منها فيلا فاخرة و100 ألف دولار شهريا.. زوجة بن علي تكشف عن الامتيازات التي منحتها إياها السعودية (شاهد)

وطن – في أول ظهور إعلامي لها منذ فرارها مع زوجها الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/ يناير 2011 عقب الثورة التونسية. نشرت إذاعة “موازيك” التونسية تسجيلات حصرية لزوجة الرئيس الراحل ليلى طرابلسي، كشفت فيها عن الامتيازات التي خصصتها لها السعودية.

امتيازات كثيرة

وبحسب ما نشرته الإذاعة التونسية فإن التسجيلات تم رصدها في مكالمة لـ”الطرابلسي” مع طباخة “ابن علي”. حيث كشفت “الطرابلسي” بأن السعودية منحتها وعائلتها الجنسية السعودية. فضلا عن امتيازات أخرى تتعلق بفيلا فاخرة وراتب شهري يتجاوز المئة ألف دولار.

وقالت “الطرابلسي” إن السعودية وفرت لها امتيازات كبيرة في السعودية باعتبارها زوجة رئيس سابق. من بينها فيلا فاخرة ممنوحة من الديوان الملكي السعودي، وراتب شهري يتجاوز الـ100 ألف دولار. فضلا عن حصولها مع عائلتها على الجنسية السعودية مع توفير 5 خادمات لها منذ وفاة زوجها، إضافة إلى جنسية جزر سيشل.

تبييض أموال

وكشفت الإذاعة عن تورط أرملة الرئيس التونسي السابق في قضية تبييض أموال وتهريب مبالغ مالية من السعودية إلى تونس قصد استثمارها في مشاريع عقارية. حيث اتهمت الطرابلسي زوجة طباخ ابن علي بالاستيلاء على أموال أرسلتها معها إلى تونس، من بينها 345 ألف دينار تونسي (120 ألف دولار) و230 ألف ريال سعودي (61 ألف دولار).

إلا أن الطرابلسي نفت ذلك، مشيرة إلى عدم وجود ما يثبت هذا الأمر. لكنها لفتت إلى أنها تقدمت بشكوى ضد زوجة طباخ ابن علي أمام القضاء السعودي والتونسي بتهمة الاستيلاء على أموالها.

مذكرات ابن علي

وأشارت الإذاعة إلى أن “الطرابلسي” فعلت ذلك عبر سيدة تدعى نزهة، تملك شركة سياحية في تونس. في إشارة إلى تبييض الطرابلسي أموالا في تونس. فيما أكدت الإذاعة أن السلطات الأمنية والقضائية التونسية فتحت تحقيقا في قضية تبييض الأموال.

وبحسب التسجيلات، فقد أكدت الطرابلسي أنها ستنشر مذكرات ابن علي بعد أشهر، مشيرة إلى أنها ستتضمن وثائق حول ما حدث خلال الأيام الأخيرة التي سبقت مغادرة العائلة لتونس. فضلا عن حجم الأموال التي هُرّبت من البلاد. إضافة إلى الأشخاص الذين “خانوا” زوجها، بحسب قولها.

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