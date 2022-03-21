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 جريمة صادمة في العراق.. أب يقتل ابنته ببشاعة تحت ذريعة “غسل العار” ولن تصدق عُمرها!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
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جريمة صادمة في العراق.. أب يقتل ابنته ببشاعة تحت ذريعة "غسل العار" ولن تصدق عُمرها! watanserb.com
جريمة شرف

وطن – شهدت العراق، جريمة بشعة حين أقدم أب على قتل ابنته المراهقة بذريعة “غسل العار” تحت مسمى “جريمة شرف”.

سلاح ناري

ونقلت صحيفة “السومرية نيوز”، عن مصدر أمني، أن الفتاة (16 عاماً)، قتلت على يد والدها في قضاء المدائن جنوب شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “شخصاً أقدم على قتل ابنته بطلقة نارية في رأسها بسلاح ناري”.

وأشار المصدر إلى أن “الأب لاذ بالفرار”، مبينا أن “الحادثة تأتي بذريعة “غسل العار”.

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مقتل إيمان سامي

وأعادت الجريمة للأذهان، قضية مقتل مشهورة “تيك توك” العراقية إيمان سامي مغديد. التي عثرت الشرطة على جثتها، وسط اتهامات لأسرتها بقتلها بسبب تغيير ديانتها.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام عراقية فإن مديرية شرطة أربيل أعلنت قبل أيام عن حادث مقتل إيمان سامي، البالغة من العمر 20 عاما قرب مطار أربيل.

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وذكر النشطاء أن إيمان سامي مشهورة تيك توك هي ابنة أحد رجال الدين في أربيل، وكانت ناشطة نسوية تدافع عن حقوق النساء. مشيرين إلى أنها أعلنت قبل أيام من مقتلها تغيير ديانتها من الإسلام إلى المسيحية وغيرت اسمها إلى ماريا.

شقيق وعم الضحية هما الفاعلان

هذا وتشير التفاصيل الأولية إلى أن المجني عليها عثر على جثتها في شارع 100 الشهير بالقرب من إشارة مرور مطار أربيل.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحادث. وستكشف التفاصيل بعد الوصول الى الخطوط الرئيسية عن أسباب وقوع الجريمة.

لكن المتحدث باسم شرطة أربيل “هوگر عزيز” كشف في تصريح لصحيفة عراقية، إن المتهم بالقتل هو شقيق الضحية بمشاركة عمّها، بسبب “خلافات عائلية”.

آخر فيديو لإيمان

وأضاف أنه تم إصدار مذكرة قبض بحق شقيق المجني عليها. وتحتجز الشرطة الآن عم الفتاة والسيارة التي استخدمها الجناة.

آخر فيديو نشرته إيمان سامي على “تيك توك”، كان قبل العثور على جثتها بـ21 ساعة.

واشتهرت إيمان بالظهور عبر قناتها بـ”تيك توك”وهي تغني أغان فلكلورية، ولقيت فيديوهاتها تفاعلا كبيرا من متابعيها.

المصدر: (السومرية نيوز)

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المصدر
السومرية نيوز
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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