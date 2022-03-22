التلفزيون الفرنسي عن طائرات “بيرقدار” التركية: “كلاشينكوف القرن الحادي والعشرين”

وطن – نشر موقع التلفزيون الفرنسي “rfi” تقريرا عبر موقعه الإلكتروني حول فاعلية الطائرات بدون طيار التركية “بيرقدار” في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال التقرير إن الطائرة بدون طيار تركية الصنع من طراز Bayraktar TB2. أصبحت رمزًا لمقاومة الجيش الأوكراني في الهواء ضد الغازي الروسي.

وأوضح أنه إذا كان حجم TB2 من الشركة المصنعة التركية Bayraktar هو نصف حجم American Reaper. فهي مع ذلك طائرة بدون طيار متينة للغاية.

مميزات “بيرقدار”

وأشار إلى أنها مع تتمتعها باستقلالية طيران تبلغ 27 ساعة ومدى يصل إلى 150 كيلومترًا، فإن الطائرة بدون طيار التي يبلغ طول جناحيها 12 مترًا ووزنها 650 كجم، والتي يمكن أن تصل إلى ارتفاع 6000 متر، سهلة الاستخدام وفوق كل ذلك غير مكلفة.

وأوضحت أنه في عالم الطيران، يطلق عليها “كلاشينكوف القرن الحادي والعشرين”، حيث يمكن لكل طائرة حمل أربعة صواريخ موجهة بالليزر، وهي فعالة للغاية في استهداف الدروع الروسية عندما تكون مبعثرة.

القوات الأوكرانية تحتفي بطائرات “بيرقدار”

وقالت القناة الفرنسية إن القوات الأوكرانية نشرت أيضًا صورًا للطائرة بدون طيار على شبكات التواصل الاجتماعي تستهدف أعمدة من الشاحنات والدبابات.

ولفتت القناة إلى أنه في بداية الصراع، كان في كييف حوالي عشرين طائرة TB2. ادعت موسكو أنها أسقطت أكثر من 6 منها.

دور “بيرقدار” في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا

وبحسب التقرير، فإنه إذا كانت الطائرة التركية الصغيرة بدون طيار هائلة وأثبتت أنها حاسمة في نوفمبر 2020 في الصراع بين أذربيجان وأرمينيا. فهي فريسة سهلة للدفاع الجوي خاصة إذا دخلت المقاتلات إلى مكان الحادث بكثافة.

وأوضحت القناة أنه على الرغم من أن طائرات بيرقدار لن تغيرمسار الحرب. لكن لديها ميزة إظهار أن روسيا لا تتحكم بشكل كامل في سماء أوكرانيا.

فعالية “بيرقدار” في أوكرنيا تفاجىء الخبراء العسكريين الغربيين

وفي نفس السياق، قالت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، إنه على الرغم من ثلاثة أسابيع من القصف الروسي، حافظت أوكرانيا على دفاع صارم عن مدنها. باستخدام طائرات “بيرقدار” بدون طيار تركية الصنع لتنفيذ هجمات منبثقة على الغزاة بفاعلية مميتة فاجأت الخبراء العسكريين الغربيين.

وأكدت الوكالة في تقرير لها قبل أيام لها أن الطائرات بدون طيار من طراز Bayraktar TB2. والتي تحمل قنابل خفيفة الوزن وموجهة بالليزر، تتفوق عادة في النزاعات منخفضة التقنية ، وقد باعتها تركيا إلى أكثر من اثني عشر دولة. بما في ذلك أذربيجان وليبيا والمغرب وإثيوبيا.

وبدأت تركيا بيع طائرات TB2 بدون طيار إلى أوكرانيا في عام 2019. واستخدمتها كييف في محاربة الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقة دونباس الشرقية – وهي خطوة وصفتها موسكو بأنها “مزعزعة للاستقرار”.

ورفض المسؤولون الأتراك الكشف عن تفاصيل مبيعات الطائرات بدون طيار لأوكرانيا. بما في ذلك عدد الطائرات التي تم توريدها وما إذا كانت كييف يتم إعادة إمدادها.

وتشير تقديرات مستقلة إلى أن عدد TB2s في أوكرانيا يتراوح بين 20 و 50.

دور “بيرقدار” في الحسم النزاعات مع أعداء تركيا

ويعود الفضل إلى TB2 في المساعدة في قلب ميزان النزاعات في ليبيا أيضا. وكذلك إلى حليف تركيا أذربيجان في القتال مع القوات المدعومة من أرمينيا في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في عام 2020.

كما استخدمت أنقرة الطائرات المسيرة ضد المسلحين الأكراد في تركيا وشمال العراق وكذلك ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

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