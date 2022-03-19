لن تتخيل راتب كريستيانو رونالدو أسبوعياً مع مانشستر يونايتد

وطن – راتب كريستيانو رونالدو، وكم يتقاضى أسبوعياً؟، وما هو حجم ثروة “الدون”؟، كلها أسئلة شائعة بين متابعي ومحبي النجم البرتغالي مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي .

راتب كريستيانو رونالدو

في هذا السياق، تحدثت تقارير بريطانية، عن الراتب الذي يتقاضاه رونالدو مع مانشستر يونايتد حاليًا في الأسبوع، يتخطى الأرقام التي تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة، والتي تنحصر بين 500 ألف جنيه إسترليني وحتى 550 ألف جنيه إسترليني.

وحسب صحيفة “تليجراف”، فإن رونالدو يحصل على راتب يقدر بـ 775 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. أي ما يقارب المليون جنيه إسترليني

ويعود ذلك غلى العقد المبرم في الصيف الماضي، والذي رحل بسببه عن صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي بمبلغ زهيد كرسوم انتقال بين الناديينإلا أن العقد كان مضاعفًا للعقود السابقة التي تحصل عليها في مسيرته الكروية.

واستقر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على عدم الرحيل عن صفوف فريقه في الوقت الحالي، حتى وإن لم يتأهل الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل وذلك مع رغبته في إنهاء عقده الذي وقعه في الصيف الماضي رفقة الشياطين لمدة عامين.

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