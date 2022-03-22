ارتفاع جنوني بأسعار حبوب “يوديد البوتاسيوم” حول العالم .. هل تحمي من الإشعاع النووي؟

وطن – تم الشعور بالآثار المتتالية للهجوم الروسي على أوكرانيا في جميع أنحاء العالم، من ارتفاع أسعار الغاز التي وصلت إلى مستويات تاريخية عالية بجانب التهديدات المخيفة للحرب العالمية الثالثة التي يتنبأ بها زعماء العالم.

لكن شيئًا آخر بحسب موقع “howstuffworks” يتأثر أيضًا – وهو حبوب “يوديد البوتاسيوم” (KI). حيث نفدت تلك الحبوب من أرفف الصيدليات بسبب زيادة الطلب عليها على الإنترنت ظنا من الناس أنها تحمي من الإشعاعات النووية.

ومع ارتفاع الطلب، يقدم بعض البائعين الخارجيين العبوة المكونة من 20 حبة مقابل ما يزيد عن 200 دولار – أي ما يقرب من 10 أضعاف سعرها المعتاد.

ما هو يوديد البوتاسيوم؟

يوديد البوتاسيوم مركب كيميائي يُباع كدواء أو مكمل ويستخدم أحيانًا لعلاج حالات فرط نشاط الغدة الدرقية.

ويوجد اليود أيضًا في أطعمة مثل الأسماك ومنتجات الألبان والملح المعالج باليود، ويلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على التمثيل الغذائي.

لماذا أصبح يوديد البوتاسيوم مرغوباً للغاية في الأسابيع الأخيرة؟

“روتش” طبيب الطب الباطني والأستاذ المساعد في الطب السريري في كلية طب “وايل” بجامعة كورنيل. قال إنه غالبًا ما يتم توزيع الأقراص على الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاع في أعقاب كارثة نووية للحماية من سرطان الغدة الدرقية.

روتش وهو أيضًا مؤلف “To Your Good Health”، وهو عمود نصائح طبية تم نشره في أكثر من 150 صحيفة، حيث تناول مؤخرًا أسئلة حول يوديد البوتاسيوم.

من جانبه قال “تروي جونز” رئيس المبيعات والتسويق لشركة “Anbex، Inc” صانعي العلامة التجارية يوديد البوتاسيوم iOSAT، لشبكة CNN مؤخرًا: “في أي وقت يوجد فيه تهديد حقيقي أو متصور بهجوم نووي، يبدأ الناس في التدافع بحثًا عن هذه الأشياء.”

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وأوضح:”على سبيل المثال، كانت هناك زيادة أخرى في مبيعات يوديد البوتاسيوم في عام 2018. بعد أن قام الرئيس السابق دونالد ترامب بتغريد أن لديه زر “أكبر بكثير وأكثر قوة” من زر كيم جونغ أون في كوريا الشمالية.”

وبحسب التقرير الذي ترجمته (وطن) يريد الناس الآن وضع أيديهم على هذه الحبوب بعد أن سيطرت القوات الروسية على تشيرنوبيل، موقع أسوأ حادث محطة للطاقة النووية في العالم.

سوف تتذكر أنه في عام 1986 ، أطلقت تشيرنوبيل سحابة من المواد المشعة في الغلاف الجوي مما عرض للخطر ملايين الأشخاص في الاتحاد السوفيتي السابق وأوكرانيا الحالية. تم إغلاق المفاعل رقم 4 وحمايته، ولكن يجب مراقبته على مدار 24 ساعة في اليوم.

وقال جونز لشبكة CNN: “بدأ الطلب الكبير على يوديد البوتاسيوم من 23 فبراير حتى 28 فبراير. لقد قمنا ببيع كل المخزون الذي لدينا”.

مضيفا أنه حتى بعد تجديد الإمدادات ، استمرت المبيعات في الارتفاع حتى شهر مارس.

يوديد البوتاسيوم والإشعاع: ما الصلة؟

وأثناء حالة الطوارئ الإشعاعية النووية، مثل حادث محطة للطاقة النووية، أو انفجار سلاح نووي أو هجوم ما يسمى “القنبلة القذرة”، يمكن إطلاق مادة مشعة في الهواء أو الماء.

وتشمل المواد المشعة الرئيسية أو النويدات المشعة التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان، السيزيوم المشع واليود المشع.

ويمكن أن يتعرض شخص ما لهذه النويدات المشعة بعد الطوارئ الإشعاعية النووية عن طريق استنشاق الهواء أو تناول طعام ملوث بالمواد الكيميائية المشعة.

وسيتركز اليود المشع على وجه الخصوص في الغدة الدرقية. وهي الغدة التي تشبه الفراشة في مقدمة العنق التي تنتج الهرمونات التي تنظم معدل التمثيل الغذائي في الجسم.

ويوضح “روتش” أن هذا يمكن أن يضر الغدة الدرقية ويسبب سرطان الغدة الدرقية في وقت لاحق.

وتابع أنه إذا تم تناول “يوديد البوتاسيوم” مبكرًا بما فيه الكفاية – من الناحية المثالية في غضون ثلاث إلى أربع ساعات من التعرض – يمكن أن يحمي يوديد البوتاسيوم الغدة الدرقية من اليود المشع. عن طريق منع كل المساحة المتاحة في الغدة الدرقية لربط اليود المشع.

ويقول روتش: “هذا عندما يصبح يوديد البوتاسيوم قضية صحية مهمة”.

يستخدم فقط في حالات الكوارث النووية

هذا ويوصى باستخدام يوديد البوتاسيوم من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) لاستخدامه في حالة وقوع كارثة نووية.

وفي مثل هذه الحالات، يتم تقديم المكمل للأشخاص في نطاق 10 إلى 20 ميلاً (16 إلى 32 كيلومترًا) من المحطة النووية.

ومع ذلك، لا توجد طريقة لمعرفة المدى الذي يمكن أن تنتشر فيه سحابة اليود المشعة. حيث يشرح روتش قائلاً: “تتلاشى اليودات [المشعة] مع الريح وتعلق في السحب الممطرة وتتساقط في مناطق شاسعة حتى يتلوث الطعام والماء”.

وأضاف:”حتى الأشخاص الذين يعيشون على مسافة طويلة من الانفجار يمكن أن يتعرضوا لها”.

وبعد كارثة تشيرنوبيل، تم العثور على معدلات أعلى من المتوقع لسرطان الغدة الدرقية لدى الأشخاص الذين عاشوا على بعد أكثر من 200 ميل (321 كيلومترًا) من المحطة النووية. وفقًا لجمعية الغدة الدرقية الأمريكية التي تدعم توزيعًا أوسع للمكملات.

سرطان الغدة الدرقية والكوارث النووية

ووفقًا لجمعية الغدة الدرقية الأمريكية، فإن سرطان الغدة الدرقية ليس شائعًا جدًا مقارنة بأنواع السرطان الأخرى. وهو قابل للعلاج بشكل كبير.

وبشكل عام يعيش حوالي 90 بالمائة من مرضى سرطان الغدة الدرقية. لكن ليس كل سرطانات الغدة الدرقية تحمل نفس التكهنات، كما يوضح روتش.

النوع الأكثر شيوعًا – سرطان الغدة الدرقية الحليمي – قابل للشفاء جدًا.

ويضيف: “لكن هناك بعض السرطانات السيئة حقًا، وبعض السرطانات الناتجة عن الإشعاع الزائد لا تتصرف بشكل جيد مثل سرطان الغدة الدرقية النموذجي”.

ليس هناك شك في أن “يوديد البوتاسيوم” يمكن أن يحمي من سرطان الغدة الدرقية. إذا تعرضت لليود المشع وعولجت في الوقت المناسب بالجرعة المناسبة.

خطر السرطان لا يزال قائما

ولكن حتى لو كانت الغدة الدرقية محمية، فأنت لا تزال معرضًا لخطر الإصابة بالسرطان.

يقول روتش: “هناك مشكلة حيث ينتج عن الجهاز النووي العديد من أنواع الإشعاع المختلفة، يتم التوسط في جزء صغير منها فقط من خلال اليود. مثل يوديد السيزيوم، على سبيل المثال. لذا ، فإن يوديد البوتاسيوم يحميك من جزء من التعرض للإشعاع ، لكنه لا يحمي أنت من أي من الآخرين.

وتابع أنه على سبيل المثال فإنه بين الناجين من القنبلة الذرية اليابانية، زاد خطر الإصابة بسرطان الدم بعد سنوات قليلة من التعرض للإشعاع. في حين زادت مخاطر الإصابة بسرطانات أخرى بعد أكثر من 10 سنوات من التعرض، وفقًا لمركز الدراسات النووية بجامعة كولومبيا.

لكن العديد من الدراسات طويلة المدى وجدت أنه بعد الانهيار في تشيرنوبيل، كان هناك خطر أعلى قليلاً للإصابة بسرطان الدم في المناطق الأكثر تلوثًا. ومع ذلك لا تزال هناك زيادة كبيرة في سرطانات الغدة الدرقية في مرحلة الطفولة والمراهقة.

هل يجب تخزين يوديد البوتاسيوم؟

هذا ولم تقدم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بحسب التقرير، توصيات محددة للأشخاص لشراء أو استخدام يوديد البوتاسيوم. ولكن إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة وعلى بعد 10 أميال (16 كيلومترًا) من مفاعل نووي أو منطقة تخطيط للطوارئ ، فمن المحتمل أن تكون مغطى. هذا لأنه بفضل الترتيب مع لجنة التنظيم النووي، تشتري تلك الدول يوديد البوتاسيوم ليبقى في متناول اليد.

إذا كنت تعيش بعيدًا ، فقد تمر أيام قبل أن تمطر سحابة الحطام المشع على طعامك وإمدادات المياه. لذلك هناك وقت لتضع يديك على يوديد البوتاسيوم.

وكمحترف طبي ، يقول روتش إنه غير قلق ، رغم ذلك فهو ليس بعيدًا عن جزيرة ثري مايل. موقع أخطر حادث محطة للطاقة النووية في الولايات المتحدة ، ولا يخزن يوديد البوتاسيوم.

وتابع موضحا:”لأن مسؤولي الصحة لديهم كميات كبيرة منه. إنه شيء يمكنهم الوصول إليه بسرعة ،” كما يقول.

وأضاف:”ولكن إذا كان هذا يمنحك راحة البال فقم بشرائه.”

وتابع: “إذا كنت قلقًا بما يكفي لوضع إمدادات غذائية لمدة عام في ملجأك من القنابل، فأنت من النوع الذي سيحصل على يوديد البوتاسيوم”.

أين يمكنني الحصول على يوديد البوتاسيوم؟

يتوفر يوديد البوتاسيوم بدون وصفة طبية، لكنك لن تجده على رفوف بعض أكبر الصيدليات في البلاد ، مثل CVS أو Walgreens.

وبدلاً من ذلك ، يتوفر عبر الصيدليات على الإنترنت ، ولكن احذر من المنتجات المقلدة. مثل الأجهزة اللوحية والسائلة التي تدعي أنها من اليوديد أو المكملات الغذائية التي تعد بالحماية من الإشعاع.

ويشار إلى أنه تمت الموافقة على أربعة منتجات فقط من يوديد البوتاسيوم من قبل إدارة الغذاء والدواء. ليتم تسويقها في الولايات المتحدة وهي:

أقراص iOSAT ، 130 مجم ، من شركة Anbex، Inc.

أقراص ThyroSafe ، 65 مجم ، من Recipharm AB

محلول ThyroShield عن طريق الفم ، 65 مجم / مل ، من Arco Pharmaceuticals ، LLC

محلول يوديد البوتاسيوم الفموي USP ، 65 مجم / مل من شركة Mission Pharmacal

حماية لمدة 24 ساعة

هذا وتحمي جرعة واحدة 130 مجم من يوديد البوتاسيوم، أو جرعة 56 مجم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 12 عامًا الغدة الدرقية لمدة 24 ساعة تقريبًا.

ويجب تناول جرعاته يوميًا حتى يختفي خطر التعرض. ويحذر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) من أن تناول جرعة أكثر من الموصى بها لا يوفر مزيدًا من الحماية ويمكن أن يسبب مرضًا شديدًا أو الوفاة.

كما أن يوديد البوتاسيوم لا ينصح به للأفراد الذين يعانون من ظروف صحية معينة. لكن بخلاف ذلك، إذا تم تناول الدواء على النحو الموصى به ، فإن الدواء له آثار جانبية قليلة جدًا.

وأخيرا إذا اخترت شراء “يوديد البوتاسيوم” ليكون في متناول اليد. فإن روتش يردد توصية مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأنه لا يتم تناوله إلا بناءً على نصيحة مسؤولي الصحة العامة أو إدارة الطوارئ.

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