بعد العثور على معلومات دقيقة في هاتفه.. هل اعتقلت السلطات السعودية ميشال حايك؟

وطن – تصدرت أنباء حول اعتقال المتنبئ اللبناني ميشال حايك ، في السعودية، التريند عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات دقيقة

وذكرت تلك الأنباء المتداولة، أن اعتقال ميشال حايك، جاء على خلفية العثور على رسائل بها معلومات دقيقة عن المملكة. وتم توجيه اتهام بالتّزوير والدجل له.

وأشارت الأنباء إلى أنه تم التحقيق مع عالم الفلك اللبناني لمعرفة ملابسات تهمته، وسط تكتم شديد.

لكن حايك نفى هذه الأنباء، وأكد في تصريح نقلته مجلة “الجرس” اللبنانية، أنه لم يزر السعودية منذ فترة طويلة.

وأوضح حايك أنه اعتاد على الأخبار المفبركة بحقه.

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توقعات ميشال حايك عن روسيا وأوكرانيا

وفي سياق آخر، تداول ناشطون فيديو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. لتوقعات ميشال حول هذه الحرب.

وقال ميشال عن حرب روسيا على أوكرانيا: “دعسة روسية ناقصة ستكلف بوتين وروسيا غاليا”.

وتابع حايك مدافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسكتها اتصالات الرئيس الأميركي جو بايدن”.

وأشار حايك حينها إلى أن “حجم الدمار في روسيا وأوكرانيا سيدفع بوتين الى التراجع المشروط”.

لا حرب شاملة

وفي الوقت الذي يدخل فيه الهجوم على أوكرانيا أسبوعه الرابع، فإن الزعيم الروسي يمتنع عن شن حرب شاملة مفضلا مهاجمة المدن الطرفية، بدلاً من مهاجمة العاصمة كييف. حسب ما أكده خبير عسكري تحدثت عنه صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وفي حديثه إلى صحيفة “إكسبرس” البريطانية، قال المحلل العسكري جرانز ستيفان جادي: “لم تحصل بعد تعبئة عامة في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، استهدف سلاح الجو الروسي في الأيام الأخيرة الصناعة العسكرية الأوكرانية، وهو ما ظهر بوضوح مؤخرًا.”

وأضاف “من الواضح أن القيادة الروسية تريد معاقبة أوكرانيا وجعل إعادة تسليحها أكثر صعوبة لفترة ما بعد الحرب.”

وتابع ستيفان بالقول “لقد كان نزع السلاح هدفًا من أهداف القيادة الروسية. لذلك سيكون من الأصعب جدَا على أوكرانيا تعويض خسائرها.”

وأكد الخبير على أن الروس حريصون جدًا على قواتهم الجوية. لكن ليس لروسيا أية مصلحة في حرب على جبهتين.

وقد أشار الخبير إلى أنه في الوقت الحالي، 75 بالمائة من القوات البرية الروسية بما في ذلك الوحدات الخاصة توجد في أوكرانيا تم الزج بها في حرب أسفرت عن العديد من الضحايا.

كما قال في هذا السياق “من المؤكد أن روسيا لم تستعمل بعد البعض من أسلحتها الأكثر حداثة. ذلك أنها مازالت تخشى دائما صراعًا مع الناتو. لكن هيئة الأركان العامة الروسية بالتأكيد لا تريد مثل هذه الحرب.”

المصدر: (وطن – متابعات)

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