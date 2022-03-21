مدير سابق للمخابرات الأمريكية يُبين كيف تم قتل ستة جنرالات روس من قبل الأوكرانيين

قال ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ستة جنرالات روس وعشرات من كبار الضباط الآخرين قتلوا منذ بدء الغزو الروسي.

وقد شّد انتباه الخبراء مقتل ستة جنرالات روس مشاركين في الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. حيث وصف ديفيد بتريوس القائد الأسبق للقيادة المركزية بالجيش الأمريكي والذي شغل منصب رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية العملية بأنها حادث “نادر جدا”.

في مقابلة أجراها مع “سي إن إن”، قال بتريوس إنه من الغريب أن يتم اختيار هذا العدد من كبار الجنرالات والقضاء عليهم واحدََا تلو الآخر من قبل القوات الأوكرانية.

وفي هذه المقابلة، قال مذيع “سي إن إن”، جاك تابر، للجنرال بترايوس أن القوات الروسية عانت على ما يبدو من معنويات متدنية ولا يبدو أنها متحمسة “لهذا الغزو.”

وأضاف تابر: “ربما أكون مخطئا في هذا الأمر لكن يبدو أنني أتذكر أن جنرالًا أمريكيًا واحدًا قد قُتل في الحرب بأكملها في أفغانستان”.

وعلق بترايوس بالقول: “من غير المألوف للغاية أن يُقتل الجنرالات في الحرب. هذا في الأسابيع الثلاثة الأولى. وهؤلاء الجنرالات لهم تجربة كبيرة.”

كيف تم القضاء على الجنرالات الروس؟

أضاف بترايوس “المهم هو أن سيطرتهم وقيادتهم تعطلت كما تم التشويش على اتصالاتهم من قبل الأوكرانيين. لم تنجح اتصالاتهم الآمنة.”

وتابع: “كان عليهم الاتصال بمحطة واحدة وقد تم التشويش عليهم وهذا بالضبط ما كان يفعله الأوكرانيون.”

كما واصل بالقول “لقد كانوا يستخدمون الهواتف المحمولة. الأوكرانيون حجبوا البادئة لروسيا لذلك لم ينجح الإتصال. ثم قاموا بقطع تشغيل شبكة الجيل الثالث، لقد كان الروس يسرقون الهواتف المحمولة من المدنيين الأوكرانيين للتواصل مع بعضهم البعض.”

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مضيفََا “إذن، ماذا حدث بعد ذلك؟ يتم إيقاف طابور العربات العسكرية ثم يتقدم الجنرال لمعرفة ماذا يحصل. مرة أخرى، لا وجود لضباط صف، ليس هناك شعور بالمبادرة على المستويات الصغيرة.”

متابعََا بترايوس “وفي الوقت الذين ينتظرون فيه صدور الأوامر وبمجرد ظهور الجنرال، يتحرك القناصة الأوكرانيون ويقومون بتصفية الجنرالات.”

في وقت سابق اليوم، غرد المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولاك قائلاً على موقع تويتر “إن معدل الوفيات المرتفع بين كبار الضباط العسكريين الروس ملفت للنظر.”

مضيفََا “قُتل بالفعل 6 جنرالات روس وهم: الجنرال جين توشايف، جيراسيموف، كوليسنيكوف، وسوخوفيتسكي وميتيايف والجنرال موردفيتشوف. والعشرات من الضباط الآخرين. بمعنى آخر. الجيش الروسي غير مستعد تمامًا ويقاتل فقط بالصواريخ.”

مقتل نائب كبير في البحرية الروسية في معارك ماريوبول

بينما التزمت روسيا الصمت إلى حد كبير بشأن عدد جنرالاتها الذين قتلوا على يد الأوكرانيين. أكد المسؤولون أن نائب قائد البحرية، أندريه بالي، قد قُتل خلال المعارك الدائرة في أوكرانيا.

وقد قال سيناتور روسي إن “القبطان أندريه بالي الذي كان على وشك الترقية إلى رتبة أميرال لقي حتفه أثناء القتال في مدينة ماريوبول الساحلية بشرق أوكرانيا.”

وفي أحدث تقرير استخباراتي لها، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا حققت “تقدمًا محدودًا” خلال الأسبوع الماضي في الاستيلاء على المدن التي حاصرتها.

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