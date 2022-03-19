كل ما لا تعرفه عن السمك المقلي

وطن- يعتبر طبق السمك المقلي، من الأكلات الرسمية في جنوب إسبانيا، إنه أحد الأطباق الشهية في فن الطهي.

المطبخ الأندلسي

بحسب ما أوضحته صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، فإن السمك المقلي هو أحد الأطباق المميزة للمطبخ الأندلسي. على الرغم من أنه يُقدّم في أجزاء كثيرة من إسبانيا.

ووفقا لما ترجمته “وطن”، تعتبر الأسماك “ضرورية في النظام الغذائي”، طبقا لما قالته مؤسسة القلب الإسبانية. وذلك بسبب محتواها من البروتين (مثل اللحوم)، ولأنها غنية بالفيتامينات والمعادن، ولأنها مصدر مهم للأوميغا 3. كما أن الأحماض الدهنية مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

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الخصائص الصحية للأسماك المقلية

بصرف النظر عن مذاقها الرائع، تعتبر الأسماك جزءًا حيويًا من نظام غذائي متوازن. وفي الواقع، يجب أن يكون تناولها من 3 إلى 4 حصص في الأسبوع (حصة واحدة = من 125 إلى 150 جرام). لأنها غذاء متكامل للغاية يوفر لنا بروتينات ذات قيمة بيولوجية عالية على غرار، فيتامين د والمجموعة ب، اليود والبوتاسيوم والحديد، الكالسيوم.

أشارت مؤسسة القلب الإسبانية إلى أن” هناك ميزة أخرى أكدتها دراسات مختلفة. وهي العلاقة بين استهلاك الأسماك الزيتية (السردين والماكريل والتونة والبونيتو ​​وسمك أبو سيف وسمك السلمون والرنكة والأنشوجة والماكريل …) والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

هذا النوع من الأسماك هو مصدر مهم لأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تقلل من مستويات الكوليسترول الضار LDL (الضار). فضلا عن أنها تبطئ عملية تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين”.

المصدر: (الكونفيدينسيال – ترجمة وتحرير وطن)

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