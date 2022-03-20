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هل حمل ترامب قميصا عليه صورة بوتين؟ (شاهد)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
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ترامب watanserb.com
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

طن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة أثارت جدلا واسعا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ظهر فيها وهو يحمل قميصا عليه صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكأنه يدعم غزوه لأوكرانيا.

وبينما تسببت الصورة في هجوم كبير على ترامب، أجرت منصة التحقيقات “إيكاد” بحثا بشأنها ليتبين أنها صورة مفبركة ولا أساس لها من الصحة.

وقالت منصة “إيكاد” في تغريدات عبر حسابها بتويتر رصدتها (وطن) إنه من خلال البحث العكسي عن الصورة المزعومة، التي ظهر فيها ترامب وهو يحمل قميصًا عليه صورة بوتين ومكتوب عليه “أنا مع بوتين”، تبين أنها قديمة وتم تركيبها.

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إذ نُشرت الصورة الصحيحة بحسب المنصة، في 25 ديسمبر 2019. خلال حفل عشاء أقامه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقر إقامته بولاية فلوريدا الأمريكية.

وخلال هذا الحفل قدّم نجم الهوكي الروسي ألكسندر أوفيتشكين، قائد فريق “واشنطن كابيتالز” الأمريكي، هدية للرئيس الأمريكي حينذاك دونالد ترامب.

وهي عبارة عن قميص نادي “واشنطن كابيتالز” بالرقم 8 ويحمل اسم أوفيتشكين، ليقوم المتداولون مؤخرًا بمسح اسم ورقم اللاعب من عليه ووضع صورة بوتين.

ويعد “أوفيتشكين” من أشهر لاعبي الهوكي في العالم، واحتل المركز الثالث في قائمة أفضل 100 لاعب في العقد الأخير.

وكان أوفيتشكين قد وقّع في يناير 2008 عقدًا مع “واشنطن كابيتالز” مقابل 124 مليون دولار.

وأصبح حينها أول لاعب هوكي في التاريخ يوقع عقدًا تتجاوز قيمته 100 مليون دولار.

ترامب يصف قرار بوتين بأنه “عبقري”

ويشار إلى أنه في فبراير الماضي أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. واصفاً ذلك بأنّه “عمل عبقري”، لكنه اعتبر أنّ هذه الأزمة ما كانت لتحدث أبداً في ظل إدارته الجمهورية.

وعندما سئل ترامب وقتها خلال مقابلة مع إذاعة يمينية عن رأيه في اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك. أجاب أنّه علّق خلال متابعتها بالقول: “هذا عمل عبقري”.

بينما أضاف: “بوتين يعلن استقلال منطقة كبيرة من أوكرانيا. أوه، هذا رائع!”.

واعتبر ترامب أنّ تكتيكات بوتين كانت “ذكية”، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تطبق مثل هذه التكتيكات عند حدودها مع المكسيك.

كما انتقد ترامب في بيان منفصل طريقة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أوكرانيا. مذكرا بالعلاقة المتينة التي كانت تجمعه ببوتين، ومؤكدا أن “سيد الكرملين” ما كان ليتصرّف على هذا النحو “أبدا” في ظل إدارته.

وقال: “لو أديرت الأزمة بشكل صحيح، لما كان هناك أي سبب لحدوث ما يحدث حالياً في أوكرانيا”.

في حين أضاف: “أعرف فلاديمير بوتين جيداً وما كان ليفعل أبداً ما يفعله حالياً في ظل إدارتي. مستحيل”.

وكان هذا التقارب بين ترامب وبوتين تعرّض لانتقادات حادة من جانب المعارضة الديمقراطية الأمريكية في عهد الإدارة الجمهورية السابقة.

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المصدر
تويتر وطن
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
0 2 دقائق
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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