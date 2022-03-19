نقل عائلته لمدينة سرية تحت الأرض .. مخطط مرعب يهدد العالم ينوي بوتين تنفيذه

وطن – زعمت مصادر مطلعة أن الرئيس فلاديمير بوتين “المكتئب”، سيقوم بإجراء تمرين إخلاء نووي، بعد نقل عائلته إلى “مدينة سرية تحت الأرض” في تنفيذ لخطة الكرملين “يوم القيامة”.

أحد هذه المصادر أخبر صحيفة “ديلي ميل” البريطانية سابقًا، أن بوتين يعاني من مشاكل طبية متعددة وخطيرة. وادعى أيضًا أن عدد القتلى الروس في حرب أوكرانيا كان أعلى من تقديرات كييف مع أكثر من 17000 ضحية في 23 يومًا من القتال.

وجاء في أحدث كشف من المصدر الذي نقلت عنه الصحيفة البريطانية. أن بوتين “غالبًا ما يصب غضبه على المقربين منه” -.

والمصدر بحسب “ديلي ميل” هي قناة على Telegram يُفترض أنها مرتبطة بمسؤول استخباراتي سابق في الكرملين. يدعي أنه يحتفظ بصلات وثيقة مع من هم في دائرة بوتين.

وقال المصدر: “ليس لديه ـ يقصد بوتين ـ محادثات عميقة مع أي شخص تقريبًا، وكان الاتصال محدودًا حتى مع أطفاله – ليس فقط بناته البالغات ولكن أيضًا أطفاله الذين لم يكشف عنهم. من لاعبة الجمباز الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية ألينا كابيفا”.

وتابع أن بوتين صدم كبار جنرالاته في الآونة الأخيرة، بالمطالبة بإجراء مناورات نووية. مما زاد المخاوف من أنه يستعد لصراع نووي.

وزعم خبير روسي آخر في وقت سابق، أن بوتين نقل عائلته إلى مكان سري (ليس مجرد ملجأ) بل مدينة ضخمة تحت الأرض، من أجل إبقائهم في مأمن من تداعيات نووية محتملة.

بوتين يهدد الناتو

وسبق أن هدد بوتين ـ بحسب التقرير ـ حلفاء الناتو بـ “عواقب أكبر من أي عواقب واجهوها في التاريخ” إذا تدخلوا في نزاع أوكرانيا. ووضع القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى في وقت سابق من هذا الشهر.

هذا وأطلقت روسيا، السبت، صاروخها “كينزال” الأسرع من الصوت والقابل لإيقافه نوويًا. مما أدى إلى تدمير منشأة تخزين عسكرية في أوكرانيا.

وفي منشور أخير، قالت قناة “Telegram General SVR” إن شخصيات سياسية بارزة “تم تحذيرها نيابة عن الرئيس من أنهم، ربما في المستقبل القريب. سيشاركون في ممارسة الإخلاء في حالة نشوب حرب نووية.”

وكل الذين تم الاتصال بهم مع هذا التحذير، تفاجأوا وقلقوا بشدة من هذه المبادرة من قبل الرئيس. لكن الجميع دون استثناء، أكدوا استعدادهم للمشاركة، بحسب المصدر.

قد يهمك أيضا:

وأوضح تقرير “ديلي ميل” الذي ترجمته (وطن) أن أحد عناصر الخطط الروسية لشن حرب نووية هو أسطول من “إليوشن إل 80 ماكسدومز” وهو في وضع الاستعداد الدائم – والذي سيستخدمه بوتين وأقرب حلفائه للبقاء فوق أي حرب محتملة.

ويُنظر إلى طائرات “يوم القيامة” هذه على أنها متقادمة ومن المقرر استبدالها بطائرات إليوشن 96-400M المعدلة. للسماح للزعيم الروسي بالسيطرة على القوات والصواريخ خلال كارثة ذرية.

ومع ذلك، لا يُعتقد أن “القبو الحديث للغاية” في السماء جاهز بعد.

وأوضحت “ديلي ميل” أنه في حين تم رفض القناة في البداية باعتبارها غير موثوقة. إلا أن الإحاطات الإعلامية التي نُسبت مؤخرًا إلى المخابرات الغربية كررت تأكيداتها بشأن القضايا الصحية المفترضة لبوتين.

ماذا عن حالته العقلية؟

وقالت القناة أيضا: “الحالة العقلية العامة لفلاديمير بوتين تسببت في الآونة الأخيرة في القلق بين الناس في الدائرة المقربة من الرئيس”.

وكرر المصدر المزاعم السابقة حول حالته المزعومة – التي رفضها الكرملين سابقًا – حيث قال المنشور: “عندما دعا فلاديمير بوتين. الذي يعاني من الأورام ومرض باركنسون والاضطراب الفصامي العاطفي، أعضاء الحكومة ورؤساء دوما الدولة ومجلس الاتحاد [مجلسا النواب والشيوخ]. للمشاركة في التحضير للإخلاء في حالة نشوب حرب نووية … يصبح الأمر غير ممتع على الإطلاق”.

وقالت الرواية إن الشخص الوحيد الذي قد يشعل هرمجدون هو بوتين.

وتسمي الرئيس السابق دميتري ميدفيديف ، الذي يلعب الآن دورًا أمنيًا. إلى جانب رئيسي مجلسي البرلمان – فياتشيسلاف فولودين وفالنتينا ماتفينكو – من بين أولئك الذين يُزعم أنه سيكون هناك تدريب على حرب نووية.

والاضطراب الفصامي العاطفي هو حالة صحية عقلية تشمل أعراض الفصام ، مثل الهلوسة أو الأوهام. ومشاكل المزاج مثل الاكتئاب أو الهوس.

وزعمت القناة اليوم أيضا أن روسيا سجلت عدد القتلى بـ 17000 من بينهم 12949 من أفراد الخدمة. والبقية كانوا من الجيوش العسكرية الخاصة – أو المرتزقة، الذين يدعمون الكرملين ويفترض أنهم منتشرون في أوكرانيا.

نقل عائلته إلى سويسرا

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن بوتين نقل أفراد مجهولين من عائلته المباشرة إما إلى فيلا جبلية فاخرة في سويسرا المحايدة ، أو إلى ملجأ تحت الأرض عالي التقنية في جبال ألتاي في سيبيريا.

وقال عالم السياسة فاليري سولوفي ، 61 عامًا ، المرتبط بقناة Telegram ، في وقت سابق من هذا الشهر: “في الواقع ، إنها ليست مخبأً ، ولكنها مدينة تحت الأرض بالكامل ، ومجهزة بأحدث العلوم والتكنولوجيا”.

ولم يتعرف على أفراد عائلة بوتين، لكنه زعم سابقًا أن كابيفا هي زوجته السرية والسيدة الأولى المخفية لروسيا. وقال سولوفي العام الماضي “هذه عائلته الحقيقية وألينا قادرة على التأثير في قراراته.”

وزعمت القناة أيضًا أن بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويغو – المسؤول عن الغزو العسكري المتعثر لأوكرانيا – حضرا طقوسًا شامانية في سيبيريا تضمنت التضحية بذئب أسود في طقس لتحسين صحة الرئيس.

مذبحة أوكرانية

هذا وقال شهود عيان لوكالة “فرانس برس” اليوم، السبت، إن عشرات الجنود قتلوا عندما قصفت القوات الروسية ثكنة عسكرية أوكرانية. في مدينة “ميكولايف” الجنوبية، بينما كانت عملية الإنقاذ جارية.

وقال جندي أوكراني يدعى “مكسيم” ويبلغ من العمر 22 عاما لـ”فرانس برس”: “كان ما لا يقل عن 200 جندي ينامون في الثكنات عندما قصفتها القوات الروسية فجر الجمعة.”

ومن جانبه قال حاكم منطقة “ميكولاييف” فيتالي كيم صباح، السبت، في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك. إن الروس “نفذوا بشكل جبان ضربات صاروخية ضد جنود نائمين”. وأضاف “ما زالت عملية الإنقاذ جارية”.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن رئيس بلدية ميكولايف “أولكسندر سينكيفيتش”. أن هذه المدينة التي كان عدد سكانها يبلغ نحو نصف مليون نسمة قبل الحرب، تعرضت لقصف من منطقة خيرسون المجاورة، الخاضعة للسيطرة الروسية.

إقرأ أيضا: