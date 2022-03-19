خبر كالصاعقة لعشاق ريال مدريد بشأن بنزيما قبيل موعد كلاسيكو الأرض

وطن – أكد المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، في مؤتمره الصحفي قبيل موعد الكلاسيكو الأرض الناري بين الغريمين برشلونة وريال مدريد على ميدان ملعب “سانتياغو برنابيو”، غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه فيرلاند ميندى عن المباراة.

مدرب ريال مدريد وغياب بنزيما وميندي

وقال الإيطالي ماركو أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي قبيل مواجهة غريمه التقليدي برشلونة. في مباراة إياب منافسات الدوري الإسباني الممتاز، ” كريم بنزيما وزميله فيرلاند ميندى لا يستطيعان اللعب يوم غدٍ الأحد لعدم تعافيهما من الإصابة”.

🚨 عاجل | غياب قائد ريال مدريد @realmadridarab كريم بنزيما عن قمة #الكلاسيكو أمام برشلونة @fcbarcelona_ara pic.twitter.com/jrsT31Mhw2 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 19, 2022

وكان قائد الفريق الملكي الإسباني كريم بنزيما، قد تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة أمام منافسه ريال مايوركا في منافسات الدوري الإسباني، منتصف الأسبوع الماضي. غادر على إثرها خارج أرضية الملعب في الدقيقة 87، بعد نجاحه في تسجيل هدفين. وصناعة تمريرة حاسمة لزميله البرازيلي الشاب فينيسويس جونيور.

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ريال مدريد والضربة القوية قبيل موعد كلاسيكو الأرض

ويعد النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، من اللاعبين المميزين في التشكيلة الأساسية. داخل صفوف فريق ريال مدريد نتيجة المستوى الملفت والرائع الذي يقدمه مع الفريق الملكي الإسباني.

واستطاع الفرنسي بنزيما من قيادة فريق ريال مدريد في بلوغ دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022، بعد تسجيله الهاتريك التاريخي داخل شباك مرمى فريق باريس سان جيرمان. الذي خرج من منافسات البطولة القارية، كما ويسعد فريق الريال لمواجهة قوية قادمة أمام حامل اللقب الأوروبي فريق تشيلسي الإنجليزي.

ويعتلي نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيما صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز للموسم الحالي. برصيد 22 هدفاً، بفارق كبير عن زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور الوصيف برصيد 14 هدفاً حتى الآن.

خيارات أنشيلوتي المتاحة

ورغم الصدمة القوية في غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي يعد أحد الأسلحة المهمة في تشكيلة هجوم الفريق الملكي والخبرة الطويلة التي يتمتع بها اللاعب في التعامل مع كهذا مباريات.

لكن الخياريات تبقى مفتوحة أمام المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في الاعتماد على النجم الصربي لوكا يوفيتش والبلجيكي إيدن هازارد والويليزي غاريث بيل، بالإضافة إلى الدومينيكاني ماريانو دياز. كبديل في التشكيلية الأساسية عن الفرنسي الغائب كريم بنزيما عن مواجهة قمة الكلاسيكو الإسباني.

موعد الكلاسيكو الإسباني

وستقام مواجهة القمة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في قمة منافسات الأسبوع ال29 من الدوري الإسباني الممتاز، مساء يوم غدٍ الأحد عند الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، كما وبتوقيت دولة مصر في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويعتلي فريق ريال مدريد ” الملكي” صدارة قائمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بفارق كبير عن غريمه التقليدي برشلونة ” البلوغرانا” الذي جاء في المركز الثالث .برصيد 51 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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