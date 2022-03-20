فضيحة مودل روز.. جزء حساس يظهر من تحت روب الاستحمام وناشطون يتهمونها بتعمد الأمر!

وطن – تخطت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، جميع الخطوط الحمراء، حين أظهرت مناطق حساسة من جسدها علناً لمتابعيها في أحدث بث مباشر لها.

وكانت روز ترتدي روب استحمام، وتسير بالكاميرا لتجعل المشاهدين يرون الحذاء الذي جلبته من إندونيسيا.

فضيحة!

وحين انحنت روز لإحضار الحذاء، أثناء البث المباشر عبر “سناب شات”، ظهر صدرها بشكل واضح من تحت روب الاستحمام.

واتهم ناشطون روز بتعمد إظهار صدرها بهذا الشكل، لتتصدر التريند ويزيد التفاعل معها.

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هل تعمدت؟

ومما جاء في التعليقات: “المشاهدات قلت عندها”.

وكتب آخر: “هذه حركة لا قل التفاعل”.

وعقبت ناشطة بسخرية: “المنافسة صارت قويه ضروري ترفع الأسهم”.

ورجح متابع أن يكون الأمر عادياً بالنسبة لروز، وقال: “وحده عايشه بين عاهات وماعندها مبدئ يحكمها ف ايزي الموضوع بنسبه لها”.

لا تتزوجوا!

وكانت روز قد وجهت نصيحة بالدموع إلى متابعيها، عقب خلعها زوجها رجل الأعمال السعودي محمد الحمود.

وقالت روز بالفيديو: “يا بنات لا تتزوجوا، مهما صار لا تتزوجي”.

ونشرت مودل روز عبر حسابها الرسمي في “سناب شات”، عدة فيديوهات، تشرح فيها أزمتها مع زوجها السابق، إلى أن نجحت في كسب قضية خلعه في محاكم السعودية .

مودل روز تخلع زوجها محمد الحمود

وبدت مودل روز وهي تتحدث عن قضيتها مع “الحمود” في غاية السعادة، وقد امتزج ذلك بالدموع.

ولفتت “روز ” الى أنها كانت تتعرض لمضايقات وتهديدات من محمد الحمود، خلال سنة، كاشفةً عن أنه زرع جهاز تعقّب في سيارتها.

كما قالت العارضة السعودية إن القاضية حكمت لصالح عدم تعرّض محمد الحمود لها لمدة 3 سنوات.

وذكرت أنه أخفى أوراقها الثبوتية ومنها جواز سفرها كي ترفع قضية خلع ضده.

كما أضافت أنه خلال جلسة المحكمة قال “الحمود” إن روز قطعت عنه المصروف. لكنها تحدّته إن كان يجرؤ على أن يعترف بأنها صرفت عليه مدة 5 سنوات.

وقالت إنه تبقى قضية في محاكم تكساس الأمريكية تتهمه فيها بتزوير توقيعها واستخدامه لصالحه .

بينما ذكرت أن لم يقدم أي دليل ضدها في المحكمة ، وكان يكذب كل شيء.

ونشرت “روز” صورة قرار المحكمة بخلع زوجها السابق محمد الحمود .

المصدر: (وطن – سناب شات)

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