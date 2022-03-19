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ما حدث صادم ولا يُصدق .. روسيا ترتكب مذبحة داخل ثكنة عسكرية أوكرانية (فيديو)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
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مذبحة في ثكنة عسكرية أوكرانية watanserb.com
مذبحة في ثكنة عسكرية أوكرانية

وطن – قال شهود عيان لوكالة “فرانس برس” اليوم، السبت، إن عشرات الجنود قتلوا عندما قصفت القوات الروسية ثكنة عسكرية أوكرانية في مدينة “ميكولايف” الجنوبية، بينما كانت عملية الإنقاذ جارية.

وقال جندي أوكراني يدعى “مكسيم” ويبلغ من العمر 22 عاما لـ”فرانس برس”: “كان ما لا يقل عن 200 جندي ينامون في الثكنات عندما قصفتها القوات الروسية فجر الجمعة.”

من جانبه قال حاكم منطقة “ميكولاييف” فيتالي كيم صباح، السبت، في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك. إن الروس “نفذوا بشكل جبان ضربات صاروخية ضد جنود نائمين”. وأضاف “ما زالت عملية الإنقاذ جارية”.

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ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن رئيس بلدية ميكولايف “أولكسندر سينكيفيتش”. أن هذه المدينة التي كان عدد سكانها يبلغ نحو نصف مليون نسمة قبل الحرب، تعرضت لقصف من منطقة خيرسون المجاورة، الخاضعة للسيطرة الروسية.

 

لا معلومات عن عدد القتلى

وأوضح أن “القصف يحدث بسرعة كبيرة لدرجة أننا لا نستطيع رصده وتشغيل نظام” الإنذار، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة “أوكرانيسكا برافدا”.

ودمر الموقع الكائن في شمال هذه المدينة بالكامل، بعد أن أصابته 6 صواريخ صباح الجمعة. ولم تنشر السلطات الأوكرانية أي معلومات عن عدد القتلى.

ويشار إلى أن “ميكولايف” هي مدينة إستراتيجية بالقرب من البحر الأسود كافح الروس لتجاوزها.

ووفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال” فإن الجيش الأوكراني الذي شن هجومًا مضادًا. كان قادرًا على دفع الروس إلى الخلف مما أعاد الإحساس بالحياة الطبيعية إلى المدينة.

وتعرضت “ميكولايف” لأسابيع من القصف المكثف بعد طرد القوات الروسية من المدينة. وحاولت القوات الروسية بعد ذلك تجاوز المدينة إلى الشمال لكن الأوكرانيين أحبطوها مرة أخرى.

هذا وتقول وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن ما يقرب من 6.5 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا. بالإضافة إلى 3.2 مليون لاجئ فروا بالفعل من البلاد. وتقول أوكرانيا إن الآلاف قتلوا.

ممرات إنسانية

وأعلن الأوكرانيون،السبت، عن الاتفاق على 10 ممرات إنسانية مع الروس – واحد من ماريوبول. والعديد من الممرات في منطقة العاصمة كييف، وفي منطقة لوهانسك.

ومن المقرر أيضًا تسليم مساعدات إنسانية لمدينة خيرسون، الخاضعة حاليًا للسيطرة الروسية.

وقال زيلينسكي في خطابه بالفيديو مساء، الجمعة، إن أكثر من 9000 شخص تمكنوا من مغادرة ماريوبول في اليوم الماضي. وتمكن أكثر من 180 ألف شخص من الفرار عبر الممرات الإنسانية.

بينما تم الإعلان عن حظر تجول لمدة 38 ساعة في مدينة “زابوريجيا” بجنوب شرق البلاد. ويستمر من الساعة 4 مساءً اليوم السبت، حتى الساعة 6 صباحًا يوم الإثنين.

وقال مسؤولون إن ضربتين صاروخيتين على ضواحي المدينة في اليوم السابق. أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص.

وتقول السلطات المحلية هناك إنها تواصل إجلاء الناس من المناطق التي تحتلها القوات الروسية.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجموعة من العقوبات بهدف شل الاقتصاد الروسي. فيما أعلنت مئات الشركات العالمية أنها تقلص عملياتها في روسيا ، ويتعرض من تبقى منهم لضغوط للانسحاب.

وتكثف وكالات الإغاثة جهودها لإيصال إمدادات الإغاثة إلى المدنيين المتضررين من القتال واللاجئين الذين فروا من أوكرانيا.

وأصبحت مدينة “رزيسزو” البولندية على بعد حوالي 60 ميلاً (100 كيلومتر) من الحدود الأوكرانية، مركزًا إنسانيًا للمنطقة.

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المصدر
times of israel
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
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صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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