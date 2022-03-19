جدول ترتيب الدوري السعودي 2022.. الاتحاد يحافظ على الصدارة والهلال يواصل سكة الانتصارات

وطن – يُحلق فريق الاتحاد بعيداً في صدارة ترتيب الدوري السعودي 2021-2022، بعد تحقيق الفوز الأخير على الحزم بثلاثية نظيفة دون رد، كما ويُواصل فريق الهلال سكة انتصاراته بعد الفوز على الأهلي برباعية ثمينة مقابل هدفين في قمة الجولة ال 25.

ثلاثية الاتحاد السعودي في شباك الحزم

وأحرز فريق الاتحاد ” العميد” أولى أهداف اللقاء داخل مرمى منافسه الحزم، في الدقيقة ال66 من توقيع اللاعب مهند الشنقيطي، كما وسجل النجم المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله هدفين في الدقيقة ال86 وال96.

🎬| مين قـدنا؟ شعبنة والصدارة عندنا 🤩💛

تفضل يا نمر، عيش اللحظة وأجواء الليلة الخيالية في معقل الاتحاد مع تيفو #BringItHome وصخب المدرج الأول وهيّا هيّا .. نمشي كدا كدا 😄👏#انسايد_اتي pic.twitter.com/OcvqN0iOcJ — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 19, 2022

وشهدت المباراة تكافؤ الفرص على صعيد التسديدات بين كلا الفريقين التي وصلت إلى 13 تسديدة. فيما تفوق فريق الاتحاد على نظيره الحزم في الاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 54%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبة استحواذه بنسبة 46%.

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الهلال والفوز الثمين على الأهلي

وسجل النجم النيجيري أوديون إيغالو الهاتريك لصالح الهلال السعودي في شباك مرمى الأهلي في الدقائق ال11 وال34 وال48 من عمر زمن اللقاء.

كما وجاء الهدف الرابع في الدقيقة ال58. عن طريق اللاعب موسى ماريجا، وأدرك الأهلي هدف تقليص نتيجة اللقاء في الدقيقة ال69 من توقيع النجم السوري عمر السومة عبر ركلة جزاء.

بينما آتى الهدف الثاني لفريق أهلي جدة في الدقيقة ال96. من الوقت البديل عن طريق اللاعب أزجان أليوسكي، لينتهي اللقاء بفوز الهلال برباعية ثمينة مقابل هدفين في مباراة القمة المثيرة بين كلا الفريقين.

ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر فريق الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، كما ويليه بفارق كبير حامل اللقب السابق فريق الهلال برصيد 49 نقطة.

وآتى فريق النصر في ثالث الترتيب بفارق نقطة واحدة مع الهلال. برصيد 48 نقطة، وفي المركز الرابع جاء فريق الشباب برصيد 47 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ضمك برصيد 42 نقطة، ويليه فريق الفتح في المركز السادس برصيد 31 نقطة، متساوياً بذلك مع أبها الذي جاء في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.

بينما آتى فريق الفيحاء في المركز الثامن من جدول الترتيب .برصيد 30 نقطة، وفي المركز التاسع جاء فريق الرائد برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز العاشر فريق الأهلي برصيد 28 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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