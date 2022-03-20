حمد بن جاسم يصدر بياناً حول حذف برنامج “الصندوق الأسود” مقاطع له وعدم بث حلقات كاملة!

وطن – مع انتهاء بث حلقات برنامج “الصندوق الأسود”، أصدر رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم بيانا أوضح فيه اللبس الذي جاء في بعض الحلقات، خاصة بعلاقة الإخوان المسلمين مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب، لافتا إلى انه تم حذف 15 مقطعا من الحلقات على غير ما تم الاتفاق عليه مع البرنامج.

وقال “آل ثاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”بعد اكتمال بث حلقات لقائي مع “القبس” أود أن أشكر من تولوا هذا العمل في القبس على تعاونهم وجهودهم. كما أود أن أعرب عن أسفي وتفهمي لموقفهم لأنهم لم يستطيعوا إخراج الحلقات كاملة لأسباب لا داعي لذكرها”.

بعد اكتمال بث حلقات لقائي مع "القبس" أود أن أشكر من تولوا هذا العمل في القبس على تعاونهم وجهودهم، كما أود أن أعرب عن اسفي وتفهمي لموقفهم لأنهم لم يستطيعوا إخراج الحلقات كاملة لأسباب لا داعي لذكرها، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 20, 2022

وأضاف “رغم أنه كان هناك اتفاق صريح مع القبس على أن تذاع الحلقات كاملة من دون أي حذف وهو ما شجعني وجعلني أوافق على الحديث معهم. ولكن تم حذف مقاطع من اكثر من ١٥ حلقة. وأود كذلك أن أنوه الى بعض اللبس الذي وقع في بعض الحلقات ومنها عند الحديث عن موضوع الإخوان من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلاقتهم مع الملك عبد العزيز. كما قلت والصحيح هو أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت علاقته أولا بالإمام محمد بن سعود أمير الدرعية.”

ومنها عند الحديث عن موضوع "الإخوان" من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلاقتهم مع الملك عبد العزيز كما قلت والصحيح هو أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب كانت علاقته أولا بالإمام محمد بن سعود أمير الدرعية. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 20, 2022

وزير خارجية أمريكا

وتابع قائلا: “وأود كذلك أن انوه الى ما ذكرته بخصوص اجتماع لي في الأمم المتحدة مع وزير الخارجية السوري فاروق الشرع. كما ذكرت، والصحيح هو مع وليد المعلم. وأنوه كذلك إلى أنني ذكرت أن آخر وزير للخارجية الأميركية في عهد الرئيس جورج بوش الأب كان جورج شولتز”.

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وأود كذلك أن انوه الى ما ذكرته بخصوص اجتماع لي في الأمم المتحدة مع وزير الخارجية السوري فاروق الشرع، كما ذكرت، والصحيح هو مع وليد المعلم.

وأنوه كذلك إلى أنني ذكرت أن آخر وزير للخارجية الأميركية في عهد الرئيس جورج بوش الأب كان جورج شولتز — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 20, 2022

وأوضح “آل ثاني” أن ” الصحيح هو لورنس ايغلبيرغر الذي تولى المنصب لعام واحد فقط 1992-1993. واشير كذلك ان رئيس الوزراء البريطاني الذي خلف جوردون براون هو ديفيد كاميرون، ولذلك اقتضى التنويه”.

والصحيح هو لورنس ايغلبيرغر الذي تولى المنصب لعام واحد فقط 1992-1993.

واشير كذلك ان رئيس الوزراء البريطاني الذي خلف جوردون براون هو ديفيد كاميرون، ولذلك اقتضى التنويه. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 20, 2022

كما أشار حمد بن جاسم ” الى خلط وقع بين أمور حدثت في مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في الدوحة عام 2000 ومؤتمر القمة العربية الذي عقد عام 2003.

سرد للأحداث

كما أود ان أعرب عن أسفي للمشاهد لأن بعض الحلقات لم تذع كاملة لأسباب لا داعي لذكرها كما قلت في البداية. مع العلم بأنني أوضحت للقائمين على العمل في القبس في بداية تسجيل الحلقات وعند الانتهاء من التسجيل. أن ما جاء فيها كان مجرد سرد لأحداث ووقائع حصلت ولم تكن على الإطلاق موجهة ضد أي جهة. وختاماً أود أن أعرب عن شكري وتقديري لكل من علّق بنقد بناء على ما ورد في الحلقات.”

مع العلم بأنني أوضحت للقائمين على العمل في القبس في بداية تسجيل الحلقات وعند الانتهاء من التسجيل أن ما جاء فيها كان مجرد سرد لأحداث ووقائع حصلت ولم تكن على الإطلاق موجهة ضد أي جهة.

وختاماً أود أن أعرب عن شكري وتقديري لكل من علّق بنقد بناء على ما ورد في الحلقات. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 20, 2022

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