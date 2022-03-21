بعد تصدره التريند.. الكشف عن بعض تفاصيل برنامج رامز جلال القادم وهؤلاء أبرز ضحاياه!

وطن – تصدر الفنان المصري رامز جلال، التريند الأول عبر “تويتر”، فور طرحه بوستر برنامج مقالبه الرمضاني القادم.

تريند رقم 1

ونشر رامز صورة عبر “انستجرام” لبوستر البرنامج. وظهر فيه وهو يحمل فانوس رمضان وشعره مصبوغ باللون الأخضر.

وعلى الرغم من أن جلال لم يكتب اسم البرنامج، لكنه اكتفى بالتعليق: ” بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

واحتفالاً بتصدره التريند، كتب جلال: ” تريند رقم ١ على تويتر بسم الله ماشاء الله “.

قد يهمك أيضا:

برعاية هيئة الترفيه

وبرنامج رمضان هذا العام، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وسبق أن دعمت الهيئة البرنامج العام الماضي رغم الانتقادات التي وجهت له، ولكن المستشار ترك ال شيخ صرح خلال حفل توزيع JOY AWARDS التي أقيمت بالرياض. أن برنامج رامز جلال هو الأعلى مشاهدة في الوطن العربي.

ومن المقرر الكشف عن اسم البرنامج وتفاصيله خلال الأيام المقبلة و الذي يتم تصويره بالسعودية.

“رامز مخو ضرب”

وكانت وسائل إعلام مصرية، قد ذكرت أن اسم البرنامج الرمضاني الجديد الذي يقدمه رامز سيكون “رامز مخو ضرب”.

وذكرت تلك الوسائل أن برنامج المقالب سيكون مختلفا نسبيا عن برامج رامز السابقة ولن تكون عنيفة كما عهدها الجمهور من قبل.

كما كشفوا بعضاً من أسماء ضحايا رامز، من بينهم اللاعب العالمي محمد صلاح. خاصة بعد تداول صورة تجمعهما.

وحارس المرمى المصري محمد أبو جبل وغيرهم من المشاهير.

فان دام ضحية رامز!

ويستضيف رامز أيضاً قائمة النجوم المعتاد استضافتهم كل رمضان. مع إضافة بعض الأسماء إلى القائمة مثل اللاعب بدر بانون، واللاعب عمرو السولية، والفنانة ياسمين صبري و محمد أنور، غادة عادل، سينتيا خليفة.

وذكر البعض أن النجم الأمريكي فان دام، سيكون في مقلب رامز جلال رمضان 2022.

وسبق أن صرح رامز لبرنامج et بالعربي باقتضاب عن البرنامج قائلا: “في رمضان الجاي إن شاء الله ربنا يسهل وييسر ويعديها لنا على خير عندنا مقلب صغير يارب يعجب الناس”.

المصدر: (رصد وطن – مواقع التواصل)

اقرأ أيضا: