إيكونوميست: لماذا تتفوق قطر للطاقة على خصمها السعودي أرامكو؟!

وطن – قالت مجلة “إيكونوميست” إن حرب روسيا على أوكرانيا كشفت تناقضاً صارخاً في موقف السعودية وقطر تجاه العالم، مشيرة إلى أن جهود قطر للحفاظ على علاقات جيدة مع جانبي الانقسام الجيوسياسي أكثر حصافة من الناحية التجارية من نهج النظام السعودي.

وقالت المجلة إن نظام ابن سلمان يعادي الغرب بلا داعٍ، ويرفض دعوات زيادة إنتاج النفط. لافتة إلى أن امتناعه عن انتاج النفط هو نكاية بالرئيس الأمريكي جو بايدن، ولا علاقة له بالتجارة أو اقتصاد المملكة.

قطر ليست إلا إبهام مؤلم للسعودية

واعتبرت المجلة أنه “بالنسبة للمملكة العربية السعودية، قطر ليست أكثر من إبهام مؤلم ينتشر في الخليج العربي”. حيث انه على مدى عقود ، كانت المملكة تنظر إلى جارتها بازدراء على أنها مصدر إزعاج، لا تشترك معها إلا في الصحراء، بحسب قولها.

وأضافت المجلة أن الحقول الشاسعة من الغاز الطبيعي التي تسيطر عليها قطر لم توفر لها نفس النفوذ مثل محيطات النفط المنافسة لها. حيث حققت أرامكو السعودية، جوهرة تاج المملكة، قيمة سوقية تزيد عن 2.3 تريليون دولار. مما يجعلها ثاني أكثر الشركات المدرجة قيمة في العالم بعد شركة آبل.

ومع ذلك ، فإن حرب روسيا على أوكرانيا تكشف عن تناقض صارخ في موقف كلا البلدين من العالم خارج حدودهما. حيث قد يكون لنهجهم المختلف في الجغرافيا السياسية للطاقة تداعيات كبيرة على كل من الشرق والغرب.

أرباح أرامكو

وتعتقد المملكة العربية السعودية بلا شك أنها تسير على طريق التقدم – وهي كذلك من بعض النواحي. حيث أنه في 20 مارس ، كشفت أرامكو ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، أن أسعار النفط المرتفعة مكنتها من مضاعفة صافي ربحها إلى 110 مليار دولار في عام 2021 ، عندما بلغ متوسط سعر النفط الخام حوالي 70 دولارًا للبرميل.

وتخطط الشركة لزيادة الإنفاق الرأسمالي إلى 40 مليار دولار – 50 مليار دولار هذا العام، ارتفاعًا من 32 مليار دولار في عام 2021. سيساعدها ذلك في تحقيق هدف توسيع طاقة إنتاج النفط إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027.

توجه السعودية نحو الشرق

ولفتت المجلة إلى أن هناك أسباب تجارية جيدة لتوجه المملكة العربية السعودية نحو الشرق. حيث يذهب أكثر من ربع صادراتها النفطية إلى الصين. يذهب 10٪ فقط إلى أوروبا ، و 7٪ إلى أمريكا. ومع ذلك ، فإن نظام الأمير محمد بن سلمان يعادي الغرب دون داعٍ من خلال مقاومة الدعوات لزيادة الإنتاج ، وهو ما يمكنه القيام به دون المساس بأعماله.

نكاية في “بايدن”

وقالت المجلة انه في الواقع، يبدو أن مقاومتها تكاد تكون نكاية – ويبدو أنها لا علاقة لها بالتجارة وأكثر من ذلك بالمخاوف الأمنية للمملكة. بما في ذلك طرق احتواء إيران ووكلائها ، والتي تشعر أن إدارة الرئيس جو بايدن تتجاهلها. ومما يؤكد مثل هذه المخاوف، قصف المتمردون الحوثيون في اليمن في الأسبوع الماضي بعض منشآت أرامكو بالصواريخ.

وتابعت المجلة، كما هو الحال مع أرامكو ، فإن عملاء قطر للطافة هم أيضًا من الآسيويين في الغالب. لكن الإمارة ، وهي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم ، لديها نهج أكثر واقعية تجاه العالم الخارجي. فهي تريد علاقات تجارية قوية مع الصين — جزئيًا لضمان عدم استبدال الغاز الروسي بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى العملاق الآسيوي. لكن هذا لا يمنعها من الحفاظ على علاقات قوية مع أمريكا. حيث أنه من غير المقبول وضع الجغرافيا السياسية قبل المصالح الاقتصادية لشركة قطر للطاقة.

حصار قطر

وظهرت مثل هذه البراغماتية التجارية خلال الحصار المفروض على قطر من قبل مجموعة رباعية من دول الخليج. بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، في 2017-21. كما يشير ستيفن رايت من جامعة حمد بن خليفة في الدوحة.

وخلال المواجهة ، حافظت قطر على تدفق الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب دولفين إلى الإمارات العربية المتحدة من أجل إقناع العالم بأنها مورد موثوق. يتجلى ذلك مرة أخرى في استجابة قطر لأزمة الغاز في أوروبا. في الفترة التي سبقت الحرب في أوكرانيا ، في حين رفضت أيضًا المملكة العربية السعودية ، مناشدات الغرب لإرسال المزيد من الوقود الأحفوري إلى أوروبا.

أرامكو وقطر للطاقة

ووفقا للمجلة، قد يأتي التباين الأكبر بين عملاقي الطاقة أثناء انتقال الطاقة. حيث تراهن أرامكو على أن تكلفتها المنخفضة، ومع استمرار النفط الخام ، سيكون لها مستقبل لسنوات قادمة. ومثلها تضخ شركة قطر للطاقة الأموال في المزيد من الإنتاج – في حالتها ، زيادة قدرها 30 مليار دولار في قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي.

السيارات الكهربائية والغاز

واختتمت المجلة بأنه بعد عقد من الآن، عندما تتوقف السيارات الكهربائية عن حرق نفط أرامكو، سيظل الكثير منها مشحونًا باستخدام الكهرباء المولدة من غاز قطر للطاقة.

وأضافت أنه بعد ذلك، يرى عملاقا الطاقة المستقبل في إنتاج الهيدروجين. مشيرة إلى انه في تلك المرحلة، ستبدو جهود قطر للحفاظ على علاقات جيدة مع العملاء المحتملين على جانبي الانقسام الجيوسياسي أكثر حصافة من الناحية التجارية من الضخامة السعودية.

اقرأ أيضا