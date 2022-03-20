شجار عنيف بين اللاعبين في مباراة ميلان وكالياري بسبب هتافات عنصرية (فيديو)

وطن – اندلع شجار عنيف بين اللاعبين مع نهاية أحداث مباراة ميلان وكالياري في منافسات الجولة ال30 من الدوري الإيطالي الممتاز، عقب هتافات عنصرية من قبل الجماهير المتواجدة داخل مدرجات ملعب “ساردينا آرينا”.

اشتباكات بين لاعبي ميلان وكالياري

وشهدت نهاية المباراة بين فريق ميلان ومضيفه كالياري، نشوب شجار عنيف بين اللاعبين داخل أرضية ملعب المباراة، عقب تعرض ثنائي فريق الميلان “الروسونيري” فيكايو تومورى والحارس مايك ماينان لهتافات عنصرية من قبل جماهير كالياري.

كما وحدث الشجار بين السلطان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان ولاعب الفريق المنافس كالياري جوار بيدرو. الذي استمر بين اللاعبين حتى وصولها إلى داخل غرفة تبديل الملابس، حيث كان إبراهيوفيتش غاضباً بشدة بسبب الهتافات العنصري ضد نجوم فريقه.

مدرب ميلان والهتافات العنصرية

وأوضح مدرب فريق ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي في تصريح صحفي له عقب نهاية المباراة بين ميلان وكالياري، بشأن حادثة الشجار بين اللاعبين، ” كان هناك العديد من الهتافات العنصرية من قبل جماهير كالياري ضد الحارس مايك ماينان”.

وأضاف بيولي، ” المدير الرياضي لفريق ميلان مالديني. اضطره للنزول إلى أرضية الملعب من أجل فض الاشتباك بين صفوف اللاعبين، بعد تلك الهتافات العنصرية”.

مباراة ميلان وكالياري

وحقق فريق ميلان الفوز الشاق والمهم على نظيره كالياري في منافسات الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة. بهدف نظيف دون مقابل، وأحرز هدف الفوز الوحيد في المباراة النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر في الدقيقة ال59 من عمر زمن اللقاء.

أفضل لاعب في مباراة #كالياري_ميلان؟ 🗳️

لقد كان اختبارًا سهلًا… إسماعيل بن ناصر فاز بنسبة 86% من أصواتكم! 🥇🇩🇿#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ @emirates pic.twitter.com/hMHv4tIWEp — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) March 20, 2022

كما وتفوق فريق ميلان على صاحب الأرض كالياري على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة أحداث دقائق المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته باتجاه شباك المرمى إلى 21 تسديدة. واستحواذ بنسبة 58%، على عكس الفريق المنافس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 13 تسديدة والاستحواذ بنسبة 42%.

⚠️ تنويه: أنت على وشك مشاهدة أحد أجمل أهداف الموسم بهذه الطريقة الرائعة، افتتح إسماعيل بن ناصر التسجيل لصالح الروسونيري 🇩🇿💥#كالياري_ميلان 0⃣➖1⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/pIiqtjvqMC — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) March 19, 2022

وبهذا الفوز حافظ فريق ميلان بشكل مؤقت على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” برصيد 66 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط مع الوصيف نابولي الذي جاء في المركز الثاني .برصيد 63 نقطة، كما وتجمد رصيد فريق كالياري عند النقطة ال25 في المركز السابع عشر للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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