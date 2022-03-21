حياتنا

احذر .. لا تشرب أبداً من أول تدفق للمياه يخرج من الصنبور لهذا السبب!

صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
احذر.. لا تشرب أبداً من أول تدفق للمياه يخرج من الصنبور! watanserb.com
ركود الماء يؤثر على جودته النهائية

وطن – على الرغم من حرصنا في كثير من الأحيان، على الامتثال لتوصية الخبراء بشرب لترين من الماء يوميا إلا أنه نرتكب بعض الأخطاء التي يمكن أن تسبب لنا بعض المشاكل الصحية. فعلى سبيل المثال، لا ينصح بشرب أول تدفق من الماء يخرج من الصنبور.

بحسب ما ترجمته “وطن” نقلا عن صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن مياه الصنبور في إسبانيا لا تعد صالحة للشرب فحسب، بل هي أيضًا واحدة من أعلى المياه جودة في العالم، بفضل أنظمة التنقية والتصفية المتقدمة، التي تستخدمها البنية التحتية الهيدروليكية في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك لا ينصح أبدًا بشربها بمجرد فتح الصنبور.

لماذا لا تشرب من أول تيار ماء يخرج من الصنبور!؟

هذا إجراء احترازي بسيط يمكنك اتخاذه بسرعة ويقيك من المعاناة من أي مشاكل صحية.

كما لا يُنصح بذلك لا في الصباح ولا في فترة ما بعد الظهر ولا حتى في الليل.

قد يهمك أيضاً:

نيكل .. العدو غير المرئي

إذا كنت تتساءل عن سبب التأكيد على ذلك، فإن الإجابة تكمن في وجود عدو غير مرئي، وهو النيكل.

إنه عنصر كيميائي سام، يؤدي إلى جميع أنواع الاضطرابات كما يمكن أن يضر بالقولون.

ولهذا السبب نفسه، منذ عام 2005، طلبت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، والوكالة الإسبانية لسلامة الأغذية والتغذية من المستخدمين بضرورة ترك المياه تتدفق  قبل شربها أو استعمالها.

وفي الحقيقة، إن ركود الماء يؤثر على جودته النهائية. أي أن تكوين المياه قد يتأثر بالبقاء في الأنابيب لساعات بعد آخر استخدام لها.

وإذا أضفنا إلى ذلك عدم تحمل بعض الناس لعنصر النيكل، فيمكن أن يصاب الشخص، بالحساسية والتسمم.

يجب استشارة الطبيب في هذه الحالة!

في حالة تعرضك أو أحد أفراد عائلتك، لرد فعل تحسسي، فقد يكون ذلك بسبب استهلاك النيكل. وعليك الذهاب إلى أخصائي صحي للقيام بالاختبارات اللازمة للكشف عن الكائن الحي.

وختاما، إذا لم يكن هناك دليل على الحساسية، فلا يضرك أن تترك المياه تتدفق بعض الشيء قبل شربها أو استخدامها. تجنبا لمادة النيكل.

اقرأ أيضاً:

المصدر
أوك دياريو
الوسوم
صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة معالي بن عمر

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة. من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى