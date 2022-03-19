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بحالة جيدة جدا .. اكتشاف مذهل لمقابر فرعونية جديدة في مصر (فيديو وصور)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
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مقابر فرعونية جديدة watanserb.com
مقابر فرعونية جديدة

وطن – عرضت مصر اليوم، السبت، مقابر فرعونية تم اكتشافها مؤخرًا “في حالة جيدة جدا” خارج العاصمة القاهرة.

وبحسب “abcnews” فقد تم اكتشاف المقابر الخمسة في وقت سابق من هذا الشهر. وتعود إلى المملكة القديمة – وهي فترة امتدت تقريبًا من حوالي 2700 قبل الميلاد إلى 2200 قبل الميلاد.

وكذلك إلى الفترة الانتقالية الأولى، والتي استمرت لأكثر من قرن بعد انهيار المملكة القديمة. وفقا لوزارة السياحة والآثار المصرية.

من جانبه قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. إن علماء الآثار المصريين بدأوا أعمال التنقيب في الموقع في سبتمبر.

وتابع أن المقابر كانت لكبار المسؤولين بما في ذلك حكام المنطقة ومشرفي القصر في مصر القديمة.

 

المزيد من المقابر

وأوضح:”كل هذه القبور الخمسة مرسومة جيدًا ومزينة جيدًا. الحفريات لم تتوقف. نحن نخطط لمواصلة أعمال التنقيب لدينا.”

وقال للصحفيين في الموقع “نعتقد أنه يمكننا العثور على المزيد من المقابر في هذه المنطقة”.

وتم العثور على المقابر بالقرب من هرم زوسر المدرج في مقبرة سقارة. على بعد 24 كيلومترًا جنوب غرب القاهرة.

وأظهرت اللقطات التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة أعمدة الدفن المؤدية إلى المقابر.

كما شوهدت الجدران مزينة بالنقوش الهيروغليفية، وصور الحيوانات المقدسة وعناصر ما بعد الحياة. التي استخدمها المصريون القدماء.

وأوضح البيان أن المقبرة الأولى تعود لأحد كبار رجال الدولة الفرعونية. وتتكون من بئر يؤدي إلى غرفة دفن منقوشة الجدران كما يوجد بها تابوت ضخم من الحجر الجيري بالإضافة إلى قطع منقوشة تخص صاحب المقبرة”.

وتخص مقبرتان أخريان سيدتين واحدة منهما حملت لقب “مزينة الملك الوحيدة”، حسب وزارة الآثار.

الكاهن المرتل

وتعود المقبرة الرابعة لشخص كان يحمل عدة ألقاب منها “الكاهن المرتل”، وفق البيان.

أما المقبرة الأخيرة فهي لشخص كان من ضمن ألقابه “المشرف على القصر الملكي”.

ويشار إلى أن موقع سقارة هو جزء من مقبرة مترامية الأطراف في “ممفيس” عاصمة مصر القديمة. والتي تضم أهرامات الجيزة الشهيرة بالإضافة إلى أهرامات أصغر في أبو صير ودهشور وأبو رواش.

وتم تصنيف أنقاض “ممفيس” كموقع للتراث العالمي لليونسكو في السبعينيات.

وفي السنوات الأخيرة ، روجت مصر بشكل كبير للاكتشافات الأثرية الجديدة لوسائل الإعلام الدولية والدبلوماسيين. على أمل جذب المزيد من السياح إلى البلاد.

وعانى قطاع السياحة الحيوي ، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر. من سنوات من الاضطرابات السياسية والعنف التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وبدأ القطاع مؤخرًا في التعافي من جائحة كورونا، لكنه تعرض مرة أخرى لتأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وإلى جانب روسيا ، تعد أوكرانيا مصدرًا رئيسيًا للسياح الذين يزورون مصر الدولة الشرق أوسطية.

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المصدر
أي بي سي نيوز
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 19 مارس، 2022آخر تحديث: 19 مارس، 2022
0 2 دقائق
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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