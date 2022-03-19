رياضة

لن تتخيل راتب كريستيانو رونالدو أسبوعياً مع مانشستر يونايتد

صورة أيمن ربايعة أيمن ربايعة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
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watanserb.com

وطن – راتب كريستيانو رونالدو، وكم يتقاضى أسبوعياً؟، وما هو حجم ثروة “الدون”؟، كلها أسئلة شائعة بين متابعي ومحبي النجم البرتغالي مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي .

راتب كريستيانو رونالدو

في هذا السياق، تحدثت تقارير بريطانية، عن الراتب الذي يتقاضاه رونالدو مع مانشستر يونايتد حاليًا في الأسبوع، يتخطى الأرقام التي تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة، والتي تنحصر بين 500 ألف جنيه إسترليني وحتى 550 ألف جنيه إسترليني.

رونالدو يحصل على راتب يقدر بـ 775 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا
رونالدو يحصل على راتب يقدر بـ 775 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

وحسب صحيفة “تليجراف”، فإن رونالدو يحصل على راتب يقدر بـ 775 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا. أي ما يقارب المليون جنيه إسترليني

ويعود ذلك غلى العقد المبرم في الصيف الماضي، والذي رحل بسببه عن صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي بمبلغ زهيد كرسوم انتقال بين الناديينإلا أن العقد كان مضاعفًا للعقود السابقة التي تحصل عليها في مسيرته الكروية.

واستقر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على عدم الرحيل عن صفوف فريقه في الوقت الحالي، حتى وإن لم يتأهل الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل وذلك مع رغبته في إنهاء عقده الذي وقعه في الصيف الماضي رفقة الشياطين لمدة عامين.

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المصدر
القاهرة24
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صورة أيمن ربايعة أيمن ربايعة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة أيمن ربايعة

أيمن ربايعة

صحفي فلسطيني حاصل على بكالوريوس في الإعلام والتلفزة من جامعة القدس عام 2011 عضو نقابة الصحفيين منذ عام 2010 محرر ومذيع أخبار ورئيس تحرير راديو بيت لحم 2000 محرر ومراسل لعدة وكالات فلسطينية محلية

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