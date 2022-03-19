بحالة جيدة جدا .. اكتشاف مذهل لمقابر فرعونية جديدة في مصر (فيديو وصور)

وطن – عرضت مصر اليوم، السبت، مقابر فرعونية تم اكتشافها مؤخرًا “في حالة جيدة جدا” خارج العاصمة القاهرة.

وبحسب “abcnews” فقد تم اكتشاف المقابر الخمسة في وقت سابق من هذا الشهر. وتعود إلى المملكة القديمة – وهي فترة امتدت تقريبًا من حوالي 2700 قبل الميلاد إلى 2200 قبل الميلاد.

وكذلك إلى الفترة الانتقالية الأولى، والتي استمرت لأكثر من قرن بعد انهيار المملكة القديمة. وفقا لوزارة السياحة والآثار المصرية.

من جانبه قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. إن علماء الآثار المصريين بدأوا أعمال التنقيب في الموقع في سبتمبر.

وتابع أن المقابر كانت لكبار المسؤولين بما في ذلك حكام المنطقة ومشرفي القصر في مصر القديمة.

وزارة الآثار تعلن الكشف عن 5 مقابر فرعونية منقوشة في سقارة بالجيزة تعود لعصر الدولة القديمة بها توابيت حجرية وخشبية وقطع أثرية بينها تماثيل صغيرة وأوانٍ فخارية pic.twitter.com/5M31LCJQmq — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 19, 2022

المزيد من المقابر

وأوضح:”كل هذه القبور الخمسة مرسومة جيدًا ومزينة جيدًا. الحفريات لم تتوقف. نحن نخطط لمواصلة أعمال التنقيب لدينا.”

وقال للصحفيين في الموقع “نعتقد أنه يمكننا العثور على المزيد من المقابر في هذه المنطقة”.

وتم العثور على المقابر بالقرب من هرم زوسر المدرج في مقبرة سقارة. على بعد 24 كيلومترًا جنوب غرب القاهرة.

وأظهرت اللقطات التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة أعمدة الدفن المؤدية إلى المقابر.

الحمد لله رب العالمين .

احنا البلد الوحيده في العالم كله

اللي كل شبر فيها تحفر حفرة يطلع فيها حضارة وكنز اكتشاف 5 مقابر أثرية بـ سقارة..

من بينها مقبرة «سمير الملك»و«كاهنة حتحور» pic.twitter.com/yd5xIClamQ — Mohamed elbestawy (@M__bestawy) March 19, 2022

كما شوهدت الجدران مزينة بالنقوش الهيروغليفية، وصور الحيوانات المقدسة وعناصر ما بعد الحياة. التي استخدمها المصريون القدماء.

وأوضح البيان أن المقبرة الأولى تعود لأحد كبار رجال الدولة الفرعونية. وتتكون من بئر يؤدي إلى غرفة دفن منقوشة الجدران كما يوجد بها تابوت ضخم من الحجر الجيري بالإضافة إلى قطع منقوشة تخص صاحب المقبرة”.

وتخص مقبرتان أخريان سيدتين واحدة منهما حملت لقب “مزينة الملك الوحيدة”، حسب وزارة الآثار.

الكاهن المرتل

وتعود المقبرة الرابعة لشخص كان يحمل عدة ألقاب منها “الكاهن المرتل”، وفق البيان.

أما المقبرة الأخيرة فهي لشخص كان من ضمن ألقابه “المشرف على القصر الملكي”.

ويشار إلى أن موقع سقارة هو جزء من مقبرة مترامية الأطراف في “ممفيس” عاصمة مصر القديمة. والتي تضم أهرامات الجيزة الشهيرة بالإضافة إلى أهرامات أصغر في أبو صير ودهشور وأبو رواش.

وتم تصنيف أنقاض “ممفيس” كموقع للتراث العالمي لليونسكو في السبعينيات.

وفي السنوات الأخيرة ، روجت مصر بشكل كبير للاكتشافات الأثرية الجديدة لوسائل الإعلام الدولية والدبلوماسيين. على أمل جذب المزيد من السياح إلى البلاد.

وتكشف الارض كنوزها

اكتشاف 5 مقابر أثرية بمنطقة سقارة

مصر جاءت ثم جاء التاريخ 👌🇪🇬 pic.twitter.com/NHeE2Fqw2L — Reham Bedere (@Rehambedere) March 19, 2022

وعانى قطاع السياحة الحيوي ، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر. من سنوات من الاضطرابات السياسية والعنف التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وبدأ القطاع مؤخرًا في التعافي من جائحة كورونا، لكنه تعرض مرة أخرى لتأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وإلى جانب روسيا ، تعد أوكرانيا مصدرًا رئيسيًا للسياح الذين يزورون مصر الدولة الشرق أوسطية.

إقرأ أيضا: