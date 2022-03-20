رياضة

بعد عرضه للبيع .. محمد صلاح وصراع كبار الأندية الأوروبية للتعاقد معه

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
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وطن – كشفت صحيفة بريطانية، عن منافسة قوية بين كبار الأندية في القارة الأوروبية من أجل الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح، عقب تعثر المفاوضات مع ناديه الحالي ليفربول بشأن تجديد عقده ووصولها إلى طريق مسدود بين كلا الجانبين.

ليفربول وعرض محمد صلاح للبيع

وأفادت صحيفة ميرو البريطانية، بأن النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، ليس لديه أي نية لتجديد عقده مع إدارة الريدز وفق الشروط الحالية التي رفضها اللاعب، وسط العروض المقدمة من برشلونة وباريس سان جيرمان للتوقيع معه.

وأردفت الصحيفة، ” نادي برشلونة لديه الاستعداد لدفع 58.8 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح، إلا أن نادي ليفربول يرغب في بيع اللاعب ب84 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل”.

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يوفنتوس والاستفسار عن سعر محمد صلاح

وفي سياق متصل، ذكرت قناة ” تيلي لومبارديا” الإيطالية بأن نادي يوفنتوس ” السيدة العجوز” قد استفسر عن سعر النجم المصري الدولي محمد صلاح من أجل التفاوض معه، مستفيداً من تعثر مفاوضات الفرعون المصري مع ناديه ليفربول بشأن تجديد عقده.

وبينت القناة الإيطالية، بأن نادي السيدة العجوز يريد استعادة أمجاده. في منافسات دوري أبطال أوروبا وتدعيم صفوفه من جديد، بعد الخروج من دور الثمن النهائي للبطولة القارية هذا الموسم.

كما وأضافت، ” يوفنتوس كان لديه الرغبة في ضم المصري محمد صلاح، منذ أن كان لاعباً في صفوف فريق فيورنتينا وروما الإيطاليين، إلا أن نادي ليفربول نجح في التعاقد معه”.

تجديد عقد محمد صلاح

وأشارت تقارير صحيفة، بأن النجم المصري صلاح قد طلب الحصول على راتب يقدر ب450 ألف جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع إدارة ليفربول، إلا أن الأخير رفض الموافقة على طلبه. وقد أدى ذلك إلى تعثر المفاوضات المتوقفة منذ شهر نوفمبر عام 2021.

وأوضحت تلك التقارير، بأن نادي ليفربول يريد بيع محمد صلاح .خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل الاستفادة عائد بيعه وعدم رحيله عن الريدز في صفقة حرة بالمجان.

كما وينتهي عقد المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول ” الريدز” في شهر يونيو/ حزيران عام 2023، ويحق للاعب التوقيع مع أي نادٍ جديد. دون الرجوع إلى إدارة النادي في موسم الميركاتو الشتوي القادم.

ويعتلي نجم فريق ليفربول محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي. برصيد 20 هدفاً، بفارق كبير عن زميله البرتغالي دييغو جوتا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 13 هدفاً للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + ميرو + وسائل إعلام مصرية)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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