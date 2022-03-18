هذا ردّ حسن نصر الله على أنباء إرساله 1000 مقاتل من حزب الله إلى أوكرانيا

وطن – ردّ الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله على الأنباء التي تتحدث عن إرسال حزبه 1000 مقاتل إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الروسية .

وقال حسن نصر الله في لقاء خاص مع “كشافة الإمام المهدي”: “أنا أنفي بشكل قاطع وجود مقاتلين وخبراء من حزب الله في أوكرانيا يقاتلون إلى جانب القوات الروسية”.

وأضاف حسن نصر الله: “لم يذهب أحد من حزب الله. لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة (الحرب في اوكرانيا) أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب”.

وكانت هيئة الأركان للقوات المسلحة الأوكرانية، قالت الخميس، إن روسيا استعانت بنحو ألف مقاتل من سوريا وميليشيا حزب الله اللبنانية، للزج بهم في المدن الأوكرانية.

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وذكرت هيئة الأركان في بيانها اليومي إنه “وفقًا للمعلومات المتاحة، أخد الروس بالفعل 1000 متطوع من ممثلي ما يسمى بجيش بشار الأسد وحزب الله”.

وزعمت الهيئة أن “الشرط الرئيسي للمقاتلين الأجانب هو تجربة القتال في المدينة”.

وأضافته أنه “بحسب المعلومات المتوفرة، فإن النشطاء المذكورين لا يهدفون إلى المشاركة في القتال في أوكرانيا. ولكن استخدام الرحلات التجارية كفرصة لدخول الدول الأوروبية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على جلب مقاتلين متطوعين من الشرق الأوسط ، وخاصة سوريا.

كما كانت الشيشان قد زجّت بمئات من مقاتليها إلى جانب القوات الروسية في الحرب المتواصلة في أوكرانيا.

في سياقٍ آخر، طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الصيني، شي جين بينغ، في محادثة هاتفية أجريت بينهما اليوم، الجمعة، استمرت نحو ساعتين، بالضغط على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب التي يشنها على أوكرانيا.

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