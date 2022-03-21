احذر .. لا تشرب أبداً من أول تدفق للمياه يخرج من الصنبور لهذا السبب!

وطن – على الرغم من حرصنا في كثير من الأحيان، على الامتثال لتوصية الخبراء بشرب لترين من الماء يوميا إلا أنه نرتكب بعض الأخطاء التي يمكن أن تسبب لنا بعض المشاكل الصحية. فعلى سبيل المثال، لا ينصح بشرب أول تدفق من الماء يخرج من الصنبور.

بحسب ما ترجمته “وطن” نقلا عن صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن مياه الصنبور في إسبانيا لا تعد صالحة للشرب فحسب، بل هي أيضًا واحدة من أعلى المياه جودة في العالم، بفضل أنظمة التنقية والتصفية المتقدمة، التي تستخدمها البنية التحتية الهيدروليكية في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك لا ينصح أبدًا بشربها بمجرد فتح الصنبور.

لماذا لا تشرب من أول تيار ماء يخرج من الصنبور!؟

هذا إجراء احترازي بسيط يمكنك اتخاذه بسرعة ويقيك من المعاناة من أي مشاكل صحية.

كما لا يُنصح بذلك لا في الصباح ولا في فترة ما بعد الظهر ولا حتى في الليل.

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نيكل .. العدو غير المرئي

إذا كنت تتساءل عن سبب التأكيد على ذلك، فإن الإجابة تكمن في وجود عدو غير مرئي، وهو النيكل.

إنه عنصر كيميائي سام، يؤدي إلى جميع أنواع الاضطرابات كما يمكن أن يضر بالقولون.

ولهذا السبب نفسه، منذ عام 2005، طلبت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، والوكالة الإسبانية لسلامة الأغذية والتغذية من المستخدمين بضرورة ترك المياه تتدفق قبل شربها أو استعمالها.

وفي الحقيقة، إن ركود الماء يؤثر على جودته النهائية. أي أن تكوين المياه قد يتأثر بالبقاء في الأنابيب لساعات بعد آخر استخدام لها.

وإذا أضفنا إلى ذلك عدم تحمل بعض الناس لعنصر النيكل، فيمكن أن يصاب الشخص، بالحساسية والتسمم.

يجب استشارة الطبيب في هذه الحالة!

في حالة تعرضك أو أحد أفراد عائلتك، لرد فعل تحسسي، فقد يكون ذلك بسبب استهلاك النيكل. وعليك الذهاب إلى أخصائي صحي للقيام بالاختبارات اللازمة للكشف عن الكائن الحي.

وختاما، إذا لم يكن هناك دليل على الحساسية، فلا يضرك أن تترك المياه تتدفق بعض الشيء قبل شربها أو استخدامها. تجنبا لمادة النيكل.

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