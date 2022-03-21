هوت بشكل عامودي.. لحظة تحطم طائرة صينية على متنها 132 شخصا (شاهد)

وطن – سقطت طائرة بوينج 737 تحمل 132 راكبا على ارتفاع 30 ألف قدم على الأرض قبل أن تشتعل فيها النيران في الجبال الصينية النائية.

تحطمت تماما

وبحسب موقع “ديلي ميل“، هوت الطائرة شرق الصين قبل أن تصطدم بتلة جبل، قبل ان تندلع في كرة نارية ضخمة بالقرب من مدينة ووتشو في مقاطعة تنغ في مقاطعة جوانجشي الجنوبية.

وافادت الانباء ان مسؤول انقاذ قال ان الطائرة تحطمت تماما بينما اشتعل حريق في الأشجار قبل أن يتم إخماده.

وظهرت لقطات مروعة على وسائل التواصل الاجتماعي للطائرة. حيث ظهرت وهي تسقط عموديًا نحو الأرض في اللحظات التي سبقت الانهيار.

وقال الرئيس شي جين بينغ إنه “صُدم” بالحادث وأمر على الفور بإجراء تحقيق في السبب.

ويُعتقد أن الطائرة ، التي تحمل رقم الرحلة MU5735 من كونمينغ إلى قوانغتشو ، من طراز Boeing 737-89P ، وهي ليست جزءًا من سلسلة MAX التي عانت من مشاكل في السنوات الأخيرة.

وقالت إدارة الطيران المدني الصينية (CAAC) إن الطائرة فقدت الاتصال فوق مدينة ووتشو.

وكان على متنها 123 راكبا و 9 من أفراد الطاقم. وقالت وسائل إعلام رسمية في وقت سابق إن على متنها 133 شخصا.

هيئة الطيران المدني في الصين تعلق

وقالت هيئة الطيران المدني في بيان لها: “لقد قام الجهاز المركزي للطيران المدني بتفعيل آلية الطوارئ وأرسلت مجموعة عمل إلى مكان الحادث”.

وكتبت شبكة سلامة الطيران على تويتر: “نحن نتابع عدة تقارير غير مؤكدة حول حادث محتمل يتعلق برحلة طيران شرق الصين رقم MU5735 على متن طائرة بوينج 737-89P (B-1791) في طريقها من كونمينغ إلى قوانغتشو ، الصين.”

وقال أحد القرويين لموقع إخباري محلي إن الطائرة “تحطمت بالكامل” وشاهد غابة مدمرة بسبب الحريق الناجم عن التحطم.

وأضاف مسؤول محلي: “الموقع الدقيق للحادث كان بلدة لانجنان في محافظة تنغ”.

وأظهرت بيانات FlightRadar24 أن الرحلة غادرت مدينة كونمينغ الجنوبية الغربية في الساعة 1.11 مساءً (5.11 مساءً بتوقيت جرينتش).

لكن التعقب انتهى عند 2.22 مساءً (6.22 صباحًا بتوقيت جرينتش) على ارتفاع 3225 قدمًا بسرعة 376 عقدة.

وكانت الطائرة تحلق على ارتفاع 29100 قدم في الساعة 6.20 صباحًا بتوقيت جرينتش ، وفقًا لبيانات FlightRadar24.

وبعد ما يزيد قليلاً عن دقيقتين و 15 ثانية ، أظهرت البيانات المتاحة التالية أنه قد انخفض إلى 9075 قدمًا. في 20 ثانية أخرى ، كان آخر ارتفاع متتبع 3225 قدمًا.

وكان من المقرر أن تهبط في قوانغتشو على الساحل الشرقي الساعة 3.05 مساء (7.05 صباحا بتوقيت جرينتش).

وانخفضت أسهم شركة بوينج 6.4 في المائة إلى 180.44 دولارًا في تعاملات ما قبل السوق.

وتم عرض الموقع الإلكتروني لشركة China Eastern Airlines في وقت لاحق باللونين الأبيض والأسود ، وهو ما تفعله شركات الطيران ردًا على حادث تحطم كعلامة على احترام الضحايا المفترضين.