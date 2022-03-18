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هذا ردّ حسن نصر الله على أنباء إرساله 1000 مقاتل من حزب الله إلى أوكرانيا

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
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حسن نصر الله watanserb.com
حسن نصر الله

وطن – ردّ الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله على الأنباء التي تتحدث عن إرسال حزبه 1000 مقاتل إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الروسية .

وقال حسن نصر الله في لقاء خاص مع “كشافة الإمام المهدي”: “أنا أنفي بشكل قاطع وجود مقاتلين وخبراء من حزب الله في أوكرانيا يقاتلون إلى جانب القوات الروسية”.

وأضاف حسن نصر الله: “لم يذهب أحد من حزب الله. لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة (الحرب في اوكرانيا) أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب”.

وكانت هيئة الأركان للقوات المسلحة الأوكرانية، قالت الخميس، إن روسيا استعانت بنحو ألف مقاتل من سوريا وميليشيا حزب الله اللبنانية، للزج بهم في المدن الأوكرانية.

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وذكرت هيئة الأركان في بيانها اليومي إنه “وفقًا للمعلومات المتاحة، أخد الروس بالفعل 1000 متطوع من ممثلي ما يسمى بجيش بشار الأسد وحزب الله”.

وزعمت الهيئة أن “الشرط الرئيسي للمقاتلين الأجانب هو تجربة القتال في المدينة”.

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وأضافته أنه “بحسب المعلومات المتوفرة، فإن النشطاء المذكورين لا يهدفون إلى المشاركة في القتال في أوكرانيا. ولكن استخدام الرحلات التجارية كفرصة لدخول الدول الأوروبية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على جلب مقاتلين متطوعين من الشرق الأوسط ، وخاصة سوريا.

كما كانت الشيشان قد زجّت بمئات من مقاتليها إلى جانب القوات الروسية في الحرب المتواصلة في أوكرانيا.

في سياقٍ آخر، طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الصيني، شي جين بينغ، في محادثة هاتفية أجريت بينهما اليوم، الجمعة، استمرت نحو ساعتين، بالضغط على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب التي يشنها على أوكرانيا.

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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