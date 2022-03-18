“وحش يركبه بوتين” .. تعرف على ليموزين الرئيس الروسي المضاد للقنابل (شاهد)

وطن – مع صافي ثروة يصل إلى 158 مليار جنيه إسترليني، يعد الزعيم الروسي فلاديمير بوتين أحد أغنى الرجال في العالم.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن سيارة ليموزين للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وهي سيارة مضادة للرصاص والقنابل ومزودة بمميزات سرية للغاية وتبلغ تكلفتها 142 مليون جنيه إسترليني.

سيارة بوتين “الوحش”

يقال إن الزعيم الروسي يمتلك عدد من سيارت ليموزين الملقبة “بالوحش”، يبلغ سعر كل واحدة منها قرابة 142 مليون جنيه إسترليني وهي سيارات مضادة للرصاص وتتميز بتصميمات داخلية فاخرة وكذلك حتى إجراءات أمان أكثر صرامة.

وقد تم الكشف عن واحدة من هذه السيارات لأول مرة خلال مراسم التنصيب الرئاسي الرابع لبوتين، عندما تم استخدامها كوسيلة نقل إلى حفل فخم في الكرملين في عام 2018.

خصائص السيارة ومكوناتها

هذه السيارة هي من ماركة “أوروس” الروسية وتعمل بمحرك تم تطويره بمساعدة شركة “بورش” الألمانية.

ومع ذلك، فإنها لا تحتوي تمامًا على جميع ميزات التكنولوجيا الفائقة التي تتوقعها، حيث قِيل إن بوتين لا يريد برامج “أندرويد” أو”آبل” في السيارة بسبب مخاوف من التجسس الغربي.

كما أن هذه ليموزين مُبطنةٌ من الداخل بالجلد. وتعمل بمحرك من فئة V12 بسعة 6.6 لتر.

يبلغ وزن هذه السيارة 14330 رطلاً وهي قادرة على حماية ركابها حتى لو غمرتها المياه بالكامل.

على الرغم من أنها مضادة للقنابل والرصاص. لا يُعرف في الواقع الكثير عن قدراتها الدفاعية وعن خصائص السلامة التي توفرها ولذلك لأسباب واضحة.

سيارة الرئيس الأمريكي

كما توصف سيارة الرئيس الأمريكي بـ “الوحش”، ويطلق عليها أسماء أخرى مثل “كاديلاك” ومصفحة بدروع عسكرية بسمك 5 بوصات مع إطارات مضادة للرصاص.

كما أن خزان الوقود مغطى بالدروع لمنعه من الانفجار في حالة وقوع هجوم صاروخي كما أن هذه السيارة مزودة بنظام اتصال يتيح للرئيس الاتصال بأي شخص من أي مكان في العالم.

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