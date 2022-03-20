لسان محمد بن زايد في “تويتر” .. ماذا يفعل حمد المزروعي في إسرائيل؟ (شاهد)

وطن – تسبب إعلان المغرد الإماراتي حمد المزروعي والذي يعتبر لسان محمد بن زايد ولي عهد أبوظي، زيارته لإسرائيل في موجة غضب واسعة تجاهه على مواقع التواصل.

حمد المرزوعي في حيفا

حمد المرزوعي الذي يصفه ناشطون بأنه (لسان محمد بن زايد في تويتر)، نشر صورة له تثبت تواجده في فلسطين المحتلة تحديدا في حيفا.

حيفا عروس اسرائيل … pic.twitter.com/JA6RR2KxKp — حمد المزروعي (@uae_3G) March 19, 2022

لكنه علق عليها بالقول:”حيفا عروس اسرائيل”. ليعطي شرعية مزعومة لدولة الاحتلال، ما تسبب في هجوم واسع ضده.

وفي هذا السياق كتب الدكتور مجدي العفيفي، رئيس تحرير “دار أخبار اليوم”:”الي المخلوق العبثي المدعو حمد المزروعي اقول لك ومن يحركونك: عبث علي عبث انت مخلوق فقير الفكر. فقير الأخلاق، فقير الأدب، فقير الوطنية.”

الي المخلوق العبثي المدعو حمد المزروعي اقول لك ومن يحركونك : عبث علي عبث انت مخلوق فقير الفكر فقير الأخلاق فقير الأدب فقير الوطبية جذو ركم في الهواء لا ا رض لكم لا تاريخ انتم التائهون في الأرض ' عن أي حيفا تتحدث ايها الجاهل؟انت لا تستحي انت عبيد الصهاينة https://t.co/BnYzQSzcTG — د. مجدي العفيفي (@alafifi56) March 19, 2022

وتابع مهاجما حكام الإمارات:”جذوركم في الهواء لا أرض لكم ولا تاريخ. أنتم التائهون في الأرض. عن أي حيفا تتحدث ايها الجاهل؟. انت لا تستحي انت عبد الصهاينة.”

هذا ولم يكشف حمد المزروعي عن سبب زيارته لدولة الاحتلال. أو أي تفاصيل أخرى بشأن هذه الزيارة التي وصفها ناشطون بـ”المشؤومة”.

ليست مصادفة

فيما ربط البعض بين هذه الزيارة المثيرة للجدل وبين زيارة، وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد لجناح إسرائيل في “إكسبو دبي” أمس، السبت.

وقال المغرد الشهير “بوغانم” في هذا الشأن بتغريدة له أمس:”زيارة عبدالله بن زايد لجناح إسرائيل في إكسبو دبي اليوم، زيارة حمد المزروعي لاسرائيل اليوم ليست صدفه نهائيا”.

زيارة عبدالله بن زايد

لجناح اسرائيل ف اكسبو دبي اليوم

زيارة حمد المزروعي لاسرائيل اليوم

ليست صدفه نهائيا" ..

تعليمات صادره من جهاز امن ابوظبي .. — بوغانم (@bughanim73_q) March 19, 2022

وتابع واصفا المشهد بأنه “تعليمات صادرة من جهاز أمن أبوظبي.” حسب قوله.

وفجر إمعان حمد المزروعي في تصهينه غضب العديد من النشطاء. وهاجمه طلال المزيد بقوله:” أخس وأحقر وجه مر على تاريخ البشرية هو حمد المزروعي.”

وتابع: “ياريت تمر على قبر جدك شارون وتأخذ لحسة تتبارك فيها. أصلا حتى الإسرائليين لايشرفهم أمثالك ياصرمة قديمة.”

أخس وأحقر وجه مر على تاريخ البشرية هو حمد المزروعي؟ ياريت تمر على قبر جدك شارون وتأخذ لحسة تتبارك فيها أصلا حتى الإسرائليين لايشرفهم أمثالك ياصرمة قديمة ؟؟ — طلال المزيد (@TMazyad) March 20, 2022

فيما رد عليه الناشط الفلسطيني أنس القديري:”هذه بلادي أنا يا حمد هذه مسقط رأس أجدادي. نحن الفلسطينيون نعم.”

وأضاف:”هذه بلادي خاضعة بالقوة تحت الاحتلال الإستعماري الإسرائيلي الصهيوني. و ستبقى بلادنا و سنبقى الفلسطينيون نتشرف في السعي باتجاهها. رغم قهر كل قوى الشر في مقدمتهم أمريكا مع إسرائيل.”

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هذه بلادي أنا يا حمد ، هذه مسقط رأس أجدادي ، نحن الفلسطينيون نعم ..

هذه بلادي خاضعة بالقوة تحت الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي الصهيوني .. و ستبقى بلادنا و سنبقى الفلسطينيون نتشرف في السعي بإتجاهها رغم قهر كل قوى الشر في مقدمتهم أمريكا مع إسرائيل " ..

🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 — أنس القديري 🇵🇸 (@anasalqudairy) March 19, 2022

حيفا عاصمة الشرق الأوسط القديمة

فيما نشر أشرف حشيش صورة قديمة لحيفا العربية موضحا أنها كانت عاصمة الشرق الأوسط عام ١٩٣٤. وكانت مصانعها ومتاجرها ومزارعها تستقبل العمال من اليمن ومراكش ونجد والحجاز والشام.

وتابع مهاجما المزروعي أن سقوطها بالهجوم البريطاني اليهودي كلف

١٥٠٠٠ شهيد “ثم يأتي منقطع النسب حمد المزروعي ليكتب (حيفا عروس اسرائيل).”

هذه الصورة لحيفا العربية عاصمة الشرق الأوسط عام ١٩٣٤ التي كانت مصانعها ومتاجرها ومزارعها تستقبل العمال من اليمن ومراكش ونجد والحجاز والشام

بلاش

أتدرون سقوطها بالهجوم البريطاني اليهودي كم كلف

١٥٠٠٠ شهيدثم يأتي منقطع النسب @حمد المزروعي ليكتب ( حيفا عروس اسرائيل ) لقد قتلها مرتين pic.twitter.com/eaKv6ROsRC — أشرف محمد حشيش 🇸🇦🇵🇸 (@ashraf_hasheesh) March 20, 2022

“حمد المزروعي صهيوني بامتياز”

ويشار إلى أنه سبق لحمد المزروعي أن زار إسرائيل في العام 2020 بعد اتفاقية التطبيع مع الإمارات.

ووقتها نشر المغرد الإماراتي البذيء، المقرب من ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، صورة أثارت جدلا واسعا وكشفت عن زيارة حالية له لإسرائيل.

حمد المزروعي 🇦🇪 في مطار دافيد بن جوريون 🇮🇱🕎📍الآن .. مرحباً ألف بلهجة أهل نجران ومرحبا الساع بلهجة أهل العين https://t.co/qX1uv8lGMo — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) October 17, 2020

الصورة التي نشرها “المزروعي” على حسابه الرسمي بتويتر ورصدتها (وطن) حينها أظهرت طائرة إسرائيلية في مطار بن غوريون، وشخص بملابس خليجية لم يظهر وجهه يلتقط صورة مع نجمة إسرائيل الصهيونية على الطائرة.

ووقتها أعرب الباحث والصحفي الإسرائيلي المثير للجدل “إيدي كوهين” عن ترحيبه بـ”المزروعي” في إسرائيل.

بينما كتب “كوهين” مغردا على تويتر وفق ما رصدت (وطن): “حمد المزروعي في مطار دافيد بن جوريون الآن”، مبديا ترحيبه بهذه الزيارة.

كما سبق أن نشر حمد المزروعي، صورة تجمعه بسفير إسرائيل في الإمارات إيتان نائيه. ما أثار الجدل حول طبيعة هذه الصورة.

من اروع الاشخاص اللي تلتقيهم في حياتك محب لـ بلاده وعاشق للامارات سعادة سفير دولة اسرائيل في ابوظبي شكرا على العشاء …@AmbassadorNaeh pic.twitter.com/Ht27eH3UfH — حمد المزروعي (@uae_3G) February 2, 2021

وعلق حمد المزروعي على الصورة بالقول، إن نائيه من “أروع الأشخاص اللي تلتقيهم في حياتك”.

وتابع متغزلا بسفير الاحتلال في الإمارات: ”محب لـ بلاده وعاشق للإمارات سعادة سفير دولة إسرائيل في أبو ظبي.”

كما اختتم حمد تغريدته بتقديم الشكر للسفير الإسرائيلي على دعوته للعشاء.

حمد المزروعي مُحصن من ابن زايد شخصيا

وسبق أن سلط موقع “العدسة” الحقوقي في تقرير مطول له الضوء على المغرد الإماراتي البذيء والمثير للجدل حمد المزروعي. مؤكدا على أنه يحظى بحصانة لدى النظام الحاكم في دولة الإمارات رغم ما يثيره من انتقادات هائلة داخل الدولة وفي محيطها الخليجي ما يثير التساؤلات دائما عن مكانة الرجل.

ويتعمد النظام الحاكم بالإمارات في حملاته الهجومية علي الدول والهيئات والأشخاص ـ بحسب التقرير ـ إلي تسخير بعض الأبواق المستأجرة التي تجيد النباح هنا وهناك.

وأوضح التقرير أن هذه الأبواق دائما ما تتميز بالانحطاط الأخلاقي والانحلال السلوكي بالإضافة لبذاءة اللسان الذي طالما اعتاد إطلاق الكلمات النابية والألفاظ الفاحشة دون رادع من دين أو خلق في سبيل تشويه أشخاص بعينهم.

ومن أبرز هذه الأبواق السافلة ـ بحسب التقرير ـ هو المغرد الإماراتي المدعو حمد المزروعي، والذي اشتهر عنه بأنه “نعل بن زايد” الذي توكِل إليه أبوظبي مهامها القذرة والساقطة. مثل الخوض في الأعراض والطعن في الثوابت، مستخدمة إياه لغسل بها سوءتها بعدما تلطخت بعار التطبيع والخيانة.

افتخر باحتلال اليهود لفلسطين

ومؤخرا، وجد المزروعي فرصته في إظهار وقاحاته والتفاني في التطبيل لولي نعمته محمد بن زايد بعد اتفاق العار التطبيعي الذي وقعه مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث انبرى المزروعي مدافعا ومفتخرا باحتلال اليهود لفلسطين والقدس. ليصبح بذلك صهيونيا أكثر من الصهاينة أنفسهم، بحسب وصف ناشطين.

تهجم على الشعب الكويتي ونوابه

وكانت أحدث سفالات المزروعي هو تهجمه على الشعب الكويتي وممثليه في مجلس الأمة، بعدما رفضت الكويت بشكل رسمي الانبطاح وراء عيال زايد والتطبيع مع إسرائيل.

وأثار بيان أصدره نواب في البرلمان الكويتي “مجلس الأمة” في العام 2020، رفض فيه 37 نائباً كويتياً التطبيع مع إسرائيل، غضب حمد المزروعي الذي لا ينفك عن إظهار غرامه بالصهاينة وباتفاقيات الخيانة التي يعقدها ولي نعمته محمد بن زايد مع إسرائيل.

وقال حمد المزروعي، في تغريدة له بذلك التوقيت: “بعيدا عن شعارات واعتصامات وتخوين اخواننا في الكويت العزيزة للإمارات، أطالب أعضاء مجلس الأمة في الكويت باجتماع طارئ بتفويض الجيش الكويتي بتحرير فلسطين والميدان يا حميدان”.

شتم الأمير علي بن الحسين ويبث الفتنة في الأردن

وتطاول “المزروعي” أيضا على الأمير الأردني علي بن الحسين بعد موقفه الرافض للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل، حيث لا يتوقف المغرد البذيء بتعليماتٍ من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عن تشوية كل من أظهر موقفاً مخالفاً لموقف الإمارات التطبيعي.

بينما وصف المغرد سيء السمعة “المزروعي” الأمير علي بأنّه “مدمن” مخدرات وأن ما فعله “عيب”. داعياً الإماراتيين الى عدم الزج باسم الأردن والملك عبد الله الثاني في هجومهم على الأمير علي.

ولطالما أثار المزروعي الكثير من الجدل بتغريداته المسيئة والتي يؤكد مراقبون أنها عملت على صب الزيت على نار الأزمة الخليجية التي بدأت منذ عام 2017 وتضمنت فرص حصارا على قطر.

وتؤكد مصادر أنه رغم المحاولات المكثفة من مسئولين كبار في الإمارات لجم المزروعي، فإن بن زايد كان يتدخل في كل مرة لتوفير الدعم للمغرد المثير وإطلاق العنان له أكثر لنشر إساءاته.

التطبيع الإماراتي – الإسرائيلي

وكانت الإمارات قد أقدمت في 2020، على إعلان تطبيع علاقاتها. مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أكثر من سبعين سنة من قيام دولة إسرائيل، على الأراضي الفلسطينية التي سلبتها العصابات الصهيونية عام 1948 من الشعب الفلسطيني ونثرته في أصقاع الأرض شتاتاً بلا وطن حتى اليوم.

كما مثلت الخطوة التي اتخذها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بإعلان تطبيع العلاقات ومن ثم توقيع اتفاقية التعاون بين بلاده وإسرائيل برعاية شخصية من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، نقطة تحول في مسار العلاقة العربية الإسرائيلية.

وكانت كل من البحرين والسودان والمغرب، قد كسروا أيضاً حاجز الوطنية والعروبة.

كما أعلنوا التطبيع مع إسرائيل في صفقات أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، مع أنظمة هذه الدول.

بينما صب كل ذلك بالنهاية في مصلحة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومثل كابوساً جديداً للشعب الفلسطيني الذي يسعى لنيل حقوقه الوطنية بدولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف.

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