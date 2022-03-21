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فيديو يحبس الأنفاس…لحظة إخراج كوبرا ضخمة من محرك سيارة في شرق تايلاند!

صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
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فيديو يحبس الأنفاس…لحظة إخراج كوبرا ضخمة من محرك سيارة في شرق تايلاند! watanserb.com
تُظهر اللقطات رجلان يحاولان الإمساك بالكوبرا التي حاولت عدة مرات مهاجمتهما

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فيديو يحبس الأنفاس. يظهر اثنان من صائدي الأفاعي يقومان بإخراج كوبرا ضخمة بطول 10 أقدام كانت مختبئة في محرك سيارة مكسور موجود في ساحة منزلية في تشانثابوري. شرق تايلاند.

أفعى قاتلة

كانت أفعى الكوبرا التي يصل طولها 10 أقدام مختبئة في محرك سيارة قديم. في ساحة منزل رجل يدعى تيباوان بوناك الذي يقع في مقاطعة تشانثابوري بشرق تايلاند.

كوبرا ضخمة

وقد اتصل بوناك، البالغ من العمر 49 عاماً بأخصائيي الزواحف لإخراج الأفعى القاتلة من ساحة منزله.

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 حاولت عدة مرات مهاجمتهما

تُظهر اللقطات الرجلان المختصان بالتعامل مع الأفاعي، وهما يحاولان الإمساك بالكوبرا التي حاولت عدة مرات مهاجمتهما.

وفي إحدى المقاطع، طاردت الكوبرا أحد أعضاء الفريق الذي تجنب ضرباتها. قبل أن يتمكن من تثبيت رأسها على الأرض والتحكم فيها.

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وقد قام الفريق بقياس طول الكوبرا الذي بلغ 10 أقدام وبلغ وزنها 12 كجم. وهو وزن ثقيل بشكل غير عادي بالنسبة لهذا النوع من الثعابين.

ونجح الرجلان في نهاية المطاف في السيطرة على الكوبرا ليقوما بإعادتها إلى البرية.

عملية التزاوج

من جهته، قال ناتابون سوينجام، أحد الرجلين المختصين بالتعامل مع الأفاعي “إذا اكتشف السكان المحليون ثعبانًا كبيرًا.  فيجب عليهم دائمًا الاتصال بالخبراء وعدم محاولة ضربه والقبض عليه بأنفسهم.”

وأضاف “تفرز أفعى الكوبرا الملك رائحة تجذب الجنس الآخر للتزاوج. لذا إذا تم ضربها بقوة أو أصيبت بضربات حتى الموت، فمن المحتمل أن يظهر المزيد من الثعابين.”

كوبرا ضخمة كوبرا ضخمة كوبرا ضخمة

ومن ناحيته، قال صاحب المنزل تباوان والذي شعر بالراحة بعد أن تم القبض على الثعبان: “كان هذا أكبر ثعبان دخل ملكيتي على الإطلاق.”

وأضاف “عادة ما تكون ثعابين صغيرة فقط هي التي تدخل إلى هنا. لذا أعتقد أن الأفعى الكبيرة التي كانت موجودة هنا كانت لتجلب لي الحظ.”

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المصدر
ديلي ميل
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صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة ايمان الباجي

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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