برشلونة يشعل الليغا الإسبانية بعد هزيمة غريمه ريال مدريد في عقر داره (شاهد)

وطن – في سيناريو لم يتوقعه عشاق وجماهير كرة القدم، بعد نجاح برشلونة من تحقيق الفوز النظيف على غريمه التقليدي ريال مدريد برباعية نظيفة دون رد، داخل ميدان قلعة “سنتياغو برنابيو” في قمة الكلاسيكو الناري بين كلا الفريقين.

رباعية برشلونة في شباك ريال مدريد

وافتتح فريق برشلونة “البلوغرانا” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال29 عن طريق النجم الغابوني المخضرم أوباميانج، برأسية رائعة بعد عرضية جميلة من زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال38 من توقيع المدافع رونالد أراخو برأسية كروية سكنت داخل شباك صاحب الأرض ريال مدريد، وفي الدقيقة ال47 أحرز فيران توريس الهدف الثالث للفريق الكتالوني.

كما وعاد الغابوني أوباميانج لتسجيل ثاني أهدافه والرابع لفريق برشلونة بقمة الكلاسيكو في بالدقيقة ال51.

برشلونة والتفوق على ريال مدريد في قمة الكلاسيكو

وشهدت قمة الكلاسيكو الإسباني بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، التفوق الواضح للفريق الكتالوني على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة والاستحواذ بنسبة 60% على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة.

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بينما وصلت عدد تسديدات صاحب الأرض فريق ريال مدريد إلى 14 تسديدة باتجاه شباك مرمى فريق برشلونة واستحواذ بنسبة 40%.

كما وغاب عن قمة الكلاسيكو نجم فريق ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه فيرلاند ميندى بسبب الإصابة، فيما لم يشارك البلجيكي إيدن هازارد والويلزي غاريث بيل مع الفريق الملكي في اللقاء.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ورفع فريق برشلونة بهذا الفوز إلى 54 نقطة في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد الخاسر فريق ريال مدريد عند 66 نقطة في الصدارة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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