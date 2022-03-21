ما هو السبب الحقيقي وراء خروج عمرو عبدالهادي من قطر؟

وطن – رد الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي، على مزاعم المعارض المصري عمرو عبدالهادي التي ورد فيها اسم شقيقته علا القرضاوي التي كانت معتقلة من قبل نظام السيسي وأطلق سراحها مؤخرا.

وكان عمرو عبدالهادي قد ظهر قبل يومين بعد غياب طويل، ليزعم أنه كان معتقلا في قطر لمساومته على عدم انتقاد نظام السيسي. كما زعم أنه كان سببا في إطلاق النظام المصري لسراح علا القرضاوي.

شقيق علا عبدالرحمن يوسف، ودون أن يذكر اسم عمرو عبدالهادي رد عليه بتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر وكذب فيها كل مزاعمه.

إن ما عانته السيدة علا القرضاوي لسنوات طوال في السجن، وطريق الكفاح الصعب الذي سلكته الأسرة خارج السجن مع مؤسسات إقليمية ودولية، وتدخل دول من رأس الدولة حتى كتب الله لها أن ترى الحرية..

لا ينقصه مزايدات رخيصة من بعض المجهولين ينسبون الفضل لأنفسهم — الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) March 19, 2022

وقال ما نصه:”إن ما عانته السيدة علا القرضاوي لسنوات طوال في السجن، وطريق الكفاح الصعب الذي سلكته الأسرة خارج السجن مع مؤسسات إقليمية ودولية. وتدخل دول من رأس الدولة حتى كتب الله لها أن ترى الحرية.. لا ينقصه مزايدات رخيصة من بعض المجهولين ينسبون الفضل لأنفسهم.”

محامي القرضاوي يعلق

كما كذب أحمد أبوالعلا ماضي، محامي علا القرضاوي، ما ذكره عمرو عبدالهادي بشأن موكلته علا.

هذا الكلام كذب وترويج مخدرات وانا محاميها وبقول له انت كداب وأسرة السيدة علا القرضاوي بتقول له انه كداب https://t.co/PVMuwi6Ffh — Ahmed Aboul Ela Mady (@Ahmed_Aboulela) March 19, 2022

وكتب ردا عليه:”هذا الكلام كذب وترويج مخدرات وأنا محاميها. وبقول له انت كداب وأسرة السيدة علا القرضاوي بتقول له انه كداب.”

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هذا وتحدى الناشط المصري المعارض عبدالرحمن فارس، عمرو عبدالهادي أن يكشف السبب الحقيقي لخروجه من قطر.

وردا على ما ذكره عبدالهادي قال “فارس”:”أفاق كتب بالأمس كاذبا أنه تعرض للإعتقال في قطر بسبب موقفه السياسيي من النظام المصري.”

أفاق كتب بالأمس كاذبا أنه تعرض للإعتقال في قطر بسبب موقفه السياسيي من النظام المصري. أطالبه إن كان شجاعا بالإفصاح عن السبب الرئيسي لخروجه من قطر. ———

هنا رد شقيق @arahmanyusuf السيدة علا القرضاويhttps://t.co/v6UILAEtSQ وهنا رد محاميها @Ahmed_Aboulela https://t.co/tZrGHeMa3J pic.twitter.com/P7K51qO3Nb — Abdelrahman.Fares 🤐 #أوقفوا_الاخفاء_القسري (@abdofares) March 20, 2022

وتابع متحديا إياه:”أطالبه إن كان شجاعا بالإفصاح عن السبب الرئيسي لخروجه من قطر.”

ويشار إلى أنه أمس، الأحد، وعقب حالة الجدل التي أثارها، وإدعائه بأنه تم اعتقاله في قطر لمدة 14 يوما قبل أن يتم إطلاق سراحه يوم 27 نوفمبر الماضي. غرد المعارض المصري عمرو عبد الهادي موجها الشكر لكل من سأل عنه، معربا عن عدم سماحه بالتطاول على قطر وشعبها.

وقال “عبدالهادي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”شكرا لكل من اطمأن علي وكل من سأل عني الفترة السابقة واطمئنكم انا وعائلتي الان بأمان”.

شكرا لكل من اطمأن علي وكل من سأل عني الفترة السابقة

واطمئنكم انا وعائلتي الان بأمان

ورغم اعتقالي وماحدث معى داخل المعتقل فلا أسمح بالتطاول على قطر وشعبها ولازلت على قناعه ان ما حدث معي هو تصرف أمني أهوج واتمنى واتوقع أن تتبرأ القيادة السياسية مما حدث معي وتحيل المتورط للتحقيق (٣) — 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) March 20, 2022

وأضاف قائلا:” رغم اعتقالي وما حدث معي داخل المعتقل فلا أسمح بالتطاول على قطر وشعبها. ولازلت على قناعه ان ما حدث معي هو تصرف أمني أهوج”.

كما أردف بالقول: ”اتمنى واتوقع أن تتبرأ القيادة السياسية مما حدث معي وتحيل المتورط للتحقيق”.

مزاعم اعتقاله بقطر

وكان “عبدالهادي” قد زعم أول أمس، السبت، إنه طُلب منه قبل عدة أشهر التوقف عن نقد السيسي والبقاء في قطر ومسح كل تغريداته.

وتابع موضحا أنه وقتها استجاب للتوقف عن التغريد مؤقتا، لكنه رفض مسح التغريدات.

وكانت نتيجة ذلك ـ حسب زعمه ـ أنه تم اعتقاله لمدة 14 يوما، وتم مسح كل تغريداته.

كما كشف عمرو عبد الهادي، أنه أضرب عن الطعام كليا وأضرب عن المشروبات مرتين. مشيرا إلى أنه “ولولا انخفاض معدل سكر الدم ونقل جلوكوز له لم يكن ليتم إطلاق سراحه، حسب زعمه.

وتابع: “وثمن سكوتي عن انتقاد السيسي سيكون رد جواز سفر والدتي وسفرها لرؤيتي، وتجديد جواز سفري وتحسين وضعي المالي، إضافة لخروج علا القرضاوي.”

وأضاف عمرو عبد الهادي:”خرجت من المعتقل يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ ولم ينفذ الا خروج السيده الفاضلة علا القرضاوي. والتي أسعدني خروجها كثيرا.”

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