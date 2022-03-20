مشروب مذهل يخفض الكوليسترول الضار وضغط الدم المرتفع

وطن – يعاني حوالي ثلث البالغين البريطانيين من ارتفاع ضغط الدم، حسب جمعية ضغط الدم الخيرية في بريطانيا.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى عدد من المشكلات مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو غيرها من المضاعفات. وعندما يكون ضغط الدم مرتفعًا جدا لفترة طويلة، فإنه يضر بالأوعية الدموية.

إذا تم تشخيصك بأنك تعاني من ضغط دم مرتفع، فإن تقليله ولو بكمية صغيرة يمكن أن يساعد في تقليل خطر إصابتك بعدد من الحالات الصحية الخطيرة.

عصير الطماطم غير المملح

في هذا السياق، تحدثت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية عن واحدة من أسهل الطرق للتحكم في ارتفاع ضغط الدم وتتمثل في احتساء كوب من عصير الطماطم غير المملح كل يوم.

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تشير الدراسات إلى أن عصير الطماطم لا يساهم في تخفض مستويات ضغط الدم فحسب، بل يساعد أيضًا في إدارة مستوى الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما يقال أيضََا إن هذا المشروب له خصائص ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

الآثار الإيجابية لعصير الطماطم في خفض ضغط الدم

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة Food Science & Nutrition أن عصير الطماطم قد يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ إذا تم تناوله بشكل منتظم.

ولإثبات هذا التأثير، درس باحثون تأثير عصير الطماطم غير المملح على عينة تتكون من 481 مشاركًا.

وقد لاحظ الأطباء وأن المشاركين الذين شربوا عصير الطماطم بانتظام شهدوا تحسنًا ملحوظاََ في مستوى ضغط الدم بعد 12 شهرًا. كما لاحظ الباحثون في الدراسة تحسنًا في كل من الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي، وكذلك الكوليسترول الضار.

ومن جهتها، تقول جمعية ضغط الدم الخيرية في بريطانيا أن المشروبات الحمراء مثل عصير الطماطم يمكن أن تخفض ضغط الدم.

كيف يقلل البوتاسيوم ضغط الدم؟

تكمن قوة العصير الأحمر في محتواه من البوتاسيوم وهو معدن له وظائف أساسية متعددة في جسم الإنسان.

يمكن أن يساعد تناول أو شرب الأطعمة والمشروبات المليئة بهذا المعدن في خفض ضغط الدم المرتفع.

كما يلعب المعدن دورًا في المحافظة على مقدار السوائل التي يحتفظ بها الجسم وتلك التي يقوم بإفرازها.

فإذا كان جسمك يحتفظ بالماء فسيؤدي ذلك إلى زيادة السوائل في الدم ويؤدي هذا إلى زيادة الضغط على جدران الشرايين، مما يرفع ضغط الدم.

وتوضح جمعية ضغط الدم الخيرية في بريطانيا أنه لإزالة السوائل الزائدة من جسمك، فأنت بحاجة إلى “توازن دقيق” بين الصوديوم والبوتاسيوم،

بالنسبة للكثيرين، فإن فقدان الوزن هو كل ما يحتاجون إليه لخفض ضغط الدم إلى المستوى الطبيعي. علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بالخيارات الغذائية، ينصح بشدة بالحد من استهلاك الكحول والملح.

كما سيؤثر تناول المزيد من الأطعمة الصحية على غرار الفواكه والخضروات، بشكل إيجابي على مستويات ضغط الدم.

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