7 طرق لخلق علاقة حميمة في العلاقات الزوجية

وطن – اتبع هذه النصائح إذا كنت ترغب في تحقيق علاقة عاطفية وتوطيد علاقتك بشريكك.

بحسب مجلة “إستيلو ناكست” الإسبانية، عند الحديث عن خلق علاقة حميمة في العلاقات الزوجية. عادة ما يكون هناك ميل معين لتغييب بعض المصطلحات، كما هناك من يربطونه مباشرة بممارسة العلاقة الحميمة فحسب.

وفي الواقع، عندما نشير إلى القدرة على خلق علاقة حميمة في العلاقات الزوجية، فإننا نتحدث عن إيجاد إمكانية الانفتاح على كلا الجانبين. وتحقيق اتصال عاطفي جيد وثقة متبادلة ثابتة. وهي القاعدة التي نبني عليها علاقتنا بالإضافة إلى تحقيق تواصل جيد يتجاوز الكلمات، وفقا لما ترجمته “وطن”.

7 طرق لخلق علاقة حميمة في العلاقات

فيما يلي استعرضت المجلة بعض الطرق لتعزيز مناخ من الثقة في علاقتك.

إنشاء مساحة الاتصال الخاصة بك

يجب أن يكون لديك مساحة منتظمة يمكن أن يتدفق فيها التواصل بينكما بشكل طبيعي، دون استعمال العنف أو السيطرة.

إن التواصل ضروري لخلق علاقة حميمة في العلاقات الزوجية. ولهذا علينا أن نكون قادرين على إيجاد الوقت.

كما أنه من المهم حقًا تقدير أهمية هذه اللحظات والتفكير فيها على أنها موعد يومي لا مفر منه في جدول أعمالنا.

بدون ذلك سيكون من المستحيل التواصل مع شريكنا بسبب نقص الفرص.

وسيكون من الإيجابي أيضًا أن تكون قادرًا على اكتشاف تلك اللحظات، التي ينشأ فيها التواصل دون مزيد من اللغط. والسماح لأنفسنا بأن ننجرف في درجة الحميمية التي تقوينا وتوحدنا أكثر مع شريكنا. هذا هو السبب في أننا نشعر أحيانًا براحة شديدة في مشاركة حتى الصمت.

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الاتصال الجسدي

اللمس هو أحد الحواس الأكثر ارتباطًا بخلق العلاقة الحميمة في العلاقات الزوجية.

من خلال الاتصال الجسدي، تظهر الفرصة لنقل تفهمنا ودعمنا، لأولئك الذين يظهرون لنا انطباعاتهم أو يشاركون تجاربهم الشخصية.

وعندما نلجأ إلى المداعبات والعناق، يسمح لنا هذا النوع من التقارب. في تجاوز مستوى آخر من الاتصال مع الشخص الآخر، الذي يمكننا إرسال حبنا إليه بنوع آخر من التواصل.

نظرة ودية ومتصلة

يوفر لنا التواصل قنوات متعددة تعمل كوسيلة للتواصل. وبالتالي تعمل على خلق علاقة حميمة في العلاقات الزوجية. وهو أننا لا نعبر فقط من خلال الكلمات، حيث أنها تمثل 7٪ فقط من الاتصالات المتبادلة. وهكذا تتكون بقية رسائلنا من الإيماءات ولغة الجسد.

الاستماع النشط

عندما نتدرب على الاستماع الفعال، فإننا نفعل أكثر بكثير من مجرد الاستماع إلى ما يخبرنا به شريكنا بكلماته.

باستخدام هذا النوع من الإنصات، فإننا نولي كل اهتمامنا بشريكنا. إنها مجرد طريقة أخرى لتذكير شريكنا بأنه مهم بالنسبة لنا، والفرق يكمن في التفاصيل البسيطة.

على سبيل المثال، إظهار التعبير عن الاهتمام، يساعد الشخص الآخر على الشعور بالراحة أثناء شرحه لموضوعه. تمامًا كما أن الإيماء أثناء الاستماع سيجعلهم يعرفون أننا نتبع حججهم جيدًا وأننا نتفق معهم.

وئام لتتناغم مع شريك حياتك

هناك تقنية داخل البرمجة اللغوية العصبية، تهدف إلى تعزيز الانسجام بين شخصين. وهو يتألف من تطبيق سلسلة من الموارد للتوافق مع شريكك عندما تتحدث معه. إنه يفكر في عناصر مثل المعاملة بالمثل والتنسيق والبحث عن أماكن مشتركة.

تجنب إهانة شريكك بعد منحك ثقته

عندما يصل شخصان إلى مستوى عالٍ من العلاقة الحميمة، يظهر نوع خاص جدًا من التقارب. وعندما يحدث هذا، فأنت تثق تمامًا في الشخص الآخر. وتتجرأ على مشاركة مشاعرك الأكثر حميمية وخبراتك وأفكارك معه. الثقة القوية ضرورية لبناء علاقة قوية بنفس القدر.

ومع ذلك، في بعض الأحيان في نقاشات الزوجين، فإن هذه العناصر نفسها التي يتم مشاركتها في لحظات الاتصال القصوى. تصبح أسلحة رمي تُستخدم بهدف دنيء تستخدمها ضد الشخص الذي كان صادقًا معك لإهانته أو السخرية منه. وهذا أمر منفر في العلاقات ويفسد الود بين الزوجين.

تقبل نقص الآخر

لا يوجد أحد كامل ومن يعتقد ذلك فهو يعاني من مشكلة ما. عندما نحب شخصًا ما حقًا، فإننا لا نقع في حب الأشياء الجيدة أو الجميلة التي تميز هذا الشخص فحسب، بل نقبل أيضًا عيوبه التي تجعله شخصًا فريدًا.

وهذا الشخص بإيجابياته وسلبياته، قد سرق قلوبنا. لذلك، فإن إحدى الطرق لخلق علاقة حميمة في العلاقات، هي قبول الناس كما هم.

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