيميائية ترسل إشارات للجسم ليصاب بالنعاس.

كما يمكن لفنجان واحد من القهوة أن يحفز الأمعاء.

في دراسة استقصائية أُجريت عام 1990، قال 29 % من شاربي القهوة أن القهوة تسببت لهم في الرغبة في التغوط.

كما وجدت دراسة أخرى أن القهوة التي تحتوي على الكافيين تحفز حركة الأمعاء لاسيما القولون أكثر من الماء.

ومن المثير للاهتمام، أن شرب فنجان واحد من القهوة باستمرار كل يوم يرتبط بميكروبيوم أمعاء أكثر صحة، وأنواع بكتيرية أكثر مضادة للالتهابات.

كوبان

التأثير الصحي: حماية القلب وتحسين القدرة على التحمل

يمكن أن يعزز فنجانان من القهوة أداء التمارين الرياضية، وذلك وفقًا للجمعية الدولية للتغذية الرياضية في الولايات المتحدة.

كما أن شرب كوبين من القهوة في اليوم قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بفشل القلب، عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم بكفاءة في جميع أنحاء الجسم.

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة كولورادو العام الماضي. أكد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون فنجانين أو أكثر يومياً انخفض لديهم خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 30%.

3 اكواب

التأثير الصحي: التقليل من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية ومرض باركنسون.

وجدت أبحاث شارك فيها ما يقرب من نصف مليون بريطاني، أن شرب حوالي ثلاثة أكواب من البن المطحون يوميًا. من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21%.

كان المستهلكون الذين يتناولون 3 أكواب في اليوم أقل عرضة بنسبة 17 في المائة للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام. و 12 في المائة أقل عرضة للوفاة المبكرة لأي سبب.

قد يساعد الكافيين الموجود في القهوة أيضًا في الوقاية من مرض باركنسون. من خلال المساعدة في الحفاظ على مستويات الدوبامين – المادة الكيميائية في الدماغ المسؤولة عن التحكم في الحركة.

4 أكواب

التأثير الصحي: الوقاية من أمراض الكبد الدهنية

وجدت دراسة أُجريت العام الماضي أن الأشخاص الذين يشربون من 3 إلى 4 أكواب من القهوة يوميًا تقل لديهم مخاطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي بنسبة 19٪

ووجد البحث، من جامعتي ساوثهامبتون وادنبره، أن ثلاثة إلى أربعة أكواب يومية. مرتبطة أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 21 في المائة.

خمسة أكواب

التأثير الصحي: قد يمنع مرض السكري من النوع 2.

وجدت دراسة أجراها معهد كارولينسكا في السويد على أكثر من مليون شخص أن أولئك الذين يشربون خمسة أكواب قهوة في اليوم. لديهم خطر أقل بنسبة 29 في المائة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ستة أكواب أو أكثر

التأثير الصحي: الحد من مخاطر الإصابة بالنقرس.

قالت دراسة نشرتها جامعة بوسطن، أنه كلما زاد تناول القهوة. قلت فرصة الإصابة بالنقرس، الناجم عن التراكم المفرط لحمض البوليك في المفاصل.

عند الرجال، كانت فرصة الإصابة بالنقرس على مدى 12 عامًا أقل بنسبة 59 في المائة. بالنسبة لأولئك الذين شربوا ستة أكواب أو أكثر يوميًا مقارنة بالرجال الذين لم يشربوا أيًا منها.

وكان الخطر أقل بنسبة 40 في المائة بالنسبة للرجال الذين يشربون من أربعة إلى خمسة أكواب في اليوم.

كما تم التوصل إلى نتائج مماثلة بالنسبة للنساء من قبل نفس الباحثين. إذ ارتبط تناول أربعة أكواب من القهوة العادية يوميًا بتقليل خطر الإصابة بالنقرس بنسبة 57٪.

اقرأ أيضا