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عملية بئر السبع .. المحرر محمد أبوالقيعان يقتل 4 صهاينة بالدهس والطعن (فيديو)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس، 2022آخر تحديث: 22 مارس، 2022
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عملية بئر السبع التي نفذها الشهيد محمد أبوالقيعان watanserb.com
عملية بئر السبع التي نفذها الشهيد محمد أبوالقيعان

وطن – أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 4 صهاينة في عملية طعن ودهس نفذها فدائي فلسطيني في مدينة بئر السبع، بالداخل الفلسطيني المحتل، فيما استشهد منفذها الشاب الفلسطيني محمد أبوالقيعان من منطقة حورة في النقب .

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة تنفيذ العملية في بئر السبع قرب مركز تجاري، وإطلاق النار على الفلسطيني المنفذ من قبل قوات الاحتلال.

وأسفرت العملية عن مقتل امرأتين طعنا (35 عاما و40 عاما) ورجل في الخمسينات من عمره (قتل دهسا)؛ وآخر في الأربعينات من عمره (قتل طعنا)؛ في حين أصيبت امرأتان بجروح بين المتوسطة والخطيرة ونقلتا لمستشفى “سوروكا” في بئر السبع. وفق وسائل إعلام عبريّة

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وفي التفاصيل، فقد طعن المنفذ امرأة في محطة وقود ثم توجه بمركبته نحو شخص يقود دراجة هوائية ودهسه، قبل أن يصل إلى مركز تجاري قريب ويترجل من مركبته ويوم بطعن مجموعة من الأشخاص بينهم رجل وامرأة.

منفذ العملية هو الشهيد محمد أبوالقيعان

هذا وأعلن أن الشهيد منفذ عملية الطعن في بئر السبع، هو الأسير المحرر محمد غالب أبوالقيعان من حورة بالنقب المحتل.

هذا وأوضحت القناة 12 العبرية أن قوات جيش الاحتلال تعاملت مع منفذ العملية . كما لفتت إلى وجود منفذ آخر للعملية تقوم عناصر جيش الاحتلال بمطاردته وتمشيط المكان.

واقتحمت قوات معززة من الشرطة، بلدة حورة، مساء اليوم، وأغلقت البلدة وحاصرت منزل المنفذ.

وذكرت تقارير أن الشهيد أبوالقيعان كان قد أدين في العام 2015 في المحاكم الإسرائيلية بالانتماء لتنظيم “داعش” والتخطيط للسفر إلى سوريا، وخضع لعقوبة بالسجن وتحرر عام 2019.

الفصائل الفلسطينية تبارك العملية 

من جانبها باركت حركة حماس عملية بئر السبع البطولية، وقالت في بيان لها: “معركتنا مع الاحتلال مستمرة ولن تتوقف حالة الاشتباك الدائمة.”

كما أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالعملية، وذكرت في بيان رصدته (وطن) أن “الاحتلال سيدرك مرة أخرى أن شعبنا لن يستسلم. ولن يسقط لواء الجهاد والمقاومة.”

وقالت لجان المقاومة في فلسطين: “نبارك عملية الطعن البطولية في مدينة بئر السبع. ونعتبرها الرد والطريق الوحيد لكنس الاحتلال ومواجهة جرائمه المتصاعدة بحق شعبنا ومقدساتنا.”

وباركت ايضا حركة الأحرار “العملية البطولية المزدوجة في بئر السبع والتي تؤكد أن خيار المقاومة متأصل في نفوس أبناء شعبنا الثائر الذي لن يستكين أو يتراجع حتى تحقيق أهدافه ولجم الاحتلال.”

وأشاد العديد من النشطاء الفلسطينيين والعرب على مواقع التواصل، ببطولة الشهيد محمد أبوالقيعان.

ويشار إلى أن محمد غالب أحمد أبو القيعان، هو من مواليد 1988من سكان حورة. ومدرس سابق في مدرسة ثانوية للبنات.

هذا وعبر جهاز الأمن الإسرائيلي عن مخاوف من اشتباكات الليلة في بئر السبع بين اليهود والعرب.

كما نقلت القناة 12 عن مصدر سياسي قوله: “نأمل أن لا تكون عملية بئر السبع هي براعم ما نتوقعه في شهر رمضان.”

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المصدر
رصد ومتابعة وطن - مواقع التواصل
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس، 2022آخر تحديث: 22 مارس، 2022
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صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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