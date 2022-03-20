الهدهد

عمرو عبد الهادي بعد مزاعم اعتقاله 14 يوماً: لا أسمح بالتطاول على قطر وشعبها

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
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المعارض المصري عمرو عبد الهادي watanserb.com
المعارض المصري عمرو عبد الهادي

وطن – عقب حالة الجدل التي أثارها، وإدعائه بأنه تم اعتقاله في قطر لمدة 14 يوما قبل أن يتم إطلاق سراحه يوم 27 نوفمبر الماضي، غرد المعارض المصري عمرو عبد الهادي موجها الشكر لكل من سأل عنه، معربا عن عدم سماحه بالتطاول على قطر وشعبها.

وقال “عبدالهادي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”شكرا لكل من اطمأن علي وكل من سأل عني الفترة السابقة واطمئنكم انا وعائلتي الان بأمان”.

وأضاف قائلا:” رغم اعتقالي وماحدث معى داخل المعتقل فلا أسمح بالتطاول على قطر وشعبها. ولازلت على قناعه ان ما حدث معي هو تصرف أمني أهوج”.

وأردف بالقول: ” اتمنى واتوقع أن تتبرأ القيادة السياسية مما حدث معي وتحيل المتورط للتحقيق”.

تفاصيل اعتقاله بقطر

وكان “عبدالهادي” قد زعم امس، السبت، إنه طُلب منه قبل عدة أشهر التوقف عن نقد السيسي والبقاء في قطر ومسح كل تغريداته.

وتابع موضحا أنه وقتها استجاب للتوقف عن التغريد مؤقتا، لكنه رفض مسح التغريدات.

وكانت نتيجة ذلك ـ حسب زعمه ـ أنه تم اعتقاله لمدة 14 يوما، وتم مسح كل تغريداته.

وتابع موضحا أنه وقتها استجاب للتوقف عن التغريد مؤقتا، لكنه رفض مسح التغريدات.

وكانت نتيجة ذلك ـ حسب زعمه ـ أنه تم اعتقاله لمدة 14 يوما، وتم مسح كل تغريداته.

كما كشف عمرو عبد الهادي، أنه أضرب عن الطعام كليا وأضرب عن المشروبات مرتين. مشيرا إلى أنه “ولولا انخفاض معدل سكر الدم ونقل جلوكوز له لم يكن ليتم إطلاق سراحه، حسب زعمه.

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وتابع: “وثمن سكوتي عن انتقاد السيسي سيكون رد جواز سفر والدتي وسفرها لرؤيتي، وتجديد جواز سفري وتحسين وضعي المالي، إضافة لخروج علا القرضاوي.”

وأضاف عمرو عبد الهادي:”خرجت من المعتقل يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ ولم ينفذ الا خروج السيده الفاضلة علا القرضاوي والتي أسعدني خروجها كثيرا.”

ورد الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي على ادعاءات “عبد الهادي” فيما يتعلق بالإفراج عن شقيقته.

وقال في تغريدة له:”إن ما عانته السيدة علا القرضاوي لسنوات طوال في السجن، وطريق الكفاح الصعب الذي سلكته الأسرة خارج السجن مع مؤسسات إقليمية ودولية، وتدخل دول من رأس الدولة حتى كتب الله لها أن ترى الحرية.. لا ينقصه مزايدات رخيصة من بعض المجهولين ينسبون الفضل لأنفسهم”.

كما كذب أحمد أبو العلا مادي المحامي الخاص لعلا القرضاوي ادعاءات “عبدالهادي”، وقال في تغريدة له تعليقا على ما نشره:” هذا الكلام كذب وترويج مخدرات وانا محاميها وبقول له انت كداب وأسرة السيدة علا القرضاوي بتقول له انه كداب”.

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المصدر
رصد ومتابعة وطن - مواقع التواصل
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
0 2 دقائق
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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