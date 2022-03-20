كيروش يعلن قائمة منتخب مصر المشاركة في مواجهة السنغال

وطن – أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش عن تشكيلة قائمة منتخب مصر، المشاركة لمواجهة السنغال في التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.

كيروش واختيار قائمة منتخب مصر

وكانت التشكيلة الرسمية لمنتخب مصر في مواجهة السنغال بالتصفيات النهائية. عن القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر2022، وجاءت القائمة المشاركة كما يلي:

حراسة المرمى المنتخب: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

مركز خط دفاع: محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، محمود علاء، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم، عمر جابر، عمر كمال.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو، عمرو السولية، نبيل دونجا.

مركز خط الهجوم: عمر مرموش، محمود تريزيجيه، محمد صلاح، مروان حمدي، مصطفى محمد.

غيابات تشكيلة منتخب مصر

كما وسيغيب عن قائمة تشكيلة منتخب مصر لمواجهة السنغال. ” أسود التيرانغا”، في التصفيات النهائية الحاسمة المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، أحمد حجازي صخرة دفاع فريق الاتحاد السعودي والمنتخب المصري، ورمضان صبحي لاعب وسط فريق بيراميدز المصري بسبب الإصابة.

🔴 💬 | كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني يوجه رسالته قبل بدء معسكر المنتخب إستعدادا لمواجهتي السنغال 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/sJl4DmtJ21 — EFA.eg (@EFA) March 16, 2022

معسكر تدريب منتخب مصر قبيل مواجهة السنغال

وسيقام المعسكر التدريبي الرئيسي لمنتخب مصر “الفراعنة” لكرة القدم، قبيل مواجهة السنغال في المرحلة الحاسمة من تصفيات القارة الأفريقية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022 على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

كما واختار المدرب البرتغالي كارلوس كيروش. المدير الفني للمنتخب المصري، ملعب ” استاد الدفاع الجوي” لخوض التدريبات في إطار الاستعدادات لمواجهة أسود التيرانغا السنغالي.

موعد مواجهة مصر والسنغال

ومن المقرر إقامة مباراة ذهاب منتخب مصر والسنغال في التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة. لمونديال كأس العالم 2022، على ملعب ” استاد القاهرة الدولي” في ال25 من شهر مارس/ آذار الجاري، كما وستكون مباراة الإياب في ال29 من الشهر ذاته.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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