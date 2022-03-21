تحذير خطير لبوتين .. هل يتعلم شيئا مما حدث لجوزيف ستالين في “حرب الشتاء” بفنلندا؟

وطن – قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، اندهش العالم من شجاعة الشعب الأوكراني والطريقة التي رفضت بها قوات زيلينسكي الاستسلام للقوة العسكرية المتفوقة لعدوها.

هزيمة ستالين في فنلندا

وفي تحذير لبوتين من عاقبة مشابهة ذكره تقرير الصحيفة البريطانية الذي ترجمته (وطن) بما حدث قبل أكثر من 80 عامًا، حين استولت فنلندا الصغيرة التي كانت تعيش نفس ظروف أوكرانيا وقتها على قوة الاتحاد السوفيتي. عندما أمر الديكتاتور جوزيف ستالين بغزو البلاد، بسبب رفضت حكومتها الموافقة على مطالب بالتخلي عن أراضي كبيرة.

وشهدت حرب الشتاء 1939-1940 – التي بدأت بعد أقل من ثلاثة أشهر من بدء الحرب العالمية الثانية – استخدام القوات الفنلندية لتكتيكات مبتكرة لتحدي آمال روسيا، في تحقيق نصر سريع مؤكد كان من الممكن أن يهبط بسيطرة ستالين على الدولة بأكملها.

وبدلاً من ذلك تعرضت القوات السوفيتية – التي يبلغ عددها حوالي مليون – لمقاومة شديدة لما يقرب من ثلاثة أشهر، مع صور درامية تظهر كيف كان يجب التخلي عن المركبات والمعدات في مواجهة المعارضة وظروف الشتاء القاسية.

وفي ذلك الوقت تكبدت روسيا خسائر قدرت بأكثر من 300000 ضحية – بما في ذلك 126900 حالة وفاة – وفقدت ما يصل إلى 3500 دبابة وحوالي 500 طائرة.

وبالمقارنة فقدت فنلندا 25900 رجل من أصل قوتها الأصلية حوالي 300 ألف.

مزارع فنلندي أصبح أخطر قناص في التاريخ

هذا وتشمل قصص البطولات الفنلندية، قصة مزارع فنلندي أصبح أخطر قناص في التاريخ بعد أن قتل 505 من القوات السوفيتية.

وفي القتال كانت فنلندا رائدة أيضًا في استخدام القنبلة اليدوية “مولوتوف” والتي سميت على اسم وزير خارجية الاتحاد السوفيتي.

لكن في نهاية المطاف، أدى التفوق العددي المطلق لقوات الاتحاد السوفيتي إلى خسائر فادحة، واضطرت الحكومة الفنلندية في النهاية إلى توقيع اتفاقية سلام أجبرتها على التخلي عن حوالي 10% من أراضيها.

وعلى الرغم من الهزيمة، فقد خرجت فنلندا بسيادتها سليمة وتعززت سمعتها الدولية. بينما طُرد الاتحاد السوفيتي من عصبة الأمم وأدانه زعماء العالم الآخرون.

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ويشار إلى أن حرب الشتاء بدأت في نوفمبر 1939، عندما رفضت فنلندا الموافقة على طلب ستالين بالتخلي عن الأراضي حتى يتمكن من دفع حدود روسيا غربًا.

في ذلك الوقت، كان “ستالين” يخشى هجوم ألمانيا النازية – والذي جاء في النهاية في يونيو 1941 – وادعى الحاجة إلى حماية العاصمة لينينغراد (الآن سان بطرسبرج) من الهجوم.

وفي سبتمبر 1939، غزت قوات أدولف هتلر وتغلبت على بولندا المجاورة بعد أكثر من شهر بقليل من القتال.

وفي درجات حرارة منخفضة تصل إلى -45 فهرنهايت، هاجمت القوات السوفيتية فنلندا على عدة جبهات بقوات وآلاف الدبابات والطائرات وقطع المدفعية.

لم يكن لدى فنلندا سوى بضع عشرات من الدبابات وحوالي 100 طائرة ومستويات منخفضة جدًا من الذخيرة.

بقيادة المارشال كارل جوستاف مانرهايم، صدت القوات الفنلندية موجة تلو موجة من الاعتداءات.

وفي أماكن أخرى ، حولت قوات التزلج الفنلندية المشهد لصالحها لمهاجمة الوحدات الروسية المعزولة.

القناص الفنلندي

وظهر القناص الفنلندي الشهير “Simo Häyhä” بطلاً بعد أن قام بقتل أكبر عدد من الجنود في تاريخ الحروب.

وبينما كان في سن 33 عندما اندلعت الحرب، سرعان ما اكتسب Häyhä سمعة مخيفة، وضرب العدو بشكل غير مرئي وغير مسموع من مواقع مخفية تصل إلى 300 ياردة من هدفه.

وأصبح “Häyhä” هدفًا رئيسيًا للسوفييت، الذين استهدفوه بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة لوقف موجة القتل التي أودت بحياة 25 رجلاً في يوم واحد.

وعلى الرغم من مخاطر وضعه ، أعلن Häyhä أنه لا يشعر بالخوف أبدًا، وأنه سينظف سلاحه بقلق شديد للتأكد من أنه يعمل في درجات حرارة تصل إلى -20 درجة مئوية.

تضمنت الحيل الأخرى تجميد الثلج حول مخبأه ، حتى لا يطير في الهواء عند إطلاق النار ببندقية M / 28-30. وتغطية فمه لمنع البخار المتصاعد من أنفاسه.

بقلنسوته البيضاء وسترته الطويلة كان Häyhä مموهًا تمامًا داخل جحور الثعالب المغطاة التي حفرها في المناظر الطبيعية الجليدية لشرق فنلندا. والتي غزاها الاتحاد السوفيتي في 30 نوفمبر 1939.

ونفد حظ هايها بعد 98 يومًا ، عندما أصيب في فكه وقضى أسبوعًا فاقدًا للوعي في المستشفى. قبل أن يستيقظ في اليوم المحدد الذي وقع فيه مواطنوه على معاهدة موسكو للسلام في 13 مارس 1940.

معاهدة موسكو تنهي الصراع

اضطرت فنلندا المنهكة إلى القتال دون مساعدة بريطانيا وفرنسا – اللتين كانتا بالفعل في حالة حرب مع ألمانيا.

وسيطر التفوق العددي الهائل للجيش الروسي أخيرًا. بعد أن استخدمت القوات السوفيتية قصفًا مدفعيًا هائلاً لاجتياح الدفاعات.

أنهت معاهدة موسكو الصراع على الشروط السوفيتية. حيث وافق الفنلنديون على تسليم غرب كاريليا وجزء من شبه جزيرة هانكو لقاعدة بحرية.

في نهاية المطاف، تم تنفيذ هذا في حوالي 10 في المائة من الأراضي الفنلندية.

ومع ذلك ، بعد بدء غزو هتلر للاتحاد السوفيتي، سمحت الحكومة الفنلندية للقوات الألمانية بالمرور عبر البلاد. حتى أنهم انضموا لاحقًا إلى القتال ضد السوفييت فيما أصبح يُعرف باسم “حرب الاستمرار”.

ويُعتقد أيضًا أن الأداء السيئ للاتحاد السوفيتي أثناء الهجوم على فنلندا، دفع هتلر إلى شن غزوه للبلاد.

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