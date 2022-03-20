بعد عرضه للبيع .. محمد صلاح وصراع كبار الأندية الأوروبية للتعاقد معه

وطن – كشفت صحيفة بريطانية، عن منافسة قوية بين كبار الأندية في القارة الأوروبية من أجل الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح، عقب تعثر المفاوضات مع ناديه الحالي ليفربول بشأن تجديد عقده ووصولها إلى طريق مسدود بين كلا الجانبين.

ليفربول وعرض محمد صلاح للبيع

وأفادت صحيفة ميرو البريطانية، بأن النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، ليس لديه أي نية لتجديد عقده مع إدارة الريدز وفق الشروط الحالية التي رفضها اللاعب، وسط العروض المقدمة من برشلونة وباريس سان جيرمان للتوقيع معه.

وأردفت الصحيفة، ” نادي برشلونة لديه الاستعداد لدفع 58.8 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح، إلا أن نادي ليفربول يرغب في بيع اللاعب ب84 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل”.

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يوفنتوس والاستفسار عن سعر محمد صلاح

وفي سياق متصل، ذكرت قناة ” تيلي لومبارديا” الإيطالية بأن نادي يوفنتوس ” السيدة العجوز” قد استفسر عن سعر النجم المصري الدولي محمد صلاح من أجل التفاوض معه، مستفيداً من تعثر مفاوضات الفرعون المصري مع ناديه ليفربول بشأن تجديد عقده.

آرسين فينجر يعرف قيمة محمد صلاح جيدًا 👌 مدرب المدفعجية السابق يُقدم النصيحة إلى إدارة ليفربول بشأن تجديد عقد اللاعب 🗣️ pic.twitter.com/dVJA5GuVWP — جول مصر – GOAL (@goaleg) March 13, 2022

وبينت القناة الإيطالية، بأن نادي السيدة العجوز يريد استعادة أمجاده. في منافسات دوري أبطال أوروبا وتدعيم صفوفه من جديد، بعد الخروج من دور الثمن النهائي للبطولة القارية هذا الموسم.

كما وأضافت، ” يوفنتوس كان لديه الرغبة في ضم المصري محمد صلاح، منذ أن كان لاعباً في صفوف فريق فيورنتينا وروما الإيطاليين، إلا أن نادي ليفربول نجح في التعاقد معه”.

تجديد عقد محمد صلاح

وأشارت تقارير صحيفة، بأن النجم المصري صلاح قد طلب الحصول على راتب يقدر ب450 ألف جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع إدارة ليفربول، إلا أن الأخير رفض الموافقة على طلبه. وقد أدى ذلك إلى تعثر المفاوضات المتوقفة منذ شهر نوفمبر عام 2021.

وأوضحت تلك التقارير، بأن نادي ليفربول يريد بيع محمد صلاح .خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل الاستفادة عائد بيعه وعدم رحيله عن الريدز في صفقة حرة بالمجان.

استمتعوا معنا بأهداف محمد صلاح الـ20 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز 😍 تُعد هذه هي المرة الرابعة التي يصل فيها الملك المصري لهذا الرقم في خمسة مواسم 🇪🇬👑pic.twitter.com/7bDKMXW19Z — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 13, 2022

كما وينتهي عقد المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول ” الريدز” في شهر يونيو/ حزيران عام 2023، ويحق للاعب التوقيع مع أي نادٍ جديد. دون الرجوع إلى إدارة النادي في موسم الميركاتو الشتوي القادم.

ويعتلي نجم فريق ليفربول محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي. برصيد 20 هدفاً، بفارق كبير عن زميله البرتغالي دييغو جوتا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 13 هدفاً للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + ميرو + وسائل إعلام مصرية)

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