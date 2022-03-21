صحيفة بريطانية تكشف: ضباط ونخبة روس دبروا مؤامرة لتسميم “بوتين” وتعيين خلف له

وطن – قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ضباطا من النخبة في موسكو دبروا مؤامرة “لتسميم” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتصويرها على أنها حادث، بحسب المخابرات الأوكرانية.

خليفة بوتين

ويُزعم أن مجموعة من الأفراد “المؤثرين” في روسيا بدأوا في التخطيط لإزاحة الرئيس بوتين من منصبه – بل وقاموا باختيار خليفة له.

تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي هو العامل الرئيسي وراء المخطط مع ألكسندر بورتنيكوف ، مدير جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) ، الذي قيل إنه البديل المفضل.

وقالت المديرية العامة للاستخبارات في أوكرانيا: ‘من المعروف أن بورتنيكوف وبعض الممثلين المؤثرين الآخرين للنخبة الروسية يفكرون في خيارات مختلفة لإزاحة بوتين من السلطة”.

وأكدت أنه “على وجه الخصوص، لا يتم استبعاد التسمم أو المرض المفاجئ أو أي” صدفة “أخرى”.

وخدم بورتنيكوف سابقًا جنبًا إلى جنب مع بوتين في الكي جي بي، لكنه تراجع مؤخرًا عن الكرملين بعد الخسائر العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويعتقد أن عميل المخابرات السابق لا يزال له تأثير كبير على المطلعين في الدولة التي مزقتها الحرب حيث كان يدير عددًا من العملاء.

وقال مصدر غربي لصحيفة ديلي ميرور: ‘هذه الشائعات والشكوك داخل الدائرة الداخلية لموسكو ستزرع بذور جنون العظمة والشك في القيادة.

وأضاف: “هناك شك كبير في أن عددًا قليلاً من الأشخاص قد يحاولون فعلاً الآن التخلص من الرئيس الروسي، لكن يبقى أن نرى ما إذا كانوا سينجحون”.

لقاء بوتين وزيلينسكي

جاء ذلك وسط مزاعم بأن بوتين وافق على لقاء فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات قد تنهي الحرب في أوكرانيا.

وقيل إن الرئيس الروسي، الذي شهد توقف “عمليته العسكرية الخاصة” في الأيام الأخيرة، التزم بعقد قمة – يمكن الإعلان عنها هذا الأسبوع.

كما تخلت روسيا عن مطالبتها بإقالة الرئيس الأوكراني من منصبه واستبداله بزعيم دمية موالي لموسكو – وهو تنازل فرضه على الكرملين بسبب إخفاقاته في ساحة المعركة.

وبالأمس قال الرئيس زيلينسكي أيضًا إنه يريد التحدث مع بوتين وجهاً لوجه – لكنه أصدر تحذيرًا مخيفًا بأنه إذا فشلت المحادثات فقد “قد يعني الحرب العالمية الثالثة”.

وقال في حديث لقناة CNN التلفزيونية الأمريكية: “المحادثات جديرة بالمتابعة حتى لو كانت لديها فرصة واحدة في المائة للنجاح …لقد أظهرنا كرامة شعبنا وجيشنا. لكن لسوء الحظ فإن كرامتنا لن تحافظ على الأرواح. ”

وتابع: “لذلك أعتقد أنه يتعين علينا استخدام أي صيغة، أي فرصة، من أجل الحصول على إمكانية التفاوض.”

محادثات أوكرانيا وروسيا

وتأتي محادثات السلام المحتملة بعد أيام من عقد بوتين مسيرة استثنائية مؤيدة للحرب أمام عشرات الآلاف من المتفرجين.

وقال مسؤولون يعملون كوسطاء بين روسيا وأوكرانيا إنه كان هناك “تقارب” بشأن القضايا الرئيسية.

ومن بينها تخلي أوكرانيا عن محاولتها الانضمام إلى الناتو، و”نزع السلاح”. مقابل ضمانات أمنية ورفع القيود المفروضة على استخدام اللغة الروسية.

من جانبها، ستكون روسيا مطالبة بإعلان وقف إطلاق النار وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية.

وتريد موسكو أيضًا أن تعترف كييف بضمها لشبه جزيرة القرم في 2014. واستقلال منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا في منطقة دونباس الشرقية.

ومع ذلك، استبعدت أوكرانيا تقديم تنازلات إقليمية كجزء من المفاوضات الحالية.

وبمجرد أن ينتهي الطرفان من وضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقات، سيوافق بوتين علنًا على لقاء زيلينسكي.

لكن المخاوف أثيرت بشأن دوافع روسيا للدخول في حوار الليلة الماضية. ووصفت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، المحادثات بأنها “أحادية الجانب”.

وأشار مراقبون آخرون إلى أن روسيا ربما تلعب دورها في كسب الوقت قبل بدء حملتها العسكرية المتعثرة.

اقرأ أيضا