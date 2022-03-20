عمرو عبد الهادي بعد مزاعم اعتقاله 14 يوماً: لا أسمح بالتطاول على قطر وشعبها

وطن – عقب حالة الجدل التي أثارها، وإدعائه بأنه تم اعتقاله في قطر لمدة 14 يوما قبل أن يتم إطلاق سراحه يوم 27 نوفمبر الماضي، غرد المعارض المصري عمرو عبد الهادي موجها الشكر لكل من سأل عنه، معربا عن عدم سماحه بالتطاول على قطر وشعبها.

وقال “عبدالهادي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”شكرا لكل من اطمأن علي وكل من سأل عني الفترة السابقة واطمئنكم انا وعائلتي الان بأمان”.

وأضاف قائلا:” رغم اعتقالي وماحدث معى داخل المعتقل فلا أسمح بالتطاول على قطر وشعبها. ولازلت على قناعه ان ما حدث معي هو تصرف أمني أهوج”.

وأردف بالقول: ” اتمنى واتوقع أن تتبرأ القيادة السياسية مما حدث معي وتحيل المتورط للتحقيق”.

تفاصيل اعتقاله بقطر

وكان “عبدالهادي” قد زعم امس، السبت، إنه طُلب منه قبل عدة أشهر التوقف عن نقد السيسي والبقاء في قطر ومسح كل تغريداته.

وتابع موضحا أنه وقتها استجاب للتوقف عن التغريد مؤقتا، لكنه رفض مسح التغريدات.

وكانت نتيجة ذلك ـ حسب زعمه ـ أنه تم اعتقاله لمدة 14 يوما، وتم مسح كل تغريداته.

طُلب مني

-التوقف عن نقد السيسي

-البقاء في قطر

-مسح كل تغريداتي 🔹️استجبت للتوقف عن التغريد مؤقتا

🔹️رفضت مسح التغريدات 🔺️اعتقلت ١٤ يوم

🔺️مسحوا كل تغريداتي

🔺️اضربت عن الطعام كليا

🔺️اضربت عن المشروبات مرتين

ولولا انخفاض معدل سكر الدم ونُقل لي جلوكوز فيهما ما خرجت (١) — 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) March 19, 2022

وتابع موضحا أنه وقتها استجاب للتوقف عن التغريد مؤقتا، لكنه رفض مسح التغريدات.

وكانت نتيجة ذلك ـ حسب زعمه ـ أنه تم اعتقاله لمدة 14 يوما، وتم مسح كل تغريداته.

كما كشف عمرو عبد الهادي، أنه أضرب عن الطعام كليا وأضرب عن المشروبات مرتين. مشيرا إلى أنه “ولولا انخفاض معدل سكر الدم ونقل جلوكوز له لم يكن ليتم إطلاق سراحه، حسب زعمه.

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وتابع: “وثمن سكوتي عن انتقاد السيسي سيكون رد جواز سفر والدتي وسفرها لرؤيتي، وتجديد جواز سفري وتحسين وضعي المالي، إضافة لخروج علا القرضاوي.”

وأضاف عمرو عبد الهادي:”خرجت من المعتقل يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ ولم ينفذ الا خروج السيده الفاضلة علا القرضاوي والتي أسعدني خروجها كثيرا.”

قيل لي سنسلمك ل #عباس_كامل الذي طلبك شخصيا وثمن سكوتك عن #السيسي

١- رد جواز سفر والدتي وسفرها لرؤيتي

٢- تجديد جواز سفري

٣- تحسين وضعي المالي

٤- اضافه لخروج #علا_القرضاوي

خرجت من المعتقل يوم ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ ولم ينفذ الا خروج السيده الفاضله علا القرضاوي والتي اسعدني خروجها كثيرا (٢) — 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) March 19, 2022

ورد الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي على ادعاءات “عبد الهادي” فيما يتعلق بالإفراج عن شقيقته.

وقال في تغريدة له:”إن ما عانته السيدة علا القرضاوي لسنوات طوال في السجن، وطريق الكفاح الصعب الذي سلكته الأسرة خارج السجن مع مؤسسات إقليمية ودولية، وتدخل دول من رأس الدولة حتى كتب الله لها أن ترى الحرية.. لا ينقصه مزايدات رخيصة من بعض المجهولين ينسبون الفضل لأنفسهم”.

إن ما عانته السيدة علا القرضاوي لسنوات طوال في السجن، وطريق الكفاح الصعب الذي سلكته الأسرة خارج السجن مع مؤسسات إقليمية ودولية، وتدخل دول من رأس الدولة حتى كتب الله لها أن ترى الحرية..

لا ينقصه مزايدات رخيصة من بعض المجهولين ينسبون الفضل لأنفسهم — الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) March 19, 2022

كما كذب أحمد أبو العلا مادي المحامي الخاص لعلا القرضاوي ادعاءات “عبدالهادي”، وقال في تغريدة له تعليقا على ما نشره:” هذا الكلام كذب وترويج مخدرات وانا محاميها وبقول له انت كداب وأسرة السيدة علا القرضاوي بتقول له انه كداب”.

هذا الكلام كذب وترويج مخدرات وانا محاميها وبقول له انت كداب وأسرة السيدة علا القرضاوي بتقول له انه كداب https://t.co/PVMuwi6Ffh — Ahmed Aboul Ela Mady (@Ahmed_Aboulela) March 19, 2022

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