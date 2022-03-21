رد ناري من وكيل الفرنسي بنزيما على تغريده جيرارد بيكيه الأخيرة

وطن – حسمت قمة الكلاسيكو التاريخية لصالح فريق برشلونة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد داخل القلعة الملكية ” سنتياغو برنابيو”، إلا أنها ما زالت أثرها مشتعلة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريده مدافع فريق برشلونة جيرارد بيكيه وردود المتابعين عليه.

وكيل كريم بنزيما والرد على تغريده جيرارد بيكيه

ورد وكيل أعمال النجم الفرنسي بنزيما “كريم الجزيري”، على تغريده نجم فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه مدافع الفريق الكتالوني، التي نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، قائلاً: ” لقد عدنا”.

We are back. — Gerard Piqué (@3gerardpique) March 20, 2022

وسرعان ما رد عليه وكيل أعمال كريم بنزيما على تغريده جيرارد بيكيه، جاء فيها: ” لنأمل أن تكون صادقاً هذه المرة”، في إشارة واضحة إلى الصورة التي نشرها الأخير مع زميله البرازيلي السابق نيمار جونيور عام 2017، معلقاً عليها: ” سيبقى”. إلا أن اللاعب رحل بعدها إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية.

كما وجاء تلك التغريده من الإسباني جيرارد بيكيه، بعد حسم فريق برشلونة قمة إياب “الكلاسيكو” الإسباني بتحقيق الفوز برباعية نظيفة دون رد، على منافسه المستضيف ريال مدريد ” الملكي”. في منافسات الجولة ال29 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

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غياب كريم بنزيما عن قمة الكلاسيكو

وكان غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما الملقب ب “الحكومة”، له الأثر الواضح على أداء الجماعي والتكتيك لفريق ريال مدريد في قمة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة في دوري الليغا الإسبانية.

وتعرض نجم ريال مدريد بنزيما إلى الإصابة في مباراة ريال مايوركا في منافسات الدوري الإسباني، كما وخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة، ليعلن بعدها المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي غيابه برفقة مواطنه فيرلاند ميندى. عن صفوف تشكيلة الفريق الملكي في قمة الكلاسيكو الإسباني.

ESPN | كريم بنزيما يشاهد الكلاسيكو من المدرجات 😫 pic.twitter.com/wjN2Dy4tDC — Insider Real (@RMCFarab) March 20, 2022

كما ويستعد فريق ريال مدريد بعد تلك الخسارة الثقيلة على ميدانه أمام برشلونة من أجل الحفاظ على عرش صدارة ترتيب الدوري الإسباني، للمواجهة القوية القادمة. أمام نظيره سلتا فيغو في الثاني من شهر إبريل/ نيسان المقبل.

كريم بنزيما ساهم في 33 هدفًا هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى ✨ أوباميانج نجح في تسجيل 7 أهداف خلال 644 فقط بقميص برشلونة هذا الموسم ⚡️ بنزيما يغيب عن الكلاسيكو بسبب الإصابة، أوباميانج أساسي 🏟 pic.twitter.com/S4Acf4eMDA — GOAL Arabia (@GoalAR) March 20, 2022

ويعتلي فريق ريال مدريد ” الملكي” صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني .برصيد 66 نقطة، كما وبفارق 9 نقاط عن أقرب المنافسين له فريق إشبيلية. الذي جاء في المركز الثاني برصيد 57 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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