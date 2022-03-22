أبوظبي تشتري أصولا مملوكة للدولة المصرية .. على ماذا ينوي محمد بن زايد؟

وطن – كشف تقرير لوكالة “بلومبيرغ” عن استثمارات إماراتية كبيرة بمصر وشراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات.

وبحسب التقرير فقد اتفقت مجموعة “القابضة” في أبوظبي مع مصر على شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات بنحو ملياري دولار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه بنك “غولدمان ساكس” أن تخفيض مصر لقيمة الجنيه مقدمة لمفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي. على غرار التعويم الأول عام 2016.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن “القابضة ADQ” وهو أحد صناديق الثروة في أبوظبي. سيشتري حصة بنحو مليار دولار تمثل نحو 18% من أسهم البنك التجاري الدولي. وهو أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية.

وأضافت الوكالة أن الصفقة تشمل أيضا حصصًا في أربع شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر. بينها نظام المدفوعات “فوري”.

محفظة مالية ضخمة

وبحسب موقعها الإلكتروني، تدير القابضة، التي تأسست في 2018، محفظة تضم أكثر من 90 شركة في قطاعات مختلفة غير نفطية من اقتصاد أبوظبي.

ويرأس مجلس إدارة “القابضة” الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والرئيس التنفيذي لها محمد حسن السويدي. القيادي السابق في شركة مبادلة، التابعة للصندوق السيادي لأبوظبي.

ويشار إلى أنه في 2019، أطلق صندوق مصر السيادي منصة استثمارية مع الإمارات، ممثلة في “القابضة”، بقيمة 20 مليار دولار. للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات.

قد يهمك أيضا:

واشترت “القابضة” العام الماضي، شركة آمون للأدوية كما وافقت الدار العقارية، بدعم من شركة ألفا أبوظبي القابضة، على شراء شركة “سوديك” إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مصر. وكذلك شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية المالكة للعلامة التجارية “أطياب”.

كما يسعى بنك أبوظبي الأول للاستحواذ على حصة حاكمة في المجموعة المالية “هيرميس” هذا العام.

وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان أمس، أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات لمصر بقيمة تزيد عن ملياري دولار. بقيادة مستثمرين أجانب و “استراتيجيين” من القطاع الخاص.

كما أشار البيان إلى أن تلك الاستثمارات ستكون من خلال البورصة المصرية بينما سيكون جزء منها بشكل مباشر. وقال إنه سيجري الإعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن مطلع فبراير الماضي، أن الحكومة تستهدف طرح “أكبر عدد ممكن من الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب بالبورصة المصرية خلال 2022”.

الإمارات تخنق اقتصاد مصر

كما يرى محللون أن هناك عشرات المؤشرات والحقائق والمواقف التي تؤكد أن الإمارات باتت تخنق الاقتصاد المصري وبشدة. وأن التحالف الاقتصادي والمالي القوي المشترك الذي تدشنه أبوظبي مع تل أبيب، عقب تطبيع العلاقات بينهما، يهدد بشكل مباشر شرايين اقتصاد مصر.

وبحسب تقارير سابقة تستطيع أن تلمس بسهولة أن تهديد مصر من قبل هذا التحالف المريب لن يكون قاصراً على قناة السويس. أهم ممر ملاحي في العالم ورئة مصر المهمة في الحصول على نقد أجنبي يقترب من 6 مليارات دولار سنويا.

وإنما سيمتد إلى قطاعات رئيسية مثل أنشطة السياحة والطيران والموانئ والصادرات والشحن والصناعة وسوق العمل. وتحويلات المغتربين وقطاعات حيوية أخرى.

والنتيجة التي يتوصل إليها أي راصد للأحداث والاتفاقات المتسارعة هي أن هذا التحالف الإسرائيلي الإماراتي السريع وواسع النطاق “يهدد مكانة مصر الجيوستراتيجية، ويغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط بشكل مطلق”. وهي نفس النتيجة التي توصلت إليها وسائل اعلام عالمية بما فيها الصحف العبرية أيضاً مثل “ميكور ريشون” وغيرها.

اقرأ أيضا: