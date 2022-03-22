عملية بئر السبع .. المحرر محمد أبوالقيعان يقتل 4 صهاينة بالدهس والطعن (فيديو)

وطن – أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 4 صهاينة في عملية طعن ودهس نفذها فدائي فلسطيني في مدينة بئر السبع، بالداخل الفلسطيني المحتل، فيما استشهد منفذها الشاب الفلسطيني محمد أبوالقيعان من منطقة حورة في النقب .

📹لحظة تنفيذ الشهــــيد محمد أبو القيعان عملية الطعن في مدينة بئر السبع المحتلة pic.twitter.com/a5t8Tqs98Q — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 22, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة تنفيذ العملية في بئر السبع قرب مركز تجاري، وإطلاق النار على الفلسطيني المنفذ من قبل قوات الاحتلال.

وأسفرت العملية عن مقتل امرأتين طعنا (35 عاما و40 عاما) ورجل في الخمسينات من عمره (قتل دهسا)؛ وآخر في الأربعينات من عمره (قتل طعنا)؛ في حين أصيبت امرأتان بجروح بين المتوسطة والخطيرة ونقلتا لمستشفى “سوروكا” في بئر السبع. وفق وسائل إعلام عبريّة

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המחבל שדקר ודרס: תושב חורה מהנגב, נחשב בעבר לתומך דאעש pic.twitter.com/pMPhuk2Xax — ynet עדכוני (@ynetalerts) March 22, 2022

وفي التفاصيل، فقد طعن المنفذ امرأة في محطة وقود ثم توجه بمركبته نحو شخص يقود دراجة هوائية ودهسه، قبل أن يصل إلى مركز تجاري قريب ويترجل من مركبته ويوم بطعن مجموعة من الأشخاص بينهم رجل وامرأة.

منفذ العملية هو الشهيد محمد أبوالقيعان

هذا وأعلن أن الشهيد منفذ عملية الطعن في بئر السبع، هو الأسير المحرر محمد غالب أبوالقيعان من حورة بالنقب المحتل.

أبو القيعان بالسكين جاب ٤

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منفذ عملية الطعن في بئر السبع هو الأسير المحرر محمد غالب أبو القيعان من حورة بالنقب المحتل pic.twitter.com/vnUWXpHSyF — حامد العلي (@Hamed_Alali) March 22, 2022

هذا وأوضحت القناة 12 العبرية أن قوات جيش الاحتلال تعاملت مع منفذ العملية . كما لفتت إلى وجود منفذ آخر للعملية تقوم عناصر جيش الاحتلال بمطاردته وتمشيط المكان.

صورة متداولة لمنفذ عملية الدهس والطعن في بئر السبع المحتلة pic.twitter.com/Lsc2T0X4t4 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 22, 2022

واقتحمت قوات معززة من الشرطة، بلدة حورة، مساء اليوم، وأغلقت البلدة وحاصرت منزل المنفذ.

وذكرت تقارير أن الشهيد أبوالقيعان كان قد أدين في العام 2015 في المحاكم الإسرائيلية بالانتماء لتنظيم “داعش” والتخطيط للسفر إلى سوريا، وخضع لعقوبة بالسجن وتحرر عام 2019.

الفصائل الفلسطينية تبارك العملية

من جانبها باركت حركة حماس عملية بئر السبع البطولية، وقالت في بيان لها: “معركتنا مع الاحتلال مستمرة ولن تتوقف حالة الاشتباك الدائمة.”

كما أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالعملية، وذكرت في بيان رصدته (وطن) أن “الاحتلال سيدرك مرة أخرى أن شعبنا لن يستسلم. ولن يسقط لواء الجهاد والمقاومة.”

وقالت لجان المقاومة في فلسطين: “نبارك عملية الطعن البطولية في مدينة بئر السبع. ونعتبرها الرد والطريق الوحيد لكنس الاحتلال ومواجهة جرائمه المتصاعدة بحق شعبنا ومقدساتنا.”

وباركت ايضا حركة الأحرار “العملية البطولية المزدوجة في بئر السبع والتي تؤكد أن خيار المقاومة متأصل في نفوس أبناء شعبنا الثائر الذي لن يستكين أو يتراجع حتى تحقيق أهدافه ولجم الاحتلال.”

وأشاد العديد من النشطاء الفلسطينيين والعرب على مواقع التواصل، ببطولة الشهيد محمد أبوالقيعان.

22.03.2022

تَزّف فلسطين الشهيد محمد أبو القيعان مُنفذ عملية بئر السبع المُباركة التي أدت إلى قتل 4 صهاينة.

مع السلامة يا مِسك فايح ، كُل المجد للشُهداء |فلسطين ،بئر السبع pic.twitter.com/cP6nbrxXjZ — Raghad🇵🇸 (@raghadm48) March 22, 2022

ويشار إلى أن محمد غالب أحمد أبو القيعان، هو من مواليد 1988من سكان حورة. ومدرس سابق في مدرسة ثانوية للبنات.

هذا وعبر جهاز الأمن الإسرائيلي عن مخاوف من اشتباكات الليلة في بئر السبع بين اليهود والعرب.

كما نقلت القناة 12 عن مصدر سياسي قوله: “نأمل أن لا تكون عملية بئر السبع هي براعم ما نتوقعه في شهر رمضان.”

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