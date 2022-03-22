مدير مستشفى ميداني في أوكرانيا يُصدر أوامر بـ”إخصاء” الأسرى الروس لأنهم “صراصير وليسوا بشر”!

وطن – أصدر مالك مستشفى ميداني متنقل في منطقة الحرب شرق أوكرانيا تعليمات لأطبائه بـ “إخصاء الأسرى من الجنود الروس”.

ليس عدواً بل مريضاً

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه أوكرانيا إنها لن تقبل إنذارا من روسيا. بعد أن طلبت موسكو منها التوقف عن الدفاع عن ماريوبول المحاصرة.

ويعاني مئات الآلاف من المدنيين جراء القصف الروسي الذي أدى إلى تدمير المدينة الساحلية.

وقال جينادي دروزينكو ، 49 عامًا ، لقناة أوكرانيا 24 عن أسرى الحرب العسكريين الروس: “لقد كنت دائمًا إنسانيًا عظيمًا وقلت إنه إذا أصيب رجل ، فإنه لم يعد عدوًا بل مريضًا”.

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صراصير وليسوا بشر

وتابع بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل البريطانية، وترجمة “وطن” : “لكن الآن أصدرت أوامر صارمة للغاية. بخصي جميع الرجال الروس الأسرى. لأنهم صراصير ، وليسوا بشر”.

ومنذ عام 2014 ، عمل حوالي 500 طبيب – من الذكور والإناث – في مستشفى Druzenko المتنقل.

وبصفته محامياً، أنشأ دروزينكو أول مستشفى متنقل تطوعي ينشر أطباء وممرضات مدنيين في منطقة الصراع بالقرب من الجمهوريات الانفصالية في شرق أوكرانيا.

الروس سيموتون هنا

كما قال لمراسل التلفزيون الروسي الشهير يفغيني كيسليوف على قناة أوكرانيا 24: “صدقوا كل الأطباء الذين أنقذوا المرضى – الروس سيموتون هنا”.

وأضاف: “سيتذكر أولئك الذين يأتون إلى هنا كابوسهم على الأراضي الأوكرانية.. مثل الألمان الذين يتذكرون حتى الآن موقعة ستالينجراد”.

هذا وقد فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية في التصريحات السابقة ، مما يعني أنه إذا تم القبض على دروزينكو فسوف يواجه المحاكمة بموجب القانون الروسي.

مطلوب دولياً

ورفع رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين ، وهو زميل سابق في الجامعة لفلاديمير بوتين ، قضية جنائية بشأن مطلبه بالإخصاء الذي “يتعارض مع القانون وقواعد أخلاقيات مهنة الطب”.

وقال: “دعا رئيس مشروع المستشفى المتنقل الأوكراني ، جينادي دروزينكو ، إلى ممارسة العنف ضد الجنود الأسرى من القوات المسلحة الروسية على الهواء مباشرة عبر قناة تلفزيونية أوكرانية.

وتابع: “أعطى هذه التعليمات لأطباء المستشفيات المتنقلة.”

ومن المقرر أن يتم وضع دروزينكو على قائمة المطلوبين الدوليين لروسيا.

هذا وقد أصبحت ماريوبول نقطة محورية للهجوم الروسي على أوكرانيا ، لكن وردت أنباء عن تكثيف الهجمات على مدينة خاركيف ، ثاني مدن البلاد ، يوم الاثنين.

وأدى الصراع إلى نزوح ما يقرب من ربع سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة ، وتوقعت ألمانيا أن يصل عدد اللاجئين إلى 10 ملايين خلال أسابيع.

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