نتائج قرعة دوري الأبطال تسفر عن مواجهات نارية .. إليكم تفاصيل اللقاءات

وطن – أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في مدينة نيون السويسرية اليوم، الجمعة قرعة ربع النهائي ونصف النهائي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 عن مواجهة قوية بين تشيلسي حامل اللقب وريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني.

🚨🚨 عاجل: قرعة دور ال8 من دوري ابطال اوروبا:

تشيلسي x ريال مدريد — E P L W O R L D (@EPLworld) March 18, 2022

بينما أظهرت القرعة أن مانشستر سيتي بطل إنجلترا سيلعب ضد نظيره في إسبانيا فريق أتليتكو مدريد.

🚨🚨 عاجل: قرعة دور ال8 من دوري ابطال اوروبا:

مانشستر سيتي x اتلتيكو مدريد — E P L W O R L D (@EPLworld) March 18, 2022

وجاءت قرعة باقي المباريات كالتالي:

تشيلسي ضد ريال مدريد

مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد

فياريال ضد بايرن ميونيخ

بنفيكا ضد ليفربول

وتجري مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولا في 5 و6 إبريل المقبل بينما الإياب في 12 و13 إبريل.

كما أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة أخرى لتحديد مواجهات نصف النهائي والتي جاءت كالتالي:

الفائز من (مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد) سيلعب ضد الفائز من (تشيلسي ضد ريال مدريد).

الفائز من (بنفيكا ضد ليفربول) سيلعب ضد الفائز من )فياريال ضد بايرن ميونيخ(.

وتجري مباراتا الذهاب في أرض الفرق المذكورة أولا في 26 و27 إبريل المقبل بينما الإياب في 3 و4 مايو.

وسيستضيف ملعب فرنسا في باريس المباراة النهائية في 28 مايو المقبل.

ويحمل تشيلسي لقب البطولة بعدما توج بالكأس العام الماضي على حساب مواطنه الإنجليزي مانشستر سيتي محققا لقبه الثاني في البطولة التي توج بها لأول مرة في 2012.

وكان “يويفا” قد اعلن في وقت سابق إجراء تعديل وحيد في لوائح بطولاته مطلع الموسم الجاري وهو عدم احتساب الهدف خارج الأرض بإثنين في حال تساوي الفريقين في عدد أهدافهما خلال مباراتي الذهاب والإياب.

فإذا انتهى الذهاب دون أهداف على سبيل المثال وكانت نتيجة الإياب هدفا لمثله، تمتد المباراة إلى وقت إضافي وإذا استمر التعادل تحسم ركلات الترجيح الفائز.