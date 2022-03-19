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دنيا بطمة تثير حيرة متابعيها بنحافتها المُفرطة وتكشف السر! (شاهد)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
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دنيا بطمة تثير حيرة متابعيها بنحافتها المُفرطة وتكشف السر! (شاهد) watanserb.com
دنيا بطمة

وطن – فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة، متابعيها بمجموعة صور جديدة بدت فيها بنحافة مُلفتة، بعدما زاد وزنها كثيراً مؤخراً.

“كنت ضعيفة”

ونشرت دنيا الصور عبر “انستجرام”، ترويجاً لسهرة فنية تجمعها بعدد من نجوم المغرب مثل الفنان محمد الغاوي والمطرب الشعبي سعيد الصنهاجي. والكوميدي المغربي باسو واللاعب الدولي السابق محمد التيمومي.

وقبل أن يعلق الجمهور على نحافة دنيا، سبقتهم بنفسها وكتبت: “كنت ضعيفة …اما احسن ضعيفة ولا باين عليا شوية الخير ديال بلادي”.

وأردفت الفنانة المغربية: “صراحة امبوووسي نبغي نرجع ضعيفة ” .

دنيا بطمة

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وأشارت دنيا إلى أنه تم تصوير الحلقة عام 2019، لكنها لم تعرض في حينها وتم تأجيل بثها على التلفزيون المغربي. تزامناً مع قضية “حمزة مون بيبي”.

دنيا بطمة دنيا بطمة

وتباينت آراء المتابعين حول وزن دنيا، فمنهم من رأى أنها كانت أجمل وطالبها بالعودة إلى الرشاقة. بينما أكد آخرون أنها الآن أكثر جمالاً.

تحدي الجمال

وفي سياق مشابه، شاركت دنيا في تحدي جديد عبر “تيك توك” لتثبت أن جمالها طبيعي.

حيث ظهرت الفنانة بدون مكياج، وبعد ثوان ظهرت بمكياج كامل مع تسريحة شعر. في إشارة منها إلا أن ملامحها لا تتغير كلياً كما يدعون.
و علقت دنيا على المقطع: “تحدي جديد بدون ميك اب قبل وبعد. أرسلوا لي فيديوهاتكم يا بنات، انزلهم عندي”.
وعلى الصعيد الفني، كانت دنيا قد طرحت في بداية العام أحدث أعمالها، وهي أغنية “مارياج” والتي حققت من خلالها نجاحاً ملفتاً.

 

المصدر: (وطن – انستجرام)

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انستجرام
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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