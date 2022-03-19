حياتنا

كل ما لا تعرفه عن السمك المقلي

صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
كل ما لا تعرفه عن السمك المقلي watanserb.com
تعتبر الأسماك "ضرورية في النظام الغذائي"

وطن- يعتبر طبق السمك المقلي، من الأكلات الرسمية في جنوب إسبانيا، إنه أحد الأطباق الشهية في فن الطهي.

المطبخ الأندلسي

بحسب ما أوضحته صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، فإن السمك المقلي هو أحد الأطباق المميزة للمطبخ الأندلسي. على الرغم من أنه يُقدّم في أجزاء كثيرة من إسبانيا.

ووفقا لما ترجمته “وطن”، تعتبر الأسماك “ضرورية في النظام الغذائي”، طبقا لما قالته مؤسسة القلب الإسبانية. وذلك بسبب محتواها من البروتين (مثل اللحوم)، ولأنها غنية بالفيتامينات والمعادن، ولأنها مصدر مهم للأوميغا 3. كما أن  الأحماض الدهنية مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

قد يهمك أيضا:

الخصائص الصحية للأسماك المقلية

بصرف النظر عن مذاقها الرائع، تعتبر الأسماك جزءًا حيويًا من نظام غذائي متوازن. وفي الواقع، يجب أن يكون تناولها من 3 إلى 4 حصص في الأسبوع (حصة واحدة = من 125 إلى 150 جرام). لأنها غذاء متكامل للغاية يوفر لنا بروتينات ذات قيمة بيولوجية عالية على غرار، فيتامين د والمجموعة ب، اليود والبوتاسيوم والحديد، الكالسيوم.

أشارت مؤسسة القلب الإسبانية إلى أن” هناك ميزة أخرى أكدتها دراسات مختلفة. وهي العلاقة بين استهلاك الأسماك الزيتية (السردين والماكريل والتونة والبونيتو ​​وسمك أبو سيف وسمك السلمون والرنكة والأنشوجة والماكريل …) والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

هذا النوع من الأسماك هو مصدر مهم لأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تقلل من مستويات الكوليسترول الضار LDL (الضار). فضلا عن أنها تبطئ عملية تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين”.

مقالات ذات صلة

المصدر: (الكونفيدينسيال – ترجمة وتحرير وطن)

اقرأ أيضا:

الوسوم
صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة معالي بن عمر

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة. من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى