هل ستغني أصالة في سوريا بعد غياب سنوات؟ شرط واحد لتحدث المُعجزة!

وطن – فاجأ نقيب الفنانين الجديد في سوريا، الفنان محسن غازي، عن وجود شرط واحد فقط لعودة الفنانين المعارضين للنظام السوري في الخارج. وعلى رأسهم أصالة نصري.

بيت الجميع

وقال محسن غازي، في تصريحات صحفية لمنصة مجلة “بانا” على موقع “فيسبوك”: “النقابة هي بيت الجميع. ونحن يشرفنا أن يكون الفنان السوري ضمن النقابة، النقابة تكبر بفنانيها“.

وأكد نقيب الفنانين أنه لا أحد يُستثني من الفنانين، ولكن يجب عليهم تقديم مبادرة منهم وأن يقولوا علناً “بدنا نرجع لسوريا”.

وحول موقف النقابة من أصالة فيما إذا قررت العودة والغناء في سوريا. أكد غازي أنه يرحب بالفكرة.

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لا أحد يمنعها من الغناء في بلدها الأم

وتابع: ” تريد العودة إلى سوريا، فلتتفضل وتغني أهلا وسهلا، فقط تقول أنها تريد العودة إلى سوريا”.

وزاد: “لا أمانع غناء أصالة في دمشق ولا يمكن لأحد أن يمنعها في بلدها الأم”.

ووجه غازي رسالة للفنانين المفصولين من النقابة لأسباب سياسية قائلا: “أنا أدعو نجوم سوريا ليكونوا معنا. أنا لا أدخل بجانب معارضة وموالاة، أنا أرى أنه تم تعزيز هذه التصنيفات خلال الحرب“.

رواتب الفنانين

وأكد غازي أنه سيعمل على زيادة رواتب الفنانين المتقاعدين. مشيراً إلى أن الأمر يعود إلى الميزانية الموجودة في نقابة الفنانين والتي تساعد على رفع الرواتب.

ورفض النقيب الجديد إنتاج أعمال تلفزيونية على حساب النقابة، خوفاً من الوقوع في الفخ مع زملائه بحسب تعبيره.

وكان نقيب الفنانين السوري الراجل زهير رمضان، يرى أن الفنانين الذي أعلنوا موقفهم المعارض لنظام الأسد، لا يستحقون عضوية النقابة.

سفك الدم السوري!

وأصدر رمضان في عهده قرارات عدة بفصل الفنانين المعارضين. كما وجه إليهم اتهامات مثل “الإساءة لرموز السيادة الوطنية. المشاركة في سفك الدم السوري”.

وكان من أبرزهم جمال سليمان، أصالة نصري، مي سكاف، مكسيم خليل، جلال الطويل، ريم علي.

وسبق أن أعلن رمضان عن موافقته على عودة الفنانين الذين خرجوا من سوريا بسبب مواقفهم السياسية. ولكن بشرط أن يظهروا في تصريحات للإعلام ويعلنوا تأييدهم بشكل واضح وصريح للجيش السوري والنظام الحاكم في سوريا.

المصدر: (بانا)

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