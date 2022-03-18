رياضة

نتائج قرعة دوري الأبطال تسفر عن مواجهات نارية .. إليكم تفاصيل اللقاءات

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
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نتائج قرعة دوري الابطال watanserb.com
أسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين تشيلسي حامل اللقب وريال مدريد

وطن – أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في مدينة نيون السويسرية اليوم، الجمعة قرعة ربع النهائي ونصف النهائي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 عن مواجهة قوية بين تشيلسي حامل اللقب وريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني.

بينما أظهرت القرعة أن مانشستر سيتي بطل إنجلترا سيلعب ضد نظيره في إسبانيا فريق أتليتكو مدريد.

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وجاءت قرعة باقي المباريات كالتالي:

  • تشيلسي ضد ريال مدريد
  • مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد
  • فياريال ضد بايرن ميونيخ
  • بنفيكا ضد ليفربول

وتجري مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولا في 5 و6 إبريل المقبل بينما الإياب في 12 و13 إبريل.

كما أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة أخرى لتحديد مواجهات نصف النهائي والتي جاءت كالتالي:

  • الفائز من (مانشستر سيتي ضد أتليتكو مدريد) سيلعب ضد الفائز من (تشيلسي ضد ريال مدريد).
  • الفائز من (بنفيكا ضد ليفربول) سيلعب ضد الفائز من )فياريال ضد بايرن ميونيخ(.

وتجري مباراتا الذهاب في أرض الفرق المذكورة أولا في 26 و27 إبريل المقبل بينما الإياب في 3 و4 مايو.

وسيستضيف ملعب فرنسا في باريس المباراة النهائية في 28 مايو المقبل.

ويحمل تشيلسي لقب البطولة بعدما توج بالكأس العام الماضي على حساب مواطنه الإنجليزي مانشستر سيتي محققا لقبه الثاني في البطولة التي توج بها لأول مرة في 2012.

وكان “يويفا” قد اعلن في وقت سابق إجراء تعديل وحيد في لوائح بطولاته مطلع الموسم الجاري وهو عدم احتساب الهدف خارج الأرض بإثنين في حال تساوي الفريقين في عدد أهدافهما خلال مباراتي الذهاب والإياب.

فإذا انتهى الذهاب دون أهداف على سبيل المثال وكانت نتيجة الإياب هدفا لمثله، تمتد المباراة إلى وقت إضافي وإذا استمر التعادل تحسم ركلات الترجيح الفائز.

 

المصدر
تويتر - متابعات وطن
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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