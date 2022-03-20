رياضة

كيروش يعلن قائمة منتخب مصر المشاركة في مواجهة السنغال

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
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تشكيلة منتخب مصر في تصفيات النهائية لمونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
كيروش وإعلان قائمة منتخب مصر المشاركة في مونديال كأس العالم 2022

وطن – أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش عن تشكيلة قائمة منتخب مصر، المشاركة لمواجهة السنغال في التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.

كيروش واختيار قائمة منتخب مصر

وكانت التشكيلة الرسمية لمنتخب مصر في مواجهة السنغال بالتصفيات النهائية. عن القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر2022، وجاءت القائمة المشاركة كما يلي:

حراسة المرمى المنتخب: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

مركز خط دفاع: محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، محمود علاء، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم، عمر جابر، عمر كمال.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو، عمرو السولية، نبيل دونجا.

مركز خط الهجوم: عمر مرموش، محمود تريزيجيه، محمد صلاح، مروان حمدي، مصطفى محمد.

غيابات تشكيلة منتخب مصر

كما وسيغيب عن قائمة تشكيلة منتخب مصر لمواجهة السنغال. ” أسود التيرانغا”، في التصفيات النهائية الحاسمة المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، أحمد حجازي صخرة دفاع فريق الاتحاد السعودي والمنتخب المصري، ورمضان صبحي لاعب وسط فريق بيراميدز المصري بسبب الإصابة.

معسكر تدريب منتخب مصر قبيل مواجهة السنغال

وسيقام المعسكر التدريبي الرئيسي لمنتخب مصر “الفراعنة” لكرة القدم، قبيل مواجهة السنغال في المرحلة الحاسمة من تصفيات القارة الأفريقية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022 على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

كما واختار المدرب البرتغالي كارلوس كيروش. المدير الفني للمنتخب المصري، ملعب ” استاد الدفاع الجوي” لخوض التدريبات في إطار الاستعدادات لمواجهة أسود التيرانغا السنغالي.

موعد مواجهة مصر والسنغال

ومن المقرر إقامة مباراة ذهاب منتخب مصر والسنغال في التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة. لمونديال كأس العالم 2022، على ملعب ” استاد القاهرة الدولي” في ال25 من شهر مارس/ آذار الجاري، كما وستكون مباراة الإياب في ال29 من الشهر ذاته.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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