“أنا غاضبة وربنا غاضب”.. تصريحات نجوى فؤاد بشأن الراقصات الأوكرانيات تثير جدلا (شاهد)

وطن – تسببت تصريحات للراقصة المصرية نجوى فؤاد (83 عاما) بشأن الراقصات الأوكرانيات المتواجدات في مصر، بموجة جدل واسعة بين النشطاء المصريين على مواقع التواصل.

ماذا قالت نجوى فؤاد عن الراقصات الأوكرانيات في مصر؟

وأثناء حلولها ضيفة أمس، السبت، على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه ياسمين عز عبر شاشة “MBC مصر”، قالت نجوى فؤاد إنها حزينة بسبب الملابس التي ترتديها الراقصات الأوكرانيات في مصر.

وأرجعت سبب حزنها هذا إلى ما وصفته بأن هذه الملابس لا تناسب عادات وتقاليد المجتمع الشرقي.

وقالت:”ملابس الراقصات الأوكرانيات لا تناسب مجتمعنا الشرقي، هما بيرقصوا حلو.. لكن بالنسبة للزي بتاعهم فأنا غاضبة وربنا غاضب.. لأن لازم يكون عليهم رقابة كتير اووي اووي.”

وتابعت واصفة ملابسهن بالفاضحة: “لبس فاضح مفتوح كتير وكله شبابيك، ومصر بلد إسلام وليست دولة أوروبية. هما مش عارفين حاجة هما عندهم ده عادي لكن عندنا لأ.”

مضيفة في انتقاد لتلك الملابس:”لبسهم كله شبابيك ومفتح ولازم يتوجهوا يلبسوا إزاي لأنهم في مصر.”

وتابعت:”أنا أول واحدة في مصر غطت بطنها وهي بترقص، أنا اللي عملت الشيفون على فتحة البطن أيام رقابة يحيى حقي، لأني مكنتش عارفة أرقص باللبس المفتوح دا.”

نجوى فؤاد: ندمت لدخولي الوسط الفني

وفي سياق آخر عبرت نجوى فؤاد عن ندمها بسبب دخولها الوسك الفني.

وقالت:”ندمت اني دخلت الوسط الفني وضحيت بأهلي ودراستي في إسكندرية، وجيت هنا واتجوزت أحمد فؤاد حسن ووقفني على أرض صلبة مع أنه كان أكبر مني بـ 25 سنة”.

وتابعت: “ورفضت أخلف ودلوقتي ندمانة، وأحمد فؤاد قالي مش هنكمل علشان الخلفة، لأني خوفت على جسمي من الخلفة ومكنش فيه عمليات تجميل زي دلوقتي”.

نجوى فؤاد تعاتب نجوم الفن

كما عاتبت نجوى الفنانين الذين لا يظهرون إلا في مناسبات العزاء، ليعبروا عن حبهم للفنانين الراحلين، وقالت في حوارها “كنتوا قولوا الكلام ده وهو عايش”.

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كما أكدت أن “الوسط الفني لم يعد به رحمة بين النجوم وبعضهم” حسب وصفها.

موضحة: “مبقاش فيه السؤال والرحمة والتعاطف والعطاء، كان اللي بيغيب مننا شهرين تلاتة بنسأل في إيه ماله ولا زعلان من إيه ولا مفلس ولا إيه، كان في رحمة وعطف على بعضنا وحنية مبقتش موجودة”.

ويشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ابتعاد نجوى فؤاد (83 عاما) عن التمثيل.

ولم تشارك نجوى سوى بأعمال قليلة جدا، بينها مسلسل “لأعلى سعر” بطولة الفنانة نيللي كريم وذلك عام 2017.

وفي 2018 شاركت في مسلسل “أرض النفاق” مع محمد هنيدي.

من هي نجوى فؤاد؟

ويشار إلى أن نجوى فؤاد، هي راقصة شرقية وممثلة مصرية ولدت 17 يناير 1939، في حي الجمرك بمدينة الإسكندرية لأب مصري يعمل كهربائيًا، وأم فلسطينية.

بدأت حياتها الفنية كراقصة ثم اتجهت للتمثيل بعد إعتزالها الرقص في عام 1997.

وقدمت نجوى العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية. وكانت أول فرصة حقيقية عندما وقعت عقد فيلم “ملاك وشيطان” مع المنتجين صلاح ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار وشكَّل الفيلم نقلة نوعية في مشوارها السينمائي.

بعدها أسست شركة إنتاج سينمائية وقامت بإنتاج العديد من الافلام التي قامت ببطولتها منها “ألف بوسة وبوسة” و”حد السيف”.

قامت نجوى فؤاد أيضا بالعمل في بعض المسرحيات منها بداية ونهاية ولا العفاريت الزرق، كما قدمت استعراضات راقصة منها «قمر 14» من ألحان محمد عبد الوهاب و«ليلة الدخلة» كما عملت في التلفزيون في مسلسل عاشت بين أصابعة.

حياتها الأسرية

زيجاتها متعددة وصلت لـ15 زيجة بحسب تأكيدها في برنامج “أنا والعسل” مع نيشان الذي عرض في رمضان 2013. والذي ذكرت فيه أيضا أنها واجهت مشكلة عند استخراجها أول جواز سفر بسبب تسجيلها كذكر بدلا من أنثى في شهادة ميلادها.

ومن أزواجها الموسيقار أحمد فؤاد حسن، قائد الفرقة الماسية وعازف القانون الشهير، وكذلك الفنان أحمد رمزي ومدرب الرقص كمال نعيم.

بالإضافة لوكيل سيارات شيفروليه في مصر الشهير بمنصور شيفروليه ثم انفصلت عنه، وتزوجت برجل الأعمال فايز طراد ثم من سامي المهندس ومحمد موسى.

كما تزوجت نجوى فؤاد من اللبناني سامي الزغبي وكان مديراً لفندق شيراتون القاهرة، وبعدها تزوجت من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا.

وبعد طلاقها من الملا تزوجت نجوى أيضا المطرب الشاب عماد عبد الحليم. وبحسب البعض تقول أنها كانت تعرف أنه تزوجها طمعا فاشترطت أن تكون العصمة بيدها.

وبعد أن اكتشفت إدمانه على الهيروين طلقته وهو عم الفنانة أنغام وشقيق الملحن محمد علي سليمان وقد مات بجرعة هيروين.

وآخر أزواج نجوى فؤاد كان اللواء محمد السباعي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

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