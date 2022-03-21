تشافي كمدرب يدخل التاريخ من أوسع أبوابه بعد رباعية كلاسيكو الأرض

وطن – حقق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز 42 عاماً، المدير الفني وأحد أساطير فريق برشلونة، الرقم المميز بعد حسم قمة الكلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي ريال مدريد برباعية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة ال29 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

المدرب تشافي والرقم المميز مع برشلونة

وأفادت شبكة أوبتا البريطانية المتخصصة في جمع ونشر الاحصائيات الرياضية، بأن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة “البلوغرانا”، ثالث مدرب يتمكن من تحقيق الفوز في أول مباراة له برباعية نظيفة. وكذلك الكلاسيكو الإسباني الأول في تاريخ مسيرته التدريبية.

[ تشافي يدع الارقام تتكلم 📈] قوة هجومية أظهرها المدرب تشافي خاصة في الكامب نو فقد سجل (15) في 4 مباريات ⏫ مدرب إسباني بسن (42) قادم بقوة pic.twitter.com/cooxGzFcSJ — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) March 14, 2022

كما وأردفت شبكة أوبتا، ” آتى المدرب تشافي هيرنانديز. بعد المدرب فيردناند في عام 1951، والمدرب هيلانو هيريرا في عام 1959م”.

برشلونة والفوز النظيف ريال مدريد

ونجح فريق برشلونة “البلوغرانا” في حسم قمة كلاسيكو الأرض. أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، برباعية نظيفة دون مقابل في منافسات الأسبوع ال29 من الدوري الإسباني.

وسجل النجم الغابوني أوباميانج هدفين الأول والرابع في مباراة القمة داخل شباك مرمى أصحاب الأرض ريال مدريد في الدقيقة ال29 وال51، كما وأحرز الأوروغواياني رونالد أراخو الهدف الثاني في الدقيقة ال38، بينما وقع الإسباني فيران توريس الهدف الثالث في الدقيقة ال47.

📽️ فيلم قصير بعنوان: "قالوا هاتوهم، فأتينا…" 🎬 🍿 فرجة ممتعة🍿 pic.twitter.com/NGEIykLIcJ — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 21, 2022

وشهدت المباراة التفوق الملحوظ لفريق برشلونة على نظيره ريال مدريد الأكثر تسديداً واستحواذا على مجريات دقائق مباراة قمة كلاسيكو الأرض، على عكس الأخير الذي قدم المستوى المتواضع والباهت في المباراة، إلى جانب تأثر غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما وزميله ميندي على أداء الفريق الملكي في المباراة.

💙❤️ حب هذا النادي يسري في عروقي 💪 pic.twitter.com/Uw2f9YYqTm — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 20, 2022

وعلى الرغم من الخسارة ما زال فريق ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة الذي جاء في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

(المصدر: وطن + أوبتا + تويتر)

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